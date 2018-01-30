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Автор Редакция рубрики "Мир"

Милые бранятся: поддержит ли ЕС новые санкции США

Экспертное мнение

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз не станет расширять антироссийские санкции. Он добавил, что есть некоторые разногласия между Евросоюзом и Россией, но санкции не служат для ЕС самоцелью.

Мишель также отметил, что диалог с Москвой очень важен c точки зрения понимания того пути, который Россия и ЕС должны пройти для налаживания плодотворных стратегических отношений.

Надо видеть разницу в словах европейских политиков — между комплиментами в адрес России и чем-то гораздо более важным, что может выйти за пределы любезных разговоров. Такое мнение "Правде.Ру" высказал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

— Европейский союз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций, заявил премьер-министр Бельгии. Откуда такая смелость у ЕС?

— Единственная мысль, которая приходит в голову, — это то, что заявление сделано в пику американцам. Те своими последними действиями, особенно сегодняшним санкционным списком, решили практически всю нашу российскую власть наказать. Как — непонятно, но хотят.

Европейцы считают иначе. У них с американцами, с Трампом, очень серьезные проблемы возникли. Об этом можно очень долго говорить, однако Трамп — человек совершенно необузданный. Я не могу сказать, что он представляет интересы Соединенных Штатов — может быть, он представляет интересы отдельных экономических групп США, но не всех американцев.

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И поэтому следуют такие заявления от европейцев. Тем более что это не председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, а человек из какого-то второго ряда европейских политиков. Ему легче в этом плане.

Когда кто-то говорит хорошее и приятное для нас, мы должны понимать, каково влияние этого человека. Действительно ли он может предпринять что-то реальное, сделать какие-то реальные шаги — или это просто добрые слова в наш адрес. Ну встречаются люди, надо сказать друг другу какие-то комплименты, они и говорят. Надо видеть разницу между комплиментами и чем-то гораздо более важным, что может выйти за пределы таких любезных разговоров.

— Бельгия — одна из стран-основательниц Евросоюза. Может, ЕС с вниманием отнесется к заявлению ее лидера?

— Европейские санкции — это одно, американцы влезли со своими санкциями — это другое. И у меня ощущение даже, что не все это правильно понимают. Это не то, что они конкурируют в вопросе: кто сильнее лягнет Россию. Нет, не в этом дело.

Некоторые американские санкции бьют по экономическим отраслям Европы, каким-то отдельным предприятиям или группам, даже странам, а они не участвуют в санкциях. И американцы их выталкивают на какой-то уровень, который европейцев не устраивает.

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Если речь идет о сопротивлении американским санкциям — это очевидная вещь. Отдельные высказывания есть и у австрийцев, и президент Чехии, наш лучший друг, отметился. Можно говорить что угодно, но все-таки это отдельные разговоры, а все будет решаться в ближайшее время на совещании Евросоюза. Я не думаю, что они будут ругать американцев за то, что те влезли в европейские дела.

Беседовала Лада КОРОТУН

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