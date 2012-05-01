Малыш и таинство: Святое причастие

4:41 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

Крещение — это только первый шаг на пути христианина. Важнейшим таинством Православной Церкви является причастие. Как причащать детей, и особенно младенцев? Какие для этого существуют правила и послабления? Как не переусердствовать, приобщая малыша к Церкви и ее таинствам? Читайте об этом в сегодняшнем рассказе мамы уже крещеного ребенка.

Мы с мужем — православные родители, и поэтому наше решение о крещении малыша было обоюдным. За духовное воспитание малыша отвечают его крестные родители. Мы понимали это, поэтому уделили особое внимание выбору будущих крестных мамы и папы для своего ребенка. И вот, наш малыш — православный христианин.

Как оказалось, самой важной частью духовного воспитания ребенка является причастие. Оно нужно не только для того, чтобы ребенок был ближе к Богу, но и для того, чтобы Ангел-хранитель, в честь которого окрещен малыш, охранял и оберегал его от разных неприятностей.

Батюшка нам сказал, что в первый раз нужно приходить на причастие спустя две недели после крещения ребенка. И абсолютно неважно, что мы, родители, сами причащаемся редко или не причащаемся вовсе. Ведь малыш душой может знать гораздо больше, чем взрослые люди. Дети до семи лет причащаются без исповеди, а уже после — как взрослые: сначала должны исповедаться, и только потом идти на причастие.

Еще один немаловажный момент — обычно причастие происходит натощак. Конечно же, младенцам, разрешают позавтракать. Только покормить малыша следует хотя бы за полчаса до причастия, чтобы он не срыгнул. После трех лет надо уже стараться не кормить ребенка, но строгих рамок как таковых не существует до семи лет. Батюшка рассказывал, что детки с трех лет спокойно выдерживают без еды с вечера. Главное, вводить это постепенно и в качестве некого таинства — чем раньше ребенок привыкнет, тем потом ему будет проще. А немного позже можно приучать деток поститься, но не строго. Например, отказаться от игр, мультфильмов, мяса или чего-то особо вкусного.

На вопрос, как часто следует причащать ребенка, каждый должен ответить себе сам. Младенцев можно каждый день, более взрослых детей — раз в неделю. Мы же стараемся причащать малыша раз в две недели и по великим праздникам. Причащение происходит на литургиях — лучше заранее узнавать время начала и конца службы в храме. Сначала причащаются дети, потом женщины и мужчины.

С грудным малышом разрешается приходить непосредственно к причастию. С более взрослыми детками можно приходить пораньше в зависимости от того, как долго ребенок способен выдержать. Как правило, детям не нравится находиться долго в церкви, это я по себе помню. Мне всегда казалось, что там очень душно, приходится очень долго стоять без движения. Следует понимать, что терпения у детей меньше, а вот энергии — наоборот, больше. Ко всему нужно подходить с понимаем — если малыш не может долго устоять на месте, не заставляйте его, прививая с детства нелюбовь к этому обряду.

И вот, наступило время таинства причащения. Священник выносит из алтаря Чашу и читает молитву, слова которой нужно повторять и от всей души молиться за своего ребенка. Так как на причащение мы ходим исключительно с крестным папой или мамой малыша, то в это время малютку держит кто-то из них. Перед Чашей не крестятся, дети постарше складывают на груди ручки крестообразно, а совсем маленьких держат на правой руке. Батюшка подходит к каждому ребенку и громко говорит: "Причащается Раб Божий…", после чего называется его имя. Наш пока маленький, и поэтому крестные родители называют его имя за него. Когда ребенок подрастет, то должен будет сам называть себя по имени. Затем дают на ложке немного кагора, а маленьким деткам — святую воду. В самом конце службы малыша прикладывают к кресту.

День причастия — праздничный день. В церкви обычно все друг друга поздравляют. Очень радостно видеть на лицах счастье и душевное спокойствие. Я надеюсь, что наш ребенок подрастет, сам все это увидит и захочет продолжать те основы и традиции, в которых мы его воспитали.