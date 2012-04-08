Вербное воскресение: пять дней до казни

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Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресение — так называется первый день Страстной седмицы. Христос идет в Иерусалим на "вольную страсть", то есть на добровольную казнь. Но начинается этот путь празднично — в столицу Он въезжает как царь Израилев, а встречает Его ликующая толпа. Кто поверит, что до Голгофы осталось всего лишь пять дней?…

Вербное воскресение — такое название носит праздник Входа Господня в Иерусалим на Руси. А мог бы быть "березовым", "дубовым" или любым другим… но только верба расцветает в наших краях к этому дню. Там, где теплее, воскресение называется не Вербным, а Пальмовым, и это куда ближе к истине — именно пальмовые ветви держали в знак приветствия люди, встречавшие Христа в Иерусалиме. А нам остается взять вербу и пойти в храм, чтобы почтить первый день Страстной седмицы.

В православном календаре немало дат, которые по традиции называются праздниками, хотя, с обычной человеческой точки зрения, веселого и радостного в них немного. Из числа таких, например, Успение Пресвятой Богородицы или усекновение главы Иоанна Предтечи. Пожалуй, таким же "непраздничным праздником" можно назвать и день, когда все кричало о земном торжестве Иисуса Христа. В Иерусалиме Его встречали как властителя, да Он и въезжал туда, как царь — согласно пророчеству, сидя на молодом осле. И встречавшие Его вопили "осанна, царь Израилев!" и устилали Его дорогу своими одеждами.

Странный праздник, и странно в нем место христианина — одновременно в радостной толпе, с ветвями и осаннами встречающей Мессию — и следом за Ним, молча — потому что провожание на смерть.

Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.

Со стороны могло показаться, что Христос наконец-то согласился на то, от чего отказывался давно и упорно. "Сделать из Него царя" пытались практически все годы Его служения, но Иисус постоянно уклонялся от этой "чести", чем немало выводил из себя зилотов — революционеров-националистов того времени. Они хотели, чтобы Христос стал знаменем борьбы против римской оккупации. Порабощенные евреи были уверены, что Мессия обязан освободить их из-под чужеземной власти ивручить им бразды правления всеми народами. Им и в голову не могло прийти, что на самом деле Спасителя ждет не славный царский, а крестный путь.

Однако, сам Иисус, конечно, знал, что идет в город, чьи властители Его ненавидят и ищут, как бы погубить. После совершенного накануне воскрешения Лазаря иудейские первосвященники и саддукеи вознегодовали на Христа с новой, неслыханной силой. Тесно связанные с римской властью, они хорошо понимали, что волнующийся народ, пораженный чудом, готов устроить переворот, если только Иисус скажет им слово. Торжественный въезд Христа в Иерусалим был настоящим вызовом, а когда первосвященники и книжники попытались Его пристыдить и урезонить, то получили от Христа резкий ответ.

Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! — вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?

Отповедь первосвященникам и книжникам была не единственным дерзким поступком вошедшего в Иерусалим Христа. Именно сегодня, в день своего царского въезда, Он выгнал из храма торговцев, бичом погнав из Дома Божьего менял и продавцов голубей.

И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников.

Надо отметить, что этим поступком Христос еще сильнее восстанавливал против себя иудейские власти. Дело в том, что торговля под сводами храма "крышевалась" тестем тогдашнего главного первосвященника Каиафы — Анной (или, в другой транскрипции, Хананом). Понятно, что любви и уважения к Иисусу в глазах властей такой поступок не добавил, зато разжег в первосвященниках понятную и банальную ярость обиженных собственников.

День входа в Иерусалим — это поистине день демонстративного сжигания всех мостов. Только одни видели в этом наконец-то проявленное желание Христа принять израильскую корону, другие — открытое восстание против законных властей. И только сам Иисус (и в какой-то мере — Его апостолы) знали, что времени до развязки остается совсем немного, и нужно успеть как можно больше.

В словах Христа, обращенных к ученикам и к собравшемуся чествовать Его народу звучит глубокое внутреннее напряжение, и нет ни тени торжества или самодовольства победителя.

Пришел час прославиться Сыну Человеческому, — приводит слова Христа евангелист Иоанн. - Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

День, наполненный громкими и яркими событиями завершится неожиданно скромно — после недолгого разговора с людьми, вновь и вновь пытающими Христа вопросом кто Он? Иисус удаляется из Иерусалима и уходит в Вифанию, в дом Марфы, Марии и Лазаря. У Него осталось всего несколько спокойных ночей, которые Он желает провести в кругу близких друзей и учеников.