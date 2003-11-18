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Автор Ольга Гуманова

Изыди, сатана! Против бесов - с молитвой наперевес

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"Помогите, отец Александр!". Эти слова клирику Алексиево-Акатова монастыря протоиерею Александру Фырину приходится слышать десятки в день. Такая у него работа — помогать отчаявшимся людям.

Изыди, сатана! Против бесов - с молитвой наперевес

Каждый понедельник он совершает специальные молебны в храме Введения Пресвятой Богородицы перед чудотворными иконами Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша" и "Избавительница". Во время этих молебнов происходят действительно удивительные вещи

История первая

Евгения Петренко в храм привела страшная беда — болезнь дочери. Врачи поставили 14-летней девочке диагноз — "рак щитовидной железы четвертой степени". Онкологи в один голос говорили "или операция, или…" Отец Александр назначил 12 молебнов "Избавительнице". Евгений говорит, что когда стоял молебны за дочь, то с ним происходили странные вещи: он то обливался потом, то его начинал бить озноб. После первых молебнов дочке стало хуже, но отец Александр обнадежил, сказал, что это болезнь и зло покидают тело, а крепость родительской молитвы пересилит их. Когда после окончания молебнов жена привела дочь на обследование, врачи разводили руками — симптомы и последствия заболевания исчезли. Сейчас Юля абсолютно здорова.

История вторая

Вячеслав Иващенко, 47 лет:

— Меня почти принесли в храм. Я был, что называется, при последнем издыхании. В онкологическом диспансере мне поставили диагноз — "системный рак" (когда опухоль кочует с одного пораженного органа на другой). Обращался к ясновидящим, к экстрасенсам, ничего не помогало. Одна женщина, которая пыталась меня лечить, посоветовала сходить на молебен к отцу Александру. Во время первых молебнов я просто не мог стоять, садился на стул. Выздоровление шло медленно, но с каждым разом я чувствовал себя лучше и лучше. Когда после 12 — пришел в онкодиспансер, меня просто не узнали. Сейчас я чувствую себя помолодевшим лет на 10.

История третья

Татьяна Коренева рассказывает, что ее сыну молитвы отца Александра помогли преодолеть тягу к наркотикам. Врачи отказывались лечить молодого человека, мотивируя это тем, что болезнь зашла слишком глубоко. Сейчас сын отслужил в армии, собирается жениться:

— Я очень благодарна батюшке, дай ему Бог сил помочь всем, кто к нему приходит, — говорит Татьяна.

"Какие гарантии вы даете?"

Отец Александр Фырин, как он сам говорит, бывший медработник. Поэтому врачевание скорбей людских — его работа и в прошлом и в настоящем.

— Любой священник, который занимается изгнанием бесов или чтением очистительных молитв, должен получить благословение высшей духовной власти на это послушание, — рассказывает он. — Совершаемые по собственному почину такие "подвиги" могут быть небезопасны как для самого священнослужителя, так и для его прихожан. В старину говорили: "Божье крепко, а вражье лепко". Сейчас очень много людей, которые именем Божьим "лечат" страждущих. Всевозможные колдуны, знахари, экстрасенсы. На самом деле эти люди не лечат, а лишь "переносят" боль с одного органа на другой. Почему? Потому, что они не воспринимают скорби и страсти приходящих к ним людей как свои, что делает любой священнослужитель, "лечащий" людские страдания. Ведь когда служится молебен, пастырь просит Господа Иисуса Христа, Владычицу и угодников Божьих избавить от болезни и страсти свое чадо духовное, как бы принимая его боль на себя. Составляются молитвенные правила, соблюдение которых обязательно. У меня был случай, когда одна из прихожанок спросила, какие я ей даю гарантии излечения. Никаких, все руках Божьих.

Как все происходит

Отец Александр врачует своих прихожан молитвами, мощевиком (особым крестом с впаянными в него мощами святых угодников). В конце молебна перед иконой "Неупиваемая Чаша" совершается водосвятие, освящение масла и помазание во имя Пресвятой Троицы. Затем совершается молебственное пение с обращением к Господу и святым угодникам об избавлении "от всякой скорби душевной".

Вот тут-то и начинается изгнание бесов. Люди, одержимые нечистым духом, кричат, выгибаются, воют. Отец Александр смеется:

— И ругают меня, и плюются, и бьют, бывает.

Был такой случай. Отец Александр помазывал одну свою прихожанку и вдруг из нее раздался грубый мужской голос: "Алексашка, как ты мне надоел!"

— Бесы не любят оставлять тех, кого мучают, иногда приходится приложить много усилий, чтобы заставить его уйти именем Господним.

Кто "сажает" бесов

Бесы могут напасть на любого человека. Нельзя завидовать ближнему, желать ему зла, проклинать. Это может спровоцировать бесов, как бы дать им сигнал к атаке.

Самые страшные случаи нападения на человека — родовое или (что еще страшнее) материнское проклятие. В храм очень часто приходят и люди, занимающиеся "черным промыслом": колдуны, знахари. В церкви они стараются черпать энергию для своих злых дел, как правило, для этого становятся под самый купол с распростертыми руками. Такой человек может запросто "посадить" беса человеку, который разговаривает во время молитвы о мирском, то есть не находится под защитой молитвы.

Наш комментарий

Исследования по изучению влияния молитв на состояние здоровья людей предприниались неоднократно и результаты выявлялись самые противоположные. Последние исследования американских учёных, проводимые кардиологами из Медицинского центра при Университете Дьюка в штате Северная Каролина показали, что обращение к Богу никак не помогает излечивать хвори. Данное исследование продолжалось на протяжении трех лет. В нем принимали участие 750 больных их девяти различных клиник, а также 12 групп молящихся, разбросанных по всему миру, начиная от христиан в Англии и кончая буддистами в Непале. Причем молящиеся не были лично знакомы с теми, за кого они молились. В итоге оказалось, что те пациенты, за которых молились, поправлялись после перенесенной хирургической операции не лучше и не хуже, чем те, за кого никто не молился.

Однако, напротив, два крупных исследования, проведенные в 1988 и 1999 годах, обнаружили, что молитвы оказывают благотворное влияние. "В медицинских исследованиях возможно расхождение результатов, так что преждевременно будет подтверждать либо опровергать эффект молитв при лечении, — сказал он и добавил. — Если бы такие расходящиеся между собой результаты были бы получены, например, в фармацевтической промышленности, то в дальнейшие исследования было бы вложено много денег", заявил его преподобие Лесли Фрэнсис, профессор практической теологии Уэльского университета.

Представители церкви также подвергли критике новый эксперимент, назвав его грубым. Епископ графства Дарем Том Райт заявил: "Молитва — это не торговый автомат, в который можно бросить монету, чтобы выскочила шоколадка. Это что, своеобразный экзамен для Бога, чтобы посмотреть, сможет ли он его пройти?".

Российские врачи также считают, что молитва оказывает влияние. По словам одного из врачей воронежского наркологического диспансера, работа отца Александра (о котором шла речь в статье) очень помогает людям, зависимым от наркотиков и алкоголя. Его молитвы действуют порой сильнее специального медицинского гипноза и других процедур. Очень трудно объяснить с позиции скептика, что происходит в момент прочтения молитвы, но многочисленные факты излечения налицо. Врачи диспансера говорят, что хотели, чтобы отец Александр служил молебны и для их больных.

Абстрагируясь от чисто религиозного момента, стоит отметить, что учёные всего мира признали, что разные звуки оказывают как благодатное, так и разрушительное влияние на человека. Так, колокольный звон быстро убивает тифозные бактерии и вирусы; классическая музыка способствует общему успокоению, повышению выделения молока (на 20%) у кормящих матерей; ритмичные звуки некоторых исполнителей за счёт прямого воздействия на мозг способствуют выбросу стрессовых гормонов, ухудшению памяти, ослаблению (через 1-2 года) общего состояния (особенно при прослушивании музыки в наушниках); мантра, или медитативные звуки "ом", "аум" и др., имеют вибрирующий характер. Вибрации поначалу способствуют активизации тех или иных органов, мозговых структур. При этом в кровь выбрасывается много различных гормонов (вероятно, это помогает выполнять монотонную работу с меньшими энергозатратами). При этом вибрирующие звуки вызывают
удовольствие — у одних людей, у других — те же звуки вызывают стресс, способствуют резкому подъёму артериального давления, нередко приводя к сердечным спазмам. В этой связи — более предпочтительна молитва. Считается, что она даёт успокоение, т. е. может сопровождаться уменьшением глубины и частоты дыхания, снижением чрезмерной нагрузки на сердце и нервную ткань. Т. е. уменьшает сгорание липидов клеточных мембран, что благотворно сказывается на энергетических возможностях человека. А, значит — на продолжительности и качестве его жизни. При "оптимизации энергетики" появляется возможность собрать оставшиеся силы и направить их на поиск оптимального решения самых насущных проблем — восстановления здоровья и др.

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Куратор: Ольга Гуманова
Темы алкоголь православие
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