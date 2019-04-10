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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Дайкон: особенности выращивания, применение и польза

Садоводство » Овощи

Дайкон, носящий еще название "китайская редька", представляет собой корнеплод, родиной которого является Япония. Альтернативное название полностью оправдывает себя, ведь дайкон действительно является дальним родственником привычных нам

Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
  • редиски
  • и редьки.

Он больше по размеру, обладает улучшенными по сравнению с редисом вкусовыми качествами (в частности, отсутствием горького привкуса).

Как правильно выращивать дайкон

Популярность дайкона на отечественном рынке быстро растет. Все чаще эту культуру можно встретить на огородах. Она не отличается капризностью, весьма неприхотлива в уходе, нужно лишь выполнять определенные правила.

Самым правильным способом посадки является рассада, которую предварительно получают из семян в торфяных стаканчиках.

Рассада хорошо чувствует себя практически на любых типах почв — на песках, супесях и глинах. Существует практика высаживать дайкон в зиму, урожай при этом получается достаточно обильным. Основным требованием в уходе является регулярный полив культуры.

Хранить дайкон не составляет особого труда. Предварительно просушенные плоды укладывают в ящики, наполненные песком, и не допускают попадания в место хранения света и тепла. Таким образом дайкон может долго сохранять свои полезные качества.

Польза дайкона

Дайкон часто сравнивают с редисом, однако у последнего есть ряд минусов. Так, редис содержит в себе повышенное количество жесткой клетчатки, из-за чего его не рекомендуют употреблять в пищу людям, страдающим заболеваниями пищеварительной системы. В редисе повышено содержание эфирных масел, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

Дайкон же обладает множественными целебными свойствами и более мягко усваивается нашим организмом. Состав корнеплода полнится самыми разнообразными элементами и

  • витаминами: С, группы В,
  • бета-каротином,
  • кальцием,
  • железом,
  • натрием,
  • калием,
  • йодом,
  • селеном,
  • фосфором.

Все это благотворно влияет на работу

  • сердца,
  • сосудов,
  • нервной системы,
  • обеспечивает хорошую свертываемость крови,
  • укрепляет костную систему,
  • помогает в борьбе с различными инфекциями,
  • способствует поддержанию мышечного тонуса.

Не менее значимым преимуществом является тот факт, что дайкон — продукт гипоаллергенный. Его употребление не противопоказано людям, склонным к аллергическим реакциям. Кроме всего вышеперечисленного, дайкон также обладает низкой калорийностью и активно участвует в жиросжигающих процессах.

Употребление дайкона

Корнеплод едят как в свежем виде, так и в вареном, сушеном и жареном. Его добавляют в салаты, супы, используют в качестве гарнира, даже делают из него сок, который способствует потере веса. Дайкон также используют в качестве косметического средства.

Таким образом, дайкон применяется в самых различных отраслях. Эта овощная культура уже обрела немалую известность и популярность в разных странах мира.

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Дайкон: посадка, уход и хранение. Выращивание дайкона
Куратор: Андрей Туманов
Темы дача дайкон редька огород корнеплоды выращивание уход за растениями
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