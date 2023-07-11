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Петр Дерябин

Безопасна ли обработанная древесина для использования садоводами

2:45
Садоводство

Одним из самых эффективных способов выращивания большого количества продуктов на небольшом пространстве является использование грядок или садового квадрата. В основном это большие контейнерные сады, построенные прямо на поверхности участка. Хотя стены грядки можно создать из газоблоков, кирпичей и даже мешков с песком, одним из наиболее популярных и привлекательных методов является использование обработанной древесины для удержания почвы.

Безопасна ли обработанная древесина для использования садоводами
Фото: hgic.clemson. edu/wp-content/uploads/2018/03/treated-lumber-is-commonplace-in-many-raised-beds.jpeg

Обычная древесина начинает разлагаться в течение первого года взаимодействия с почвой, поэтому многие садоводы используют обработанную древесину для садоводства, такую как лесные балки и железнодорожные шпалы, которая обрабатывается химическими веществами для повышения её стойкости к погодным условиям. Именно здесь начинаются проблемы.

Что такое обработанная древесина?

В XX и XXI веке древесину обрабатывали химической смесью из мышьяка, хрома и меди. Пропитка древесины этими химикатами позволяла ей сохранять свое хорошее состояние в течение нескольких лет, что делало ее идеальным выбором для ландшафтного дизайна, детских площадок и садовых краевых ограждений. Однако выяснилось, что некоторые из этих химических веществ вымываются из древесины в почву через год или два.

Все три этих химических элемента являются микроэлементами и содержатся в любой хорошей садовой почве, но избыточные количества, вызванные вымыванием из древесины, могут становиться опасными, особенно для корнеплодов, таких как морковь и картофель.

Безопасна ли обработанная древесина для использования в саду?

Проблемы с безопасностью обработанной древесины для садов возникли, когда выяснилось, что некоторые из химических веществ вымываются в почву сада спустя годы использования. В 2004 году были введены законы, регулирующие содержание этих химикатов, однако некоторые из них до сих пор присутствуют в обработанной древесине. Разные исследования дают разные результаты по этой проблеме, и окончательное решение, вероятно, будет принято только через длительное время. Тем не менее, что следует делать в вашем саду?

Использование обработанной древесины в саду

Если вы строите новый грядочный сад, выберите другой материал для создания стенок грядки. Хорошо подходят газоблоки, кирпичи и мешки с песком. Если вам нравится внешний вид древесины на краю грядок, изучите новые искусственные бревна, изготовленные из резины.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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