Как сохранить свой сад зимой - советы профессионального садовода

Сейчас многие, у кого есть дачи или садовые участки, начинают задумываться над тем, как в сезон холодов сохранить растения. В программе "Точка зрения" советы начинающим садоводам дает Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России.

— Первая и самая главная ошибка начинающих садоводов — это слишком раннее укрытие. Многие с дач уезжают в сентябре и тут же, хотя еще тепло и вполне себе почти что лето, начинают укрывать.

Даже в начале октября это делать рановато. По-хорошему только сейчас, в начале ноября, когда появляются уже первые морозцы, и надо укрывать.

Потому что большинству многолетних растений не так страшен мороз, как страшно подпревание. Оно и бывает при раннем укрытии.

- А что именно нужно укрывать? Кустарники, сами деревья? Укрывать валежником, листвой или купить специальные пленки? Или подойдет мешковина?

— В саду не так уж много культур, которые укрывают. В основном это теплолюбивые, декоративные растения. Вот, например, розы, гортензии крупнолистные, рододендрон.

Укрывают еще многолетники, которые этой осенью посадили, любые, даже морозостойкие. Допустим, флоксы. Но если они посажены осенью, они еще не успели укорениться. Виноград тоже теплолюбивая культура.

Что же касается деревьев… Деревья у нас зимуют, к счастью, нормально.

Совет: от мышей не забудьте обвязать стволы. И всё. Больше ничего делать не надо.

Еще надо бы укрыть клубничку. Очень она морозов не любит. И вполне может помёрзнуть.

Чем укрывать растения

Укрывать, конечно, лучше специальным материалом. Потому что лапник, который мы в России традиционно используем, не дает нужного тепла, как и сплошного укрытия.

Я как-то проводила эксперимент: из двух грядок клубники одну укрыла лапником, а вторую лутрасилом (это такой укрывной материал). Так вот первая слегка подмёрзла в итоге.

Как укрывать

Над каждой культурой я устанавливаю дуги шалашиком. По две крест-накрест, по три, чтобы получился каркас. И сверху идет укрытие из лутрасила.

Позже, когда снег будет идти, нужно будет установить ещё один такой же чехол, но из плотной пленки.

Раньше нельзя, потому что растения могут подопреть.

- А как быть с высаженными перед зимой луком и чесноком?

— В принципе эти культуры морозостойкие. Их утеплять не надо.

Наоборот, я бы сказала, надо сделать так, чтобы они не взошли преждевременно. Вот, допустим, будет в декабре плюс шесть — они могут взойти.

Поэтому тут тоже надо укрывать, но для того, чтобы законсервировать на грядке мороз. То есть надо дождаться мороза, допустим, минус пять градусов. Грядка замерзнет, и навалить на неё слой листвы. Самой обычной. Можно с яблони. Тут не надо никакого лутрасила. И таким образом, этот мороз на грядке как бы сохранится, и при потеплениях земля не оттает.

— Сейчас модно стало туи сажать. Им как помочь зимой?

— Туи, как и другие молодые хвойные деревья, не от морозов укрывают. Потому что туя и минус пятьдесят выдержит.

Тут другая проблема. Они горят весной. Когда на улице февраль, морозы ночью могут быть большие, а днем — яркое солнце. И вот туи молодые в этот период высыхают. Они воду теряют.

Вот от этого их пытаются уберечь, когда укрывают.

Самый универсальный вариант: ждём до февраля. Как только солнечная погода и морозы по ночам — на туи надеваем чехлы. Всё из того же лутрасила.

Или ещё проще: полив. Считается, что если хвойные растения очень сильно полить с помощью шланга — положить его часа на полтора возле дерева — туя запасёт воду, и тогда её вообще не нужно укрывать.

Если деревца совсем молоденькие, то можно и полить, и укрыть.

-А как быть, если температура бывает разная. Бывают заморозки ночью, а днём — тепло…

— Вот такой заморозок растениям даже полезен. Тут не надо бежать сразу укрывать, потому что как бы идет сигнал. Листья, побеги — они все воспринимают этот небольшой заморозок, и им поступает команда готовиться к зиме.

У них процессы разные запускаются, и они потом передаются на корневую систему. Растение само начинает готовиться к морозам, поэтому при первых ночных заморозках укрывать ничего не стоит.

Наоборот, надо дать растению их пережить.

Растениям вредно, когда мороз минус десять-пятнадцать. Все, что до — это, в общем, терпимо и даже отчасти полезно.

Три морозца надо им дать пережить, А потом укрыть.

И, поверьте, прекрасно они перезимуют.

— А вот теневая сторона или солнечная. Это играет какую-то роль?

— Играет. На теневой я вообще никого не укрываю, потому что там туи не могут высохнуть. На них особо солнце не попадает.

— Ещё одна головная боль начинающих садоводов — малина. Ее нужно как-то подрезать или подвязать?

— Малину, конечно, надо пригнуть. Потому что ее при отсутствии снега надо хотя бы тем же лутрасилом укрыть сверху, как одеялом. Иначе она тоже, в общем-то, высыхает, как туи. Надо сейчас, пока еще морозов сильных нет, она пока гнется.

Но сгибать малину — целая наука.

Есть вот такой лайфхак:

Взять по четыре-пять побегов малины и связать в снопики.

Разделить весь малинник на такие снопики.

К каждому снопику привязать веревку, на другом конце которой кирпич с дырками.

Этот кирпич оттянуть на какое-то расстояние, чтоб малина чуть пригнулась.

Через два-три дня еще дальше кирпич утаскиваем.

И так пока ветки постепенно все не лягут.

Обычно через десять дней малину можно будет уже уложить и закрыть.

Ей, кстати, как и хвойным, советуют делать подзимний полив.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева