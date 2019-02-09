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Екатерина Торопова

Буддлея Давида — морозостойкая "осенняя сирень" в России: фантастически красива

Садоводство » Деревья и кустарники

Декоративное растение с таким необычным названием "Буддлея Давида" — настоящая находка не только для ландшафтного дизайнера, но и для любого садовода. Буддлея представляет собой цветущий кустарник высотой до трёх метров.

Буддлея Давида — морозостойкая "осенняя сирень" в России: фантастически красива

Родиной его считают Китай, где он вырастает до пяти метров и выше благодаря тёплому климату. Растение выглядит как раскидистый, пышный кустарник с длинными и изогнутыми ветвями, украшенными конусовидными соцветиями в шапках мелких цветов.

По внешнему виду цветки буддлеи очень напоминают сирень, чем и объясняется её простонародное название — "осенняя сирень". Этот кустарник насчитывает более ста видов сортов и очень популярен у садоводов во всем мире. 

Буддлея Давида, или буддлея изменчивая (лат. Buddléja davídii) — вид цветковых растений рода Буддлея семейства Норичниковые (Scrophulariaceae).

Происходит из центральных и западных районов Китая.

Вид назван в честь французского миссионера и натуралиста Армана Давида, открывшего этот вид.

Кустарник растет очень быстро. Цветение начинается в июне и продолжается до позднего октября. Цветущая буддлея издает запах, напоминающий медовый, жасминный, и привлекает множество насекомых. Опыляют ее преимущественно бабочки.

Цветовое разнообразие кустарника удовлетворит даже искушенного садовода:

  • темно-фиолетовый (сорта Empire Blue, Dubonnet, Black Knigt);
  • лавандовый (сорт Bicolor);
  • синий (сорта Adonis Blue, Asian Moon);
  • белый (сорта Alba, Silver Frost);
  • ярко-розовый (сорт Pink Delight);
  • нежно-розовый (сорт Fascinating);
  • красный, пурпурный (сорта Miss Ruby, Purple Prince).

Фантастически красив сорт Flower Power, когда на одной кисти распускаются цветки самых разных ярких оттенков — оранжевые, лиловые и фиолетовые.

Как правильно сажать буддлею

Для посадки буддлеи желательно выбрать солнечное, без сквозняков место. Почва должна быть удобренной, насыщенной известняком и ни в коем случае не заболоченной. Буддлея любит хороший полив, но необходимо позаботиться о дренаже перед посадкой.

Выбирая место для кустарника, нужно учесть его разрастание до трёх метров в ширину, поэтому друг от друга кусты нужно высаживать, соблюдая это расстояние.

Что нужно для размножения

Самый надежный способ размножения кустарника — черенкование верхними листьями. Делается срез на ветви ниже одного сантиметра от листового узла и веточка окунается в специальный раствор для укоренения, состоящий из песка и перлита. Приблизительно через две недели появляются корешки, и через месяц растение можно пересаживать в открытый грунт.

Буддлея Давида, фото energysad. ru
 

Лучше всего буддлея приживается при высадке в почву вместе с землей, в которой развивалась корневая система в горшочке. Если же растение выращивается из семян, то сеять их можно уже в конце зимы, а в конце апреля пересаживать в открытый грунт.

Уход и обрезка

Буддлею нужно подкармливать весной при появлении почек. Лучше всего для этого подходит азот. В середине лета необходимы фосфорные и калийные удобрения, которые обеспечат пышное цветение.

В жаркую погоду необходимо поливать растение утром и вечером, а листву опрыскивать.

В случае если буддлея была высажена в грунт взрослым кустом, сразу после посадки необходимо удалить слабые ветви и укоротить оставшиеся наполовину. На следующий после посадки год молодые ветви-приросты должны быть укорочены на две почки. Бояться обрезки не стоит, новые побеги буддлеи растут очень быстро, и вскоре растение обретет пышную крону.

Буддлею Давида необходимо тщательно укрыть на время зимних морозов. Куст можно засыпать торфом, компостом, листвой, укрыть до третьей почки на побегах слоем мульчи.

И уже на следующее лето кустарник вновь будет радовать глаз пышными соцветиями.

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Автор Екатерина Торопова
Екатерина Торопова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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