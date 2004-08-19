Чудеса: ученые телепортировали частицы через Дунай на расстояние 600 метров

Физики из Венского университета сумели телепортировать частицы света на расстояние 600 метров — с одного берега Дуная на другой. Результат уникального эксперимента по передаче свойств фотонов на расстоянии опубликованы в журнале Nature.

Телепортация фотонов

В фантастических романах телепортация описывается как мгновенное перемещение объектов в пространстве на огромные расстояния. Реальные достижения пока значительно скромнее: ученым удается передавать на расстоянии свойства (квантовые состояния) отдельных частиц без физического контакта. "Телепортацией" эту процедуру можно назвать потому, что в другом месте появляется частица со свойствами "телепортируемой", которая разрушается.

Ученые надеются, что этот принцип поможет им создать сверхскоростные квантовые компьютеры и телекоммуникационные сети, сообщает ВВС.

Специалисты Венского университета использовали для своего эксперимента канализационную систему под руслом реки, по которой был протянут оптоволоконный кабель. Линия, проложенная под Дунаем, соединила между собой две лаборатории, одну из которых назвали "Алиса", а другую — "Боб".

При этом "Алиса" передала три разных квантовых состояния фотонов, а "Боб" сумел их воспроизвести.

Для осуществления телепортации фотонов используется принцип связанности, или "запутанности", когда две находящиеся рядом частицы сохраняют идентичные свойства даже после разъединения. При этом процесс телепортации происходит не мгновенно, поскольку он ограничен скоростью света.

Ученые говорят, что ценность нынешнего эксперимента заключается в том, что он проведен в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Для нас было очень интересно узнать, можем ли мы это сделать за пределами лаборатории — в условиях, которые сегодня используются для прокладки оптоволоконных линий, — заявил ВВС один из авторов исследования Руперт Урсин. — Это очень важно, когда речь идет о вложении денег в квантовую коммуникацию".

Ранее другой ученый — Николас Гисин из Женевского университета — удачно телепортировал квантовые состояния по двухкилометровому кабелю. Однако реальное расстояние между двумя лабораториями тогда составляло лишь 55 метров.

По словам Руперта Урсина, следующим шагом к созданию международной квантовой связи должна стать телепортация квантовых состояний с помощью спутника.

"Первое, что нужно будет сделать, это выяснить, можно ли использовать феномен связанности на таком большом расстоянии", — говорит ученый.

Телепортация атома

Команда австрийских и американских ученых совершила прорыв в квантовой физике: им впервые удалось телепортировать атом. С помощью специальной установки исследователи передали информацию о свойстве одной частицы другой, которая находилась на значительном расстоянии. В результате возникла точная копия исходного атома. Буквально два года назад та же группа ученых впервые телепортировала фотоны.

Между тем, мечта о перемещении на расстояние людей, по словам ученых, вряд ли осуществима. Количество атомов в человеческом теле исчисляется числом с большим количеством нулей. Передать такое количество информации другим частицам практически невозможно.

А как же "Филадельфийский эксперимент"?

В октябре 1943 года ВМС США проводили эксперимент, в ходе которого из филадельфийского дока исчез военный корабль, а через несколько мгновений появился в доке Норфолк-Ньюпорт в районе Портсмута. Это расстояние в несколько сотен миль. Затем корабль вновь исчез и тут же вернулся в Филадельфию. Команда, находившаяся все это время на борту корабля, не смогла помочь расследованиям этого события: половина матросов и офицеров сошли с ума, остальные были найдены мертвыми. Этот таинственный случай, якобы имевший место на самом деле, лег в основу художественного фильма "Секретный эксперимент". Что же это было — массовая галлюцинация или произошла телепортация во времени?

Американский еженедельник History of Sientist описывает случай, когда 30 июля 1960 года в городе Пиктон, штат Онтарио, в присутствии родственников и соседей исчез 13-летний мальчик, а через несколько дней был обнаружен на том же месте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.