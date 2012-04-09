Страстной понедельник: проклятие смоковницы

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"Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!"

Эти слова были сказаны Иисусом задолго до сегодняшних событий, но Великий Понедельник — день такой душевной бури, что они звучат как будто бы все время, отражаясь в каждом слове, в каждом поступке Христа.

Именно сегодня, случилось чудо с засохшей смоковницей, и именно сегодня Иисус произносит, согласно Евангелию от Матфея, самые горячие и самые невыносимые для равнодушных слушателей слова и обличения. Именно сегодня Он плачет об Иерусалиме, убивающем пророков, а начальствующие над иудеями принимают решение о Его смерти.

История с засохшей смоковницей — одна из тех, которыми на протяжении многих и многих лет неверующие и противники шпыняли христиан. Долгие годы разносился заунывный плач "гринписовцев" о "безвинно погубленном деревце" и жестокости христианства. Имеют ли подобные жалобы под собой основание?

Итак, вчерашний день триумфального въезда в Иерусалим и разгона храмовых торговцев закончился неожиданно тихо и скромно. Иисус не водворился во дворце, не устроил переворот и даже не выступил на стихийном митинге, а спокойно удалился из города, когда завечерело, чтобы провести ночь в доме Марфы, Марии и Лазаря. А утром вновь пошел в Иерусалим, но уже без торжественности, и в окружении только лишь своих учеников. И мимоходом преподал им еще один урок, торопясь: времени осталось совсем немного.

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите. (Евангелие от Матфея)

Евангелист Марк уточняет, что "не время было собирать смоквы", что делает поступок Христа якобы еще более безжалостным. В чем виновато дерево, если еще не пора урожая? Разве Сын Божий не знал, в какую пору принято снимать смоквы с ветвей — на что же Он рассчитывал? Но и христианам сложно представить, будто голодный Христос мстительно уничтожил дерево, не сумев совладать с гневом. В конце концов, Иисус за годы проповеди привык к лишениям бродячей жизни.

Надо сказать, что смоковница, к которой подошел Христос, действительно вводила путников в обман. На дворе ниссан, весна — а она уже покрыта листьями, будто бы время сбора урожая. На самом деле, как скажет позже в этот же день Иисус, хотя уже совсем на другую тему, смоковницы лишь ближе к лету должны выпускать листья. И это — первый урок, который Учитель преподносит своим ученикам: если на тебе еще нет плода, не делай вид, будто бы он есть. Ложь ведет к гибели.

Второй урок — это умножение веры в учениках. Даже после воскресения Лазаря, после множества сотворенных Христом чудес, двенадцать апостолов все еще удивляются такому, казалось бы, незначительному (на фоне исцелений и воскрешений) чуду, как засохшее дерево. Казалось бы, уж они-то должны были привыкнуть к тому, что их Учителя окружает ореол самых удивительных событий.

Но пройдет всего четыре дня — и апостолы останутся предоставлены сами себе, и их вере будет нанесен самый тяжелый и чувствительный удар: смерть Христа. Снова и снова повторяет им Иисус: веруйте, веруйте. Это Он будет повторять ученикам до самых последних проведенных вместе минут. Ведь без веры невозможно будет пережить ужас грядущего распятия.

Понедельничный день проходит у Христа в разговорах — с учениками, с народом, с книжниками и фарисеями. Сегодня Он рассказывает притчу о неправедных виноградарях, убивших сначала слуг своего господина, присланных за виноградом, а потом и самого сына владельца виноградника. Обличает "праведников" — "горе вам, книжники и фарисеи". И в конце концов, плачет об Иерусалиме.

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!

А высшие священнические чины Израиля принимают окончательное решение: Христос должен умереть. Громкое чудо воскрешение Лазаря, торжественный въезд в Иерусалим, скандал с торговцами в храме и жесткое обличение книжников и фарисеев — все это сподвигает членов Малого Синедриона понять — Иисус остаться в живых не должен.

Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его.