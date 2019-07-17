Причины, по которым желтеет чеснок

Чтобы получить хороший урожай чеснока, за ним необходимо ухаживать. Проблемы выращивания чеснока бывают разными, но огородников больше волнует его пожелтевшие перья. Увидев данную проблему, ее нужно срочно решать, иначе урожая не получить.

Если чеснок желтеет осенью, беспокоиться не стоит, гораздо важнее, когда желтизна появляется весной, летом. Для начала стоит определить, почему это происходит? Это могут быть возвратные морозы, не ощущаемые дачником, они случаются ночью, а утром становиться теплее. Однако именно изменения погодных условий могут являться проблемой.

Весной чеснок наращивает зелень, если в земле мало азота, он заболеет. Обязательно подкормите почву азотной подкормкой. Растение могут поразить болезни, вредители.

Пожелтели кончики, листья, быстро засох стебель, у выкопанной луковицы пропали корни, она стала водянистой — это признаки фузариоза. 70 % урожая дачник не получит.

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Поверхности зубков чеснока покрылась коричневыми точками, головка неприятно пахнет, выглядит "подмороженной", перья желтеют, стрелы отмирают с концов. Все дело в бактериях, живущих в земле, они проникают внутрь растения через повреждения, которые были сделаны луковой мухой, клещами.

Стеблевая нематода вызвана микроскопическим белым вредителем, который живет в почве. Растение начинает бледнеть, листья желтеют, скручиваются, головка гниет. Попробуйте понаблюдать через лупу белых червячков, без нее они выглядят розоватым налетом.

В мае чеснок может желтеть из-за ранней, либо глубокой посадки. Попробуйте опрыснуть его "Силком", "Янтарной кислотой".

Не забывайте, что скудный полив отражается на растении, поливайте обильно, но не заливайте. Большое количество жидкости в земле приводит к тому, что листья становятся желтыми, затем бурыми. В данном случае, спасти их не возможно.

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Прополка чеснока обязательна, иначе сорняки мешают ему дышать. Процедура делается для того, чтобы культура лучше развивалась.

Причиной может быть нехватка калия. Разведите одну ложку сульфат калия на литр воды, подкормите его Агриколой 2.

Предупредите развитие болезней чеснока. Перед посадкой замочите зубчики в марганце розового цвета, воспользуйтесь препаратом Максим. На 15-20 минут замочите его в фотоспорине. Полейте гряды одним из вышеперечисленных препаратов.

Прежде чем высаживать чеснок, необходимо убедиться, чтобы земля и луковицы чеснока были здоровы. Гнилые зубчики стоит выкинуть.

Дорогие читатели, надеемся, что статья стала для вас полезной, перед посадкой проводите тщательный осмотр, соблюдайте рекомендации, во избежание проблем.

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Фото превью: i2.wp.com