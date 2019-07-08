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Автор Злата Кузнецова

Каким болезням подвержена кукуруза

Садоводство » Вредители и болезни print

К сожалению, любые растения подвержены заболеваниям, кукуруза не исключение. Чтобы защитить "Царицу полей" необходимо знать, каким болезням она подвержена и, знать их первые признаки.

Для начала разберемся, почему кукуруза болеет.

Возможно, были куплены некачественные семена, осуществлялся не правильный уход, вредители не были замечены огородником. Не забывайте, что только правильный уход способен дать большой, хороший урожай кукурузы.

Первой болезнью является пыльная головка. Она особенно распространена в южных регионах. Черная плесень покрывает початок, если ее потрогать, она разлетится и распространится на незараженную кукурузу. Садовод может заметить, что початок становится сухим, черным. Зараженные растения сжигаются, либо закапываются на полметра. На следующий год посадите кукурузу в другое место.

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Пузырчатая головня распространяется во всех районах, урожай снижается.

Она проявляется в виде пузырчатой гнили на растениях. Головня имеет розовый, зеленый цвет, после становится серой. Она увеличивается вместе с растением, затем лопается, заражая другие культуры. Во избежание болезни, советуем покупать сорта, гибриды кукурузы, которые гораздо устойчивее к этой болезни.

Распространенным заболеванием является фузариоз, который поражает культуру в любое время. Заболевание считается грибковым, грибки распространяются на стебле. Огородник может определить болезнь по белому, либо розовому налету на стебле. Стебель, корни начинают гнить, становясь черными, листья становятся желтыми, сухими. Болезнь возникает по причине зараженных семян. Не забывайте, что необходимо проводить работы по уничтожению вредителей, проводить профилактику. Отдавайте предпочтение гибридам.

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Кукурузу может поразить стеблевая гниль. Она поражает стебель и мешает его развитию на ранней стадии созревания растения. На стебле образуется розовый налет, он становится мягким, легко ломается. Недуг возникает по причине того, что с полей были плохо убраны остатки прошлогодней кукурузы. Развитию способствует жаркая погода и плохой полив.

Обязательно перекапывайте участок, удаляйте все остатки.

Самой опасной считается болезнь Вилт, поражая растение целиком. Болезнь происходит из семян, которые не были обеззаражены. Вилт снижает урожайность, его можно полностью потерять, растение не может получать в полном объёме воду.

Стоит отметить, что кукурузу выращивать нелегко, оно подвержена различным заболеваниям. Ей необходим правильный уход, подкормка, нужно устранять сорняки, поливать, лишь в этом случаем можно получить хороший урожай.

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Фото превью: Ферма.expert 

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Вредители и болезни
Каким болезням подвержена кукуруза
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