Сорняки на даче содержат гораздо больше антиоксидантов и питательных веществ, чем овощи

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многих раздражают сорняки на даче, казалось бы, бесполезные растения, которые только портят общую картину. Однако сорняки очень даже полезны, если их включать в свой рацион питания.

Эти травки, растущие повсюду, часто содержат гораздо больше антиоксидантов и питательных веществ, чем овощи. Кроме того, они отличаются выносливостью и могут расти практически где угодно.

Одуванчик

Одуванчики богаты витаминами, минералами и клетчаткой. В частности, зелень одуванчика является источником витаминов A, C и K, E, фолиевой кислоты (витамин B9) и других витаминов группы B. Кроме того, содержит ценные минералы, такие как:

кальций;

железо;

магний;

калий.

А вот корень одуванчика богат инулином, который является разновидностью растворимой клетчатки. Инулин поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Корень одуванчика часто сушат и добавляют в чай. С другой стороны, зелень одуванчика можно смешивать в смузи или добавлять в супы.

Портулак

Портулак огородный (Portulaca olearacea) обычно растёт в трещинах тротуаров. При этом он удивительно полезен. Портулак возглавляет список растений, где есть жирные кислоты Омега-3, полезные жиры, которые часто встречаются в такой рыбе, как лосось.

Поскольку портулак содержит множество важных с медицинской точки зрения фитохимических веществ, он является перспективным растением. Во многих научных исследованиях выявлены его

противовоспалительное,

противодиабетическое,

противоопухолевое,

гепатопротекторное,

противораковое,

антиоксидантное,

антибессонное,

обезболивающее,

гастропротекторное,

нейропротекторное,

ранозаживляющее,

антисептическое действие,

а также способность расслаблять спазмы скелетных мышц.

Подорожник

Ещё один сорняк, который повсеместно встречается в огороде. Он богат железом и другими ценными витаминами и минералами. Подорожник выступает как натуральный пребиотик, способствуя восстановлению микрофлоры в толстой кишке. Также подорожник содержит большое количество клетчатки, которая улучшает работу ЖКТ.

Крапива

Эта трава больше славится своей жгучестью. Кто не страдал в детстве от болезненной сыпи на коже после ожога крапивы? При этом эта трава действительно полезна. Крапива богата необходимыми минералами, такими как:

йод;

магний;

калий;

фосфор;

кремний;

сера.

Кроме того, в крапиве больше белка, чем в большинстве других растений. Крапиву лучше всего готовить на пару или отваривать, чтобы обезопасить себя от её иголок. Иглы также опадают при сушке, высушенные листья можно заваривать в чае.

Марь белая

Эта трава очень похожа на шпинат. Встречается повсеместно в городе. Она невероятно богата питательными веществами. Всего одна порция мари белой обеспечит дневную норму витаминов К, А, С. Марь также богата кальцием и магнием.

Известно об использовании растения в народной медицине для лечения ангин, при болях в животе и в качестве сырья при получении красного красителя. Молодые листья и побеги съедобны в сыром и варёном виде

Многие сорняки на самом деле являются полезными травами, поэтому в следующий раз дважды подумайте, прежде чем пойдёте их вырывать и выбрасывать.