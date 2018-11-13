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Автор Соломон Соловьев

Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня

Наследие » Гороскоп

О последовательности, деятельности и неутомимом стремлении докопаться до сути вещей рожденных 14 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Жизнь — это совокупность отправлений организма, противящихся смерти", — такое в чисто скорпионьей манере дал определение жизни рожденный 14 ноября французский анатом, физиолог и врач Мари Франсуа Ксавье Биша. Доктор Биша стал основоположником науки танатологии, которая изучает состояние организма в конечной стадии патологического процесса, динамику и процессы умирания, непосредственные причины смерти.

Биша также хорошо известен как отец современной гистологии и паталогии. Несмотря на то, что доктор работал без микроскопа, он внес значительный вклад в понимание человеческого тела. Он первым ввел понятие тканей как независимых сущностей. Биша первым в мире утверждал, что болезни атакуют ткани, а не органы целиком.

О Скорпионах-рентгенах, рожденных 14 ноября, поговорим подробнее.

Герои дня сегодняшнего обнаруживают потребность исследовать в мельчайших деталях среду своего обитания. Хотя они в целом невероятно любознательны по отношению к внешнему миру, но в то же время чрезвычайно избирательны и в своих интересах имеют совершенно определенную точку зрения. Вне зависимости от того, консервативных или либеральных взглядов люди, чей день рождения — 14 ноября, придерживаются, их представления об общественном долге обычно абсолютно ясны для них самих и окружающих и высокоморальны по своей сути. Рожденные 14 ноября часто ведут за собой других людей. Они всегда готовы что-либо улучшить, даже если то, что кажется им недостатком, на самом деле таковым не является.

Рожденный сегодня американский изобретатель первого в мире колесного парохода "Клермонт" Роберт Фултон мог бы стать еще и изобретателем первой подводной лодки в мире. Практическую модель подводной лодки "Наутилус" Фултон презентовал Наполеону еще в 1800 году во Франции. Но тогда гениальный изобретатель выбрал работу над строительством парохода с паровым двигателем, который в 1803 году был им успешно испытан на реке Сена.

По определению энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, рожденный сегодня основоположник современной геологии сэр Чарльз Лайель - один из самых выдающихся ученых XIX столетия. Крупнейшим результатом научной деятельности Лайеля остаются написанные им и переведенные на многие языки "Основы геологии" и "Принципы геологии, являющиеся попыткой объяснить прошлые изменения поверхности Земли путем соотношения с причинами, ныне действующими".

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября в честь канадского врача и физиолога, лауреата Нобелевской премии по медицине Фредерика Гранта Бантинга. Рожденный сегодня ученый стал открывателем гормона инсулина и самым молодым лауреатом Нобелевской премии. На момент вручения премии ученому было 32 года.

Очень часто рожденные сегодня герои в своей научной деятельности руководствуются субъективными ощущениями и их вклад в науку не всегда бывает по достоинству оценен при их жизни. Кроме того, люди, чей день рождения — 14 ноября, настолько быстро определяют все плюсы и минусы конкретной ситуации, что попросту не дают другим возможности разобраться в ней самостоятельно.

Сильной стороной рожденных 14 ноября является отсутствие острой необходимости в пустой похвале их достижениям и талантам. Как мужчины, так и женщины, рожденные в этот день, подчиняют себя конкретной цели и избегают слишком сильного влияния своего эго. Благодаря такой уверенности в собственных силах они безошибочно распознают лесть и неискренность.

Наиболее просвещенные личности из числа рожденных 14 ноября, будь то художники, ученые, производственники или бизнесмены, всегда серьезно подходят к любому делу, которым занимаются, — изучают, испытывают, исследуют интересующий их объект с точностью до микрона. Они безжалостно и честно подвергают свои теории экспериментальной проверке и отбрасывают те элементы, какие не получили подтверждения. Именно это позволяет им добиваться поставленной цели.

"Работая в одиночестве, нельзя достичь цели, разве что при очень больших способностях, и все же… всё искусство не создается в одиночку, в провинциальном захолустье, без критики, без возможности сравнения, без твердого убеждения", — так органично о своей Формуле небес заявлял рожденный сегодня один из создателей импрессионизма французский живописец Оскар Клод Моне.

Космический собрат Клода Моне предшественник постмодернизма португальский художник Амадеу ди Соза-Кардозу так же, как и Моне, активно выставлял свои полотна в Москве, Лондоне, Париже, Берлине и других городах Европы. И всегда с вниманием и уважением воспринимал любую критику в свой адрес. С началом Первой мировой войны ди Соза-Кардозу вынужденно вернулся в Португалию. В Барселоне он познакомился с великим испанским архитектором Гауди и начал делать с ним совместные проекты. Но, к сожалению, в 1918 году в возрасте 30 лет художник скоропостижно умер от "испанки".

"Лишь те способны ощущать жизнь, кому часто случается быть на краю смерти", — с такой скорпионьей Формулой небес прожил свою красивую жизнь рожденный сегодня лидер индийского национально-освободительного движения Джавахарлал Неру.

С такой же формулой первым в истории вышел в открытый космос рожденный сегодня американский астронавт Эд Уайт и провел в космосе 20 минут на грани жизни и смерти. Через три года бесстрашный астронавт Эд Уайт погиб при пожаре во время испытаний космического корабля "Аполлон-1". Уайт увековечен в скульптурной композиции "Павший астронавт" — первой и пока единственной художественной инсталляции на Луне.

Будучи крайне внимательными к внешнему миру, рожденные 14 ноября иногда забывают о потребностях мира внутреннего, включая эмоциональное и духовное состояние, как свое, так и окружающих. Преодоление такого непонимания поможет им более эффективно решать проблемы личного и общественного плана, возникающие в их работе и карьере. Поскольку родившиеся в этот день всегда последовательны в своих стремлениях к достижению поставленных целей, им необходимо с самого начала быть уверенными в точности проложенного курса.

"На свете нет такой вещи, о которой нельзя было бы договориться, если все как следует обсудить", — так написала однажды рожденная сегодня шведская писательница Астрид Линдгрен. Перу героине дня принадлежат всемирно известные книги для детей, в том числе трилогии "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" и серии про Пеппи Длинныйчулок. Произведения Астрид Линдгрен переведены на 70 языков и изданы в 100 странах мира.

Скорпионы дня сегодняшнего последовательны, деятельны, и каждый из них немножечко волшебник в своем деле. Поэтому фраза, сказанная Пеппи ДлинныйЧулок, прекрасно подходит к каждому из героев, рожденных 14 ноября: "Что ж, если здесь чудес ждать не приходится — придется нам самим делать чудеса".

На фото: Астрид Линдгрен

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