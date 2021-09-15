Многих раздражают сорняки на даче, казалось бы, бесполезные растения, которые только портят общую картину. Однако сорняки очень даже полезны, если их включать в свой рацион питания.
Эти травки, растущие повсюду, часто содержат гораздо больше антиоксидантов и питательных веществ, чем овощи. Кроме того, они отличаются выносливостью и могут расти практически где угодно.
Одуванчики богаты витаминами, минералами и клетчаткой. В частности, зелень одуванчика является источником витаминов A, C и K, E, фолиевой кислоты (витамин B9) и других витаминов группы B. Кроме того, содержит ценные минералы, такие как:
А вот корень одуванчика богат инулином, который является разновидностью растворимой клетчатки. Инулин поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Корень одуванчика часто сушат и добавляют в чай. С другой стороны, зелень одуванчика можно смешивать в смузи или добавлять в супы.
Портулак огородный (Portulaca olearacea) обычно растёт в трещинах тротуаров. При этом он удивительно полезен. Портулак возглавляет список растений, где есть жирные кислоты Омега-3, полезные жиры, которые часто встречаются в такой рыбе, как лосось.
Поскольку портулак содержит множество важных с медицинской точки зрения фитохимических веществ, он является перспективным растением. Во многих научных исследованиях выявлены его
Ещё один сорняк, который повсеместно встречается в огороде. Он богат железом и другими ценными витаминами и минералами. Подорожник выступает как натуральный пребиотик, способствуя восстановлению микрофлоры в толстой кишке. Также подорожник содержит большое количество клетчатки, которая улучшает работу ЖКТ.
Эта трава больше славится своей жгучестью. Кто не страдал в детстве от болезненной сыпи на коже после ожога крапивы? При этом эта трава действительно полезна. Крапива богата необходимыми минералами, такими как:
Кроме того, в крапиве больше белка, чем в большинстве других растений. Крапиву лучше всего готовить на пару или отваривать, чтобы обезопасить себя от её иголок. Иглы также опадают при сушке, высушенные листья можно заваривать в чае.
Эта трава очень похожа на шпинат. Встречается повсеместно в городе. Она невероятно богата питательными веществами. Всего одна порция мари белой обеспечит дневную норму витаминов К, А, С. Марь также богата кальцием и магнием.
Известно об использовании растения в народной медицине для лечения ангин, при болях в животе и в качестве сырья при получении красного красителя.
Молодые листья и побеги съедобны в сыром и варёном виде
Многие сорняки на самом деле являются полезными травами, поэтому в следующий раз дважды подумайте, прежде чем пойдёте их вырывать и выбрасывать.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.