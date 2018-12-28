Дачные участки пестрят различными цветниками, радующими глаз своих хозяев. Существует множество их разновидностей, способов организации и украшения, о них мы и расскажем.
Между терминами "клумба" и "цветник" практически не существует различий, кроме разве того, что цветник обычно ничем не ограждается. В дизайне садов, однако, эти термины разграничивают.
Их еще иногда называют ковровыми. Создать такую красоту непросто: клумбы требуют обширных знаний, умения копировать заданный рисунок и точного соблюдения запланированных работ.
Обычно их заполняют однолетними низкорослыми культурами с небольшим процентом вмешательства в композицию высокорослых растений.
Таковой клумба именуется, если для ее заполнения используют один или два вида цветов. В основном под такое определение подпадают розарии, однако создаются моноцветники, например, с лилиями и другими цветами.
Пряная клумба заполнена съедобными, ароматными травами. Идеальным местом для ее расположения будет обильно освещенная лужайка. В состав пряной клумбы входят:
Следует уделять особое внимание растениями, плохо устойчивым к холодам, а также способным быстро заполнять территорию, например, к мяте.
Клумба со злаками — невероятно красивый элемент ландшафтного дизайна. Стебли с пушистыми метелками на концах выглядят весьма эффектно. Для этого используют крупные злаковые, такие как, к примеру, овсяница сизая.
Существуют также мобильные или передвижные клумбы, месторасположение которых можно с легкостью менять. Их организуют в старых телегах, тачках, автомобильных шинах и дисках, можно также использовать лодки, лейки, вёдра, в общем, фактически всё, на что хватит фантазии.
Основными элементами таких клумб являются петуньи, бархатцы, настурции и другие однолетние цветы.
Успешно воплощенный в жизнь план составления клумбы содержит в себе, прежде всего, особенности составляющих ее растений. Следующим факторам необходимо уделить особое внимание:
1. Освещенность. Некоторые растения предпочитают тень и полутень яркому солнечному свету. Это стоит учитывать при создании клумбы, и желательно не совмещать цветы таким образом, чтобы на одном участке оказались растения с разными потребностями.
2. Одинаковый почвенный тип и состав.
3. Полив. Режим полива должен быть схожим у всех растений на клумбе, чтобы какие-то из них не чувствовали себя угнетенными.
Наконец, расположение цветника должно быть подобрано таким образом, чтобы созданную красоту было видно со всех сторон.
Источник фото: torange.biz
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