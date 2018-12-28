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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Клумбы для украшения сада: пряная, моноцветная, парковая, мобильная и со злаками

Садоводство » Ландшафт

Дачные участки пестрят различными цветниками, радующими глаз своих хозяев. Существует множество их разновидностей, способов организации и украшения, о них мы и расскажем.

30 примеров просто красивых клумб на даче

Какие бывают клумбы?

Между терминами "клумба" и "цветник" практически не существует различий, кроме разве того, что цветник обычно ничем не ограждается. В дизайне садов, однако, эти термины разграничивают.

Парковые клумбы

Их еще иногда называют ковровыми. Создать такую красоту непросто: клумбы требуют обширных знаний, умения копировать заданный рисунок и точного соблюдения запланированных работ.

Обычно их заполняют однолетними низкорослыми культурами с небольшим процентом вмешательства в композицию высокорослых растений.

Моноцветная клумба

Таковой клумба именуется, если для ее заполнения используют один или два вида цветов. В основном под такое определение подпадают розарии, однако создаются моноцветники, например, с лилиями и другими цветами.

Пряная клумба

Пряная клумба заполнена съедобными, ароматными травами. Идеальным местом для ее расположения будет обильно освещенная лужайка. В состав пряной клумбы входят:

  • эстрагон,
  • фенхель,
  • тмин,
  • базилик,
  • мята,
  • розмарин,
  • майоран.

Следует уделять особое внимание растениями, плохо устойчивым к холодам, а также способным быстро заполнять территорию, например, к мяте.

Клумба со злаками

Клумба со злаками — невероятно красивый элемент ландшафтного дизайна. Стебли с пушистыми метелками на концах выглядят весьма эффектно. Для этого используют крупные злаковые, такие как, к примеру, овсяница сизая.

Существуют также мобильные или передвижные клумбы, месторасположение которых можно с легкостью менять. Их организуют в старых телегах, тачках, автомобильных шинах и дисках, можно также использовать лодки, лейки, вёдра, в общем, фактически всё, на что хватит фантазии.

Основными элементами таких клумб являются петуньи, бархатцы, настурции и другие однолетние цветы.

Условия для создания клумб

Успешно воплощенный в жизнь план составления клумбы содержит в себе, прежде всего, особенности составляющих ее растений. Следующим факторам необходимо уделить особое внимание:

1. Освещенность. Некоторые растения предпочитают тень и полутень яркому солнечному свету. Это стоит учитывать при создании клумбы, и желательно не совмещать цветы таким образом, чтобы на одном участке оказались растения с разными потребностями.

2. Одинаковый почвенный тип и состав.

3. Полив. Режим полива должен быть схожим у всех растений на клумбе, чтобы какие-то из них не чувствовали себя угнетенными.

Наконец, расположение цветника должно быть подобрано таким образом, чтобы созданную красоту было видно со всех сторон.

Источник фото: torange.biz

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