Василёк садовый — скромный и очень привлекательный цветок, издавна вдохновляющий художников и писателей на создание своих шедевров. Кроме того, это идеальное растение для начинающих дачников. При минимальных затратах садовод всегда получает положительный результат.
Василёк также обладает лекарственными свойствами. В переводе с латинского "Centaurea cyanus" означает "синий цветок кентавра". В мифологии есть легенда о пораженном стрелой Кентавре, рана которого с помощью сока василька чудесным образом зажила. Своим славянским названием василёк обязан пареньку Васе, не ответившему взаимностью русалке, за что он был превращен в нежно-голубой цветок.
Этот нежный цветок относится к семейству Сложноцветные, роду Василёк. На сегодняшний день известно более 500 видов однолетних и многолетних растений. Сильноветвистый, прямой или лежачий стебель достигает до 80 см. Разноцветные цветки собраны в соцветия — корзинки. Плод мелкий и несъедобный — семянка с хохолком.
Семена можно посадить в открытый грунт и в сентябре, если зима в районе не отличается суровыми температурами. Растения взойдут и укоренятся до холодов, а зацветут уже весной. Для холодного климата посев семян рекомендован весной. При последовательных посадках можно добиться непрерывного цветения на протяжении всего периода вегетации.
Перед посадкой семена увлажняют и держат в холодильнике до прорастания (7-10 дней для однолетников и 2-3,5 недели для многолетников). Сеют в щелочную почву на глубину 2-2,5 см. Далее рассаду пересаживают друг от друга на 20-30 см.
Весной контейнеры, в которые будете сеять васильки, наполните почвой, полейте, дайте воде стечь. Посейте 3-4 семечка в горшок, поставьте в тёплое место и накройте плёнкой. После прорастания снимите плёнку и поставьте контейнеры на солнечный подоконник. Один раз подкормите всходы комплексным удобрением. Рассада высотой 8-10 см готова к высадке в открытый грунт.
Каждые две недели растения подкармливают. Поливают умеренно, избегая переувлажнения почвы. Обрезка необходима только для изменения внешнего вида. Также обрезают сухие соцветия, чтобы предотвратить распространение василька по участку.
Довольно редко при излишнем поливе появляются пятнистость листьев, ржавчина, серая гниль, мучнистая роса.
Различные вредители тоже не гнушаются нападать на цветочек. В борьбе с тлей, паутинным клещом и листоверткой поможет дегтярная вода (деготь березовый 5 капель + 10 литров воды), а также чесночная водная настойка.
Василёк обладает легким мочегонным, желчегонным и противовоспалительным эффектом. Его сок способствует заживлению ран, а отвар используют как лосьон для лица и обезболивающее при зубных болях.
Таким образом, василёк садовый — идеальное растение для начинающих дачников. При минимальных затратах садовод всегда получает положительный результат.
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