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Автор Александр Приходько

Урбанисты не поймут прелести дачи: свои огурцы, яйца из курятника и спокойствие

Садоводство » Овощи

Дача — это поистине замечательная вещь. К сожалению, она есть не у всех, и уж точно не у всех она находится максимально далеко от города. Многие городские жители могут не понять этого счастья, ведь жители мегаполисов предпочтут удобство и чистоту во многих случаях, что делает для них садоводство и собственную дачу неприемлемым образом жизни.

Урбанисты не поймут прелести дачи: свои огурцы, яйца из курятника и спокойствие

Честно говоря, слишком много жителей города, урбанистов, горожан многое не понимают из того, что делаем мы, заядлые дачники, и вот лишь некоторые из этих точек соприкосновения.

Наши грязные руки и сколотые ногти

Большинство людей в большом городе боятся грязи, и их, порой, пугает даже сама мысль о том, что их руки грязные. С другой стороны, мы, дачники, гордимся нашими грязными, усталыми, покрытыми преждевременными морщинами и загорелыми руками. Наши руки могут выращивать овощи, строить заборы, доить корову (или козу) и делать ещё тысячи других мелочей даже после хорошего, тяжёлого трудового дня.

Наш плотный график

Как только дачник начинает свой день, это будет день, заполненный одним хозяйственным проектом за другим, и разновидности наших работ могут варьироваться день ото дня. Сегодня мы можем собирать яйца из курятника и собирать кучу компоста. На следующий день мы можем потратить несколько часов на полив. Когда-то началось это домашнее уединение, и теперь оно продолжается, потому что оно нам так нравится. Мы можем быть исчерпаны, выжаты как лимоны, но это только потому, что мы так много сделали с восходом солнца и до самого заката.

Наша любовь к доморощенной еде

Давайте посмотрим правде в глаза, ничто не сравнится с пищей, которую вы вырастили сами. Фрукты и овощи, вырванные из вашего собственного сада, находятся на уровень выше всего, что вы можете купить в супермаркете. Может быть, так происходит потому, что у вас есть свобода выращивать эти продукты по своему вкусу. Кроме того, всё, что мы видим на тарелке — это плод нашего ударного труда. Удовлетворение, которое приходит с этим, — это чувство, которое никогда не стареет.

Наша незаинтересованность в сравнении

Наша практика самодостаточности и уверенности в себе может запугать некоторых людей или даже заставить их чувствовать себя плохо. Мы не пытаемся заставить кого-то чувствовать себя неполноценным. Мы просто пытаемся жить своей жизнью, так, как хотим. Идея того, что мозг может освободиться от сравнений — это высшая точка просветления.

Трепет первого урожая

Будь-то ваше первое куриное яйцо или ваш первый урожай яблок, радость, которую вы получаете, когда вы видите плоды своего труда, неописуема. Эти моменты делают всю кровь, пот, слезы и трудные времена, которые им предшествовали, стоящими. Нам нужно делать все самим. Конечно, проще, а иногда и дешевле, просто зайти в ближайший продуктовый магазин и запастись молоком, хлебом и овощами, но это не то же самое, что сделать это всё по-своему. Расширение возможностей является неотъемлемой частью жизни дачника, и вы определенно ощущаете радостные чувства, когда собираете свою собственную продукцию.

Наша оценка старого и нового

Конечно, есть некоторые современные удобства, которыми мы также наслаждаемся, например, электричество и водопровод. Мы же не пытаемся стать настоящими изгоями, и полностью отречься от цивилизации — мы просто стараемся быть настолько самодостаточными, насколько можем, при этом мы наслаждаемся некоторыми современными удобствами.

Дача

 

Наша потребность быть в стороне от суеты

Мир, спокойствие и тишина, которые приходят с широкими просторами, просто не могут быть воспроизведены городом. Мы можем быть далеки от всего и ото всех, но это нас не беспокоит.

Наше удовольствие от ручного труда

В терапевтическом смысле, по крайней мере. Любые негативные чувства, возникающие внутри нас, действительно просто исчезают, когда мы надеваем на наши рабочие перчатки и сапоги и начинаем усердно трудиться.

Наша тенденция отключать телефоны

Когда дачники не могут ответить на ваш звонок, не беспокойтесь об этом. Это не вы нам надоедаете, это мы чем-то заняты. Дачникам свойственно пропадать в заботах "с головой". Потеряться в круговороте дачных обязанностей очень легко. Иногда мы просто забываем о других людях за пределами нашего забора, но не думайте, что это потому, что нам все равно. Просто мы очень заботимся о том, что мы делаем.

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Возвращение сказочной дачи | открытие сезона
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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