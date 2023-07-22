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Петр Дерябин

11 радужных растений, которые украсят сад

5:06
Садоводство » Цветы

Вы когда-нибудь мечтали о создании волшебного сада, который привлекал бы восхищенные взгляды с первого взгляда? Одним из самых захватывающих и впечатляющих способов достичь этого является использование растений, которые светятся разноцветными оттенками. Их переливающаяся природа добавит новые глубины и красоту вашему саду. 

11 радужных растений, которые украсят сад
Фото: www.gardenersdream.co. uk/images/mophead-hydrangea-alpengluhen-p5346-41066_image.jpg

1. Разноцветные лилии

Лилии считаются одними из самых красивых цветов, и когда они также обладают способностью светиться, они становятся поистине изумительными. Некоторые сорта лилий, такие как "Lilium 'Regale'", имеют ирисовые окраски на лепестках, которые меняются в зависимости от освещения. Разместите эти разноцветные лилии в центре вашего сада, и они будут служить центральной точкой привлекательности, особенно в сумеречные часы.

2. Гиацинты "Grape Hyacinths"

Гиацинты, известные также как "Grape Hyacinths", представляют собой маленькие цветы, которые образуют кластеры и имеют уникальный лиловый цвет. Вместе с тем, некоторые сорта гиацинтов обладают способностью светиться в темноте. Посадите их в краях сада или вдоль дорожек, и они создадут волшебный эффект голубого свечения в темноте.

3. Флуоресцентная гортензия

Гортензии — это популярные цветы, которые обычно имеют нежные пастельные оттенки. Но существуют и удивительные сорта гортензий, которые обладают способностью светиться в темноте. Эти флуоресцентные гортензии создадут загадочное сияние в вашем саду и станут прекрасным акцентом в вечерней атмосфере.

4. Люминарис

Люминарис — это особый вид цветочной гортензии, который обладает способностью светиться как свеча. Цветы люминариса излучают нежное свечение, особенно в сумеречные часы. Посадите их вблизи вашего патио или сиденья, и вы будете наслаждаться романтической атмосферой, которую они создадут в вечернее время.

5. Фосфоресцирующая гвоздика

Фосфоресцирующая гвоздика — это редкий вид растения, который обладает способностью светиться в темноте. Ее цветы светятся ярким голубым или зеленым цветом, создавая впечатляющий эффект. Разместите фосфоресцирующие гвоздики вдоль границ вашего сада или садовых дорожек, чтобы создать загадочное сияние в темноте.

6. Стробилантус "Strobilanthes"

Стробилантус, также известный как "Стробилантус хризантус" или "золотая птица", является кустарником с голубыми, фиолетовыми или серебристыми листьями. Листья этого растения отражают свет и создают эффект ирисовых оттенков. Посадите стробилантус рядом с другими растениями с различными цветами, и вы создадите великолепный контраст и переливающуюся красоту.

7. Светящиеся мхи

Мхи, такие как "Phosphorescent Moss" или "Luminous Moss", могут добавить волшебное сияние на вашем садовом покрытии или среди камней и декоративных элементов. Эти светящиеся мхи светятся в темноте и создают эффект светящегося ковра, который преобразит ваш сад в волшебное место.

8. Черная королева "Black Queen"

Черная королева, или "Black Queen", — это цветок с темно-бордовыми лепестками, которые кажутся почти черными в некоторых условиях освещения. Ее необычный цвет создает драматический и загадочный акцент в вашем саду. Разместите черную королеву среди других ярких цветов, и вы получите потрясающий контраст и привлекательность.

9. Светящиеся суккуленты

Суккуленты уже известны своей красотой и разнообразием форм. Но некоторые сорта суккулентов, такие как "Echeveria 'Blue Prince'", обладают способностью светиться, особенно в темноте. Добавьте светящиеся суккуленты в ваш садовый контейнер или создайте суккулентные композиции, чтобы добавить волшебный акцент в вашем саду.

10. Фосфоресцирующие бамбуки

Фосфоресцирующие бамбуки — это экзотические растения, которые светятся в темноте. Их зеленые стебли и листья светятся мягким голубым цветом, создавая загадочный и притягательный вид. Разместите фосфоресцирующие бамбуки вдоль водоемов или в группах в вашем саду, чтобы создать впечатляющий эффект.

11. Иридесцентные розы

Иридесцентные розы — это волшебные растения, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения. Эти розы имеют уникальные оттенки, которые переливаются от фиолетового до зеленого и синего. Разместите их в вашем саду, и они станут центром внимания и источником восхищения для всех, кто их увидит.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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