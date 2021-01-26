В духовный мир через Кали-югу. Кому не стоит верить

Какие опасности могут подстерегать человека, вставшего на путь духовной истины? Почему далеко не каждому, кто ощущает себя гуру, стоит доверять? Почему определенные религии подходят не каждому? С "Правдой.Ру" обсуждает экстрасенс и мистик звука Юлий Котов.

Игорь Буккер: Расскажите, что такое мистика звука.

— В целом мистика — это работа с определенными тонкими энергиями, непосредственно заключенными в нашем теле. Туда же можно включить чакровую систему. Даже в литературе очень тяжело найти учение об энергетических центрах человека. У нас семь чакр, и каждая принадлежит к такому-то цвету, роду и виду деятельности.

Но самое интересное, что на них влияет еще и звук, откуда и произошли наши семь нот — это определенная цикличность. Наша энергия крутится не только сверху вниз и назад, но и по всем остальным плоскостям. Если мы берем сам звук, то мы будем связывать его с нашим телом, так как мы живем в материальном мире. Чакры находятся на нашем теле как семь составляющих энергетических центров. И звук непосредственно влияет на состояние духовного тела. Когда мы изучаем и тренируем наш звук, начинаем вибрировать в той или иной тональности либо произносить те или иные звуки — это звуки мантры, если дословно с санскрита — успокоение ума. То, что тебя очистит, поставит на духовный пласт и даст знание и развитие.

Мистика звука встречалась в Индии, а также на Востоке у суфиев. Последние свою мистику звука открывают редко. У них же есть движение, кручение, закручивание энергии, и они применяют это с помощью звуков — низких, высоких, средних.

— Вертящиеся дервиши, знаменитый танец.

— Да-да-да.

— Этим занимался и Пифагор, так что это во многих культурах. Но самому вдаваться в такие вещи довольно тяжело и даже, говорят, опасно. Потому нужен гуру.

— Да, духовный учитель. Сейчас век не очень благоприятный - Кали-юга. Век раздора, лжи, насилия, невежества, потому найти истинного гуру, который проведет и не обманет, очень сложно. В человеческом теле сильно реагирует энергия гунны (страсти) и невежества, и духовных людей уводит от пути благости.

Истинный гуру всегда говорит о высших материях, не привязан к материальным благам, не задерживается больше трех дней на одном месте, отказался от всего, что его окружает, так как понимает, что это ему не принадлежит. И брать можно гуру, который опирается на знания, которым больше хотя бы двух тысяч лет.

Есть много гуру, которые ведут по ложному пути. Например, Ошо (хотя многие не согласятся). Или нынешний Садгуру — я не говорю, что они плохие, но они не опирались на авторитетные знания. Ведические писания — если на них опираться, ты все время будешь четко следовать указанным правилам в этом материальном мире. Многие люди, увы, хотят обмануться и для этого ищут гуру. Он тебе скажет мантру, и ты станешь просветленным.

— "Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад". Очень много негатива полилось как раз на деятелей типа Ошо после токсичной атаки в токийском метро "Аум Синрикё".

— Многие толком не знают, что означает "гуру", думают, что это просто духовный учитель, а если переводить с санскрита, то это "веревка", "путь". Тот, кто тебя вытащит за веревку из мира тройственных страданий. Большинство сейчас гуру этой веревки не дают, они дают иллюзорные материальные знания, заводящие людей в глубокую духовную депрессию. Уверяют: подожди, ты будешь богат, у тебя все будет.

А люди забывают, что мы подвержены энергиям, есть закон кармы и той реинкарнации, которая так или иначе будет. Закон смерти, который придет, что бы мы ни делали. Многие об этом забывают, потому что у них нет прямых, авторитетных знаний. Люди сейчас, увы, безграмотные.

О роли религии

— Говоря о переселении душ: ведь православие отрицает его. Вот тут как быть, учитывая, что мы пока еще считаемся православной страной, пусть у нас живет много мусульман, да и буддисты тоже есть в Бурятии и Калмыкии.

— Буддизм — это не религия, это состояние. Будда — не Бог, а состояние, которое каждый человек может почувствовать, практикуя определенный вид медитации, мантры. Они добиваются быстрого выхода из тела и перехода на другой уровень, в основном к брахмаджьоти. Если сравнивать Бога с солнцем, то брахмаджьоти — это как солнечное сияние. Они забывают, что выше есть и источник, который качественно отличается от своего непосредственного отражения.

Буддизм — интересная форма, но она пришла, когда был сильный упадок, только начиналась Кали-юга. Сам Бог пришел в форме Будды. А Будда рассказал, что никто не Бог, мы Будда, мы можем войти в это состояние. И вот люди с сознанием "я Бог" примкнули и начали практиковать. Любая религия приходила в определенный период жизни как какой-то катализатор, потому что было какое-то нагнетание на грани разрушения. Христианство — я очень люблю христиан, все ветки, у них много приятных и хороших знаний, но многие не могут их понять, потому что у них нет других определенных пластов знаний, чтобы посмотреть на это с другой стороны. И не всем же это подходит, потому что мы же как душа.

— А ведь Будд был несколько. Именно Шакьямуни был за несколько столетий до Христа. Он исторически доказанный факт, как и Христос. Есть выражение в дзен-буддизме: "Встретишь Будду — убей Будду".

— Они сравнивают это не с каким-то объектом высшего. А с состоянием. Мы должны убить в себе то состояние, которое мешает постичь освобождение, нирвану. Ты должен перебороть это. Но это очень сложная наука, она в Кали-югу дается очень тяжело, как и любые формы йоги, кроме Бхакти-йоги, которая идет через сердце. Не все могут брать религии за основу, становиться в том числе христианами, ведь у каждого человека свой духовный уровень развития.