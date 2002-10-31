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Инна Новикова

Москва гораздо старше, чем считается

Эврика » Открытия

Сомнений по поводу возраста Москвы вроде не возникает. Однако у столичных археологов есть основания полагать, что наша столица старше, чем считалось до сих пор.

Москва гораздо старше, чем считается

"Возраст города можно вычислить двумя способами: опираясь на данные летописных источников и используя результаты археологических раскопок, — говорит профессор Александр Векслер. — Найденные женские серьги или обломки глиняного горшка могут в мгновение "омолодить" или "состарить" город на сотни лет".

Так, Киев впервые упоминается в летописях девятого века, а мы отметили его 1500-летний юбилей. Та же история произошла с Владимиром, которому исполнилось 850 лет, а через год уже — тысяча. В самых древних хрониках ничего не сообщалось о Москве. Лишь в Ипатьевской летописи есть запись о том, что в 1147 году князь Юрий Долгорукий пригласил своего союзника, князя Святослава, к себе "в Москов". Кстати, именно из этой записи следует, что указанный год никак не может быть временем основания Москвы — ведь она уже существовала и была довольно известным населенным пунктом. Долгорукому в своем приглашении даже не приходится уточнять ее местоположение.

Примеров неожиданного "взросления" немало. Так, первые письменные свидетельства существования Казани относятся к XIV веку. Однако ее жители уже погуляли на тысячелетии татарской столицы. А все благодаря маленькой чешской монетке, найденной в Казанском кремле. Сейчас она хранится за семью печатями в казанском госбанке.

А есть ли такие монеты в Москве? Как утверждает Александр Векслер — полным-полно. В частности, при возведении храма Христа Спасителя был обнаружен клад арабских монет, отчеканенных в IX веке. Очевидно, что в то время на месте современной Москвы жили люди, велась оживленная торговля между соседями и с заморскими странами.

"Мы нашли в Москве "следы" человека времен палеолита, возрастом 28 тысяч лет. На Театральной площади — орудия каменного века, бивни мамонтов. Но это не значит, что Москва столь же древняя. Скорее всего, это было время освоения территории", — объясняет археолог.

Несколько разрозненных домишек становятся городом лишь тогда, когда вокруг появляется крепостная стена. В летописи это 1156 год. Однако во время рытья котлованов для строительства кремлевских дворцов глубоко в земле рабочие наткнулись на остатки деревянных укреплений. Удалось даже, пусть приблизительно, установить время их возведения — вторая половина XI века, лет за сто до Долгорукого. Археологи не исключают, что новые находки позволят прибавить Москве еще несколько десятков лет, а может быть, и столетий.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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