Защищающие сад необычные советы, которые и улучшают рост посадок

4:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — это прекрасное хобби, но иногда бывает сложно сохранить растения здоровыми и защищенными от вредителей.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

1. Используйте яйца для борьбы с вредителями

Яйца — отличный способ отпугнуть вредителей, таких как улитки и червецы. Просто разбейте несколько яиц и разместите их вокруг растений в саду. Запах яиц будет действовать как естественный отпугиватель, заставляя вредителей держаться подальше от ваших ценных растений. Ранее о том, чем полезна может быть скорлупа яиц в доме и саду, мы уже писали.

2. Кофейные гущи для подпитки почвы

Кофейные гущи — отличное удобрение для садовых растений. Они содержат множество полезных веществ, таких как азот, калий и фосфор, которые способствуют росту растений. Размешайте кофейные гущи в почве вокруг растений или добавьте их в компостную кучу для получения питательного грунта.

3. Мухи-булавки для защиты от вредителей

Мухи-булавки — простой и эффективный способ борьбы с вредителями, такими как тли и муравьи. Проткните несколько мух-булавок в пенопластовую чашку и разместите их рядом с растениями. Острые концы мух-булавок помогут отпугнуть насекомых и защитить ваши растения.

4. Применение настоящего мёда для стимуляции роста

Мед содержит природные фитогормоны, которые помогают стимулировать рост растений. Разведите небольшое количество меда в воде и используйте его для полива растений. Это поможет улучшить питательный обмен растений и способствует их здоровому росту.

5. Использование золы для борьбы с вредителями и болезнями

Зола содержит множество минералов, которые полезны для растений. Посыпьте небольшое количество древесной золы вокруг растений, чтобы отпугнуть вредителей, таких как улитки и тлей. Кроме того, зола помогает бороться с грибковыми заболеваниями и предотвращает развитие плесени.

6. Заваривание чая для укрепления растений

Чай содержит множество полезных веществ, таких как танины и антиоксиданты, которые помогают укрепить растения и повысить их устойчивость к болезням. Заварите чайную смесь, дайте ей остыть, а затем полейте этим настоем свои растения. Они будут благодарны за дополнительный рост и защиту.

7. Применение эфирных масел для отпугивания насекомых

Эфирные масла, такие как масло лаванды или мяты, обладают сильным ароматом, который отпугивает многих насекомых. Разведите небольшое количество эфирного масла в воде и используйте это растворение для обработки растений. Это поможет защитить растения от насекомых и создаст приятный аромат в вашем саду.

8. Использование мела для борьбы с вредителями

Мел — простой и доступный способ защиты от вредителей, таких как улитки. Нарисуйте линию измельченным мелом вокруг ствола растений или вдоль грядок. Улитки не пересекают эту барьерную линию из-за абразивной структуры мела. Это поможет сохранить ваши растения в безопасности от этих назойливых вредителей.

9. Использование банановых кожур для удобрения

Банановые кожуры — отличный источник калия, который является важным питательным элементом для растений. Положите несколько кусочков банановых кожур в почву возле растений, чтобы обогатить ее калием. Это способствует здоровому росту растений и улучшает их цветение.

10. Создание укрытий для защиты от насекомых

Создание укрытий для растений — эффективный способ защитить их от насекомых и неблагоприятных погодных условий. Используйте сетки или накрытия, чтобы создать барьер между растениями и вредителями. Это поможет сохранить растения в безопасности и способствует их здоровому росту.