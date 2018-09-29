Садовый василёк: идеальное растение для новичков

Василёк садовый — скромный и очень привлекательный цветок, издавна вдохновляющий художников и писателей на создание своих шедевров. Кроме того, это идеальное растение для начинающих дачников. При минимальных затратах садовод всегда получает положительный результат.

Василёк садовый, фото 7dach. ru

Василёк также обладает лекарственными свойствами. В переводе с латинского "Centaurea cyanus" означает "синий цветок кентавра". В мифологии есть легенда о пораженном стрелой Кентавре, рана которого с помощью сока василька чудесным образом зажила. Своим славянским названием василёк обязан пареньку Васе, не ответившему взаимностью русалке, за что он был превращен в нежно-голубой цветок.

Василёк — кто он?

Этот нежный цветок относится к семейству Сложноцветные, роду Василёк. На сегодняшний день известно более 500 видов однолетних и многолетних растений. Сильноветвистый, прямой или лежачий стебель достигает до 80 см. Разноцветные цветки собраны в соцветия — корзинки. Плод мелкий и несъедобный — семянка с хохолком.

Как правильно посадить семена василька в открытый грунт

Семена можно посадить в открытый грунт и в сентябре, если зима в районе не отличается суровыми температурами. Растения взойдут и укоренятся до холодов, а зацветут уже весной. Для холодного климата посев семян рекомендован весной. При последовательных посадках можно добиться непрерывного цветения на протяжении всего периода вегетации.

Перед посадкой семена увлажняют и держат в холодильнике до прорастания (7-10 дней для однолетников и 2-3,5 недели для многолетников). Сеют в щелочную почву на глубину 2-2,5 см. Далее рассаду пересаживают друг от друга на 20-30 см.

Как прорастить семена в домашних условиях

Весной контейнеры, в которые будете сеять васильки, наполните почвой, полейте, дайте воде стечь. Посейте 3-4 семечка в горшок, поставьте в тёплое место и накройте плёнкой. После прорастания снимите плёнку и поставьте контейнеры на солнечный подоконник. Один раз подкормите всходы комплексным удобрением. Рассада высотой 8-10 см готова к высадке в открытый грунт.

Васильки, фото oboi7. com

Как ухаживать за цветком

Каждые две недели растения подкармливают. Поливают умеренно, избегая переувлажнения почвы. Обрезка необходима только для изменения внешнего вида. Также обрезают сухие соцветия, чтобы предотвратить распространение василька по участку.

Чем может заболеть василёк и кто ему угрожает

Довольно редко при излишнем поливе появляются пятнистость листьев, ржавчина, серая гниль, мучнистая роса.

Различные вредители тоже не гнушаются нападать на цветочек. В борьбе с тлей, паутинным клещом и листоверткой поможет дегтярная вода (деготь березовый 5 капель + 10 литров воды), а также чесночная водная настойка.

Лечебные свойства василька

Василёк обладает легким мочегонным, желчегонным и противовоспалительным эффектом. Его сок способствует заживлению ран, а отвар используют как лосьон для лица и обезболивающее при зубных болях.

Таким образом, василёк садовый — идеальное растение для начинающих дачников. При минимальных затратах садовод всегда получает положительный результат.

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