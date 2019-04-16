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Анна Стрельцова

Из-за сильных морозов на газонах весной могут появиться проплешины

Садоводство » Ландшафт

В зимнее время газон не нуждается в особенном уходе. Он находится под снежным покровом, получает должное увлажнение и ждет, пока наступит теплое время года. Хозяину лишь стоит следить за тем, чтобы трава не сильно леденела.

Из-за сильных морозов на газонах весной могут появиться проплешины

При заморозках и чрезмерно низких температурах на газоне может образовываться небольшая корочка изо льда — она способствует вымерзанию и появлению больших проплешин на красивом газоне.

Не стоит ходить по мокрой траве, нужно давать снегу таять равномерно

Ранней весной тоже существует риск появления ямок на поверхности. Чтобы их не было, не стоит ходить по мокрой траве, нужно давать снегу таять равномерно. Если он не будет давать газону дышать, то начнут появляться проплешины.

Но наступление по-настоящему теплой весны принуждает заниматься уходом за газоном в еще большей степени. При явных повреждениях покрытия из-за сильных морозов или механического воздействия нужно заняться

  • выравниванием травы,
  • уплотнением верхнего слоя
  • и созданием хорошей и мягкой "подушки" — она поможет избавиться от явных следов, нанесенных зимой, различных ямок и проплешин.

Помочь в этой работе сможет садовый каток, но можно использовать и другие, более доступные материалы. К ним следует отнести доски, подходящие по размеру, для выполнения подобных работ.

Следующий этап — рыхление почвы скарификатором. Этот процесс позволяет избавиться ото мха и наростов, газон снова "задышит", а корни получат хороший доступ к различным минералам и веществам, поступающим благодаря обильному поливу. Если есть места, где травы слишком мало, нужно заняться подсеиванием: просто насыпать немного семян в ямки и хорошо полить.

Но стоит помнить, что посев на данных участках не уплотняется, он создается заново. Норма высева становится гораздо меньше, для нее нужно две части хорошего грунта и одну часть семян.

Помимо отдельного посева каждого участка с новыми семенами, следует заняться поливом всего газона. Зима в некоторых регионах бывает недостаточно снежной или дождливой, следует вернуть траву в привычное для нее состояние.

Газону нужны различные микроэлементы

Чтобы трава хорошо росла дальше и радовала хозяев, нужно сразу заняться удобрением. Газону нужны различные микроэлементы, позволяющие нормально развиваться росткам. Но весной он больше всего испытывает нехватку в азоте, позволяющем нарастить хорошую зеленую массу. При покупке удобрений нужно остановиться на тех, где азот преобладает в больших размерах.

Отличным дополнением для комплексного удобрения станут фосфор, хорошо влияющий на корневую систему, и калий, способный положительно влиять на рост и защищать растения от различных заболеваний, не давать им засохнуть.

К подкормке газона следует приступать сразу после схода снежного покрова, не стоит выжидать определенного времени. Но не нужно забывать о погоде: не стоит заниматься уходом за газоном в дождливый день. Можно удобрить газон в более теплое время, но из-за сильного воздействия солнечных лучей возникает вероятность, что трава может засохнуть.

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УХОД ЗА ГАЗОНОМ после ЗИМЫ
Автор Анна Стрельцова
Анна Стрельцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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