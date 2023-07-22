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Петр Дерябин

Энотера, или Онагры - вам нужно узнать об это прекрасном цветке

2:57
Садоводство

Энотера, или Онагры, — это род цветковых растений, принадлежащих семейству Онагровые. Они известны своими яркими и красивыми цветами, которые распускаются ночью или в пасмурную погоду. Некоторые виды энотеры также известны своим сладким ароматом. Растение может быть однолетним или многолетним, и оно широко распространено по всему миру.

Энотера, или Онагры - вам нужно узнать об это прекрасном цветке
Фото: anashina. com/wp-content/uploads/2021/07/Anotera-1-1400x1400.jpg

История энотеры

История энотеры уходит корнями в Северную Америку, где местные племена индейцев использовали растение в качестве лекарственного средства. Затем энотера была привезена в Европу и быстро стала популярной как красивое садовое растение. В настоящее время энотера выращивается и используется во многих странах в медицине, кулинарии и косметологии.

Особенности растения

Энотера имеет несколько характерных особенностей. Ее цветы распускаются ночью или в пасмурную погоду, что делает их особенно привлекательными для садовых участков или террас, где можно наслаждаться их красотой вечером. Кроме того, некоторые виды энотеры выделяют приятный аромат, который наполняет воздух вокруг.

Виды энотеры

Существует большое количество различных видов энотеры. Некоторые из самых популярных включают энотеру двухлетнюю (Oenothera biennis), энотеру крупноцветковую (Oenothera grandiflora) и энотеру пурпурноцветковую (Oenothera speciosa). Каждый вид имеет свои уникальные характеристики и использование.

Преимущества энотеры для здоровья

Энотера известна своими полезными свойствами для здоровья. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, витамином E, витамином C и другими веществами, которые способствуют здоровью кожи, улучшению зрения, снижению воспаления и поддержанию общего благополучия организма.

Использование энотеры в косметологии

Благодаря своим лечебным свойствам и высокому содержанию антиоксидантов, энотера широко используется в косметических продуктах. Масло энотеры может быть добавлено в кремы, лосьоны, шампуни и другие средства по уходу за кожей и волосами. Оно помогает увлажнить кожу, уменьшить морщины, снять воспаление и улучшить общее состояние кожи и волос.

Как вырастить энотеру в саду

Выращивание энотеры в саду несложно, и это может стать прекрасным дополнением к вашему садовому участку. Для начала выберите подходящее место с хорошим солнечным освещением. Затем подготовьте почву, чтобы она была рыхлой и плодородной. Сажайте семена или рассаду весной или осенью и регулярно поливайте растение. В зависимости от вида, энотера может цвести в течение всего лета.

Посадите непременно эту красоту!!! Энотера многолетняя
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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