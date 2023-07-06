Как лучше всего утилизировать заражённые садовые растения или срезанные больные ветки

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Один из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются садоводы — это заболевания растений. Во многих случаях нет лечения, и единственным способом борьбы является удаление пораженных частей растения. Болезни растений продолжают жить на листьях, веточках и других остатках, а также на остатках, которые падают на землю. При сильных дождях возбудители болезни могут попадать обратно на растение, а некоторые болезни передаются по ветру, поэтому быстрая уборка и утилизация являются необходимыми мерами для предотвращения дальнейшего распространения болезней.

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Отказ от растительных остатков

Утилизация листьев растений, комнатных растений и других мелких остатков от больных растений легко осуществляется путем запаковывания остатков в пластиковый мешок и помещения его в мусорный бак с крышкой. Однако утилизация крупных остатков, таких как ветви деревьев и большое количество растений, представляет особые трудности. Разумно изучить другие методы утилизации больных растений, если вы столкнулись с такой ситуацией.

Можно ли сжигать больные растительные остатки?

Один из наиболее часто задаваемых вопросов относительно утилизации больных растений звучит так: "Можно ли сжигать больные растительные остатки?" Ответ — да. Сжигание является хорошим способом утилизации больных растительных остатков, но сначала проверьте местные правила. Во многих районах сжигание запрещено или ограничено. Там, где сжигание разрешено, местные власти могут ограничивать его при определённых погодных условиях, таких как засуха и сильные ветры, способствующие распространению пожаров. Некоторые местные власти ограничивают виды емкостей, используемых для сжигания. Больные растительные остатки следует немедленно утилизировать. Если вы не можете сжечь их сразу, рассмотрите другой метод утилизации.

Что делать с заражёнными растениями?

Захоронение больных растительных остатков является хорошим методом утилизации. Некоторые болезни могут сохраняться в почве на протяжении многих лет, поэтому закопайте остатки как можно дальше от сада, в месте, которое вы не планируете использовать для выращивания растений. Покройте остатки как минимум 60 см слоем почвы.

Компостирование больных растений

Компостирование больных растений может быть рискованным. Вы можете уничтожить грибковые и бактериальные заболевания, поддерживая температуру компостной кучи между 60°C и 70°C и часто её переворачивая. Однако некоторые вирусные инфекции могут выжить при таких высоких температурах. Поэтому лучше использовать другой метод утилизации, чтобы не рисковать распространением болезней по саду через компост.

Распространение болезней через садовые инструменты

Болезни также могут передаваться через садовые инструменты. Дезинфицируйте свои инструменты 10% раствором хозяйственного отбеливателя или сильным дезинфицирующим средством после ухода за больными растениями. Обратите внимание, что дезинфицирующие средства могут повредить инструменты, поэтому тщательно промойте их водой после дезинфекции.