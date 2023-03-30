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Анна Стрельцова

Хорошая рассада перца имеет ярко-зелёный цвет и высоту ростков 20 см

3:10
Садоводство

Для выращивания хорошей рассады перца нужно приложить немало усилий. Без стараний семена могут и вовсе не взойти. Любителей перца довольно много в России. Он имеет приятный и необычный вкус, а так же обладает большой пользой для организма. Среди всех овощей перец уверенно занимает лидирующее место по содержанию витамина С, в нем можно найти и витамины, позволяющие защищать организм от вирусов и болезней, бороться с появлением вялости и усталости и др.

Хорошая рассада перца имеет ярко-зелёный цвет и высоту ростков 20 см

Перец начинается с рассады

Нельзя быть полностью уверенным в качестве овощей и фруктов, продаваемых в магазинах или на рынке. А вот овощи с собственной грядки всегда являются самыми полезными. Но с чего нужно начинать выращивать перец? Определенно, с рассады. Хорошая и подходящая рассада, которую нужно посадить в грунт, выглядит ярко, имеет зеленый цвет. У нее должно быть десять-двенадцать листьев, а высота ростков обычно достигает двадцати сантиметров. Рассада будет выглядеть так после двух месяцев роста. Чтобы вырастить такую рассаду, нужно соблюдать определенные условия.

Почва для перца

Перец нужно сажать в хорошую и питательную почву, нельзя использовать для роста рассады обычную землю с огорода. Часто она бывает слишком "тяжелой" и негативно влияет на развитие ростков.

Существует несколько способов для приобретения хорошей почвы. Можно сделать ее своими руками. Для этого понадобятся торф, перегной и песок, брать каждое вещество нужно примерно в одинаковом количестве. Если смеси получилось много, следует добавить больше воды и немного древесной золы. Второй вариант более простой — в магазине купить специальную смесь для выращивания пасленовых. Он максимально подойдет для людей, боящихся испортить почву или принести растению лишние болезни.

 Хорошие семена для посадки

Обязательно нужно выбирать хорошие семена для посадки. Их берут из старых плодов или покупают в магазине. Если остановиться на первом варианте, можно столкнуться с рядом проблем при проращивании и росте перца. Поэтому семена нужно будет хорошо дезинфицировать, следует поместить их в специальные мешочки из ткани или марли, а после налить марганцовку.

На один грамм вещества наливать сто миллилитров воды.

Процедура проводится в течение двадцати минут. Семечки нужно хорошо промыть водой, чтобы остатки раствора не остались на них. Мешочки кладутся в небольшой пакет, он должен находиться в теплом и светлом месте в течение двенадцати часов — данное количество времени позволяет семенам хорошо набухнуть.

Посадка семян перца ничем не отличается от какой-либо другой. Нужно сажать семена на определенном расстоянии друг от друга, плотно накрывать пакетом и не давать сохнуть — вода позволит им нормально вырасти и дать хорошие ростки.

Выращивание перца от А до Я / Рассада перца / Выращивание перца в открытом грунте
Автор Анна Стрельцова
Анна Стрельцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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