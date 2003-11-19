Создатели "Лучей смерти" заложили основу абсолютного оружия

Идея создания "абсолютного оружия", поражающего противника на сверхогромных расстояниях владела человечеством "с начала времен". Однако приблизиться к ее практической реализации науке удалось только около ста лет назад.

Причем если на современном этапе таким оружием являются стратегические ракеты и дальняя бомбардировочная авиация (то есть, материальные носители боевых зарядов), то в начале ХХ века инженерная мысль двигалась несколько в ином направлении — передача разрушительной энергии не в виде бомб, мин и снарядов, а мгновенное воздействие на противную сторону смертоносным волновым излучением. По некоторым причинам данное направление военной инженерии не получило широкого распространения, а практическая реализация идей не продвинулась дальше единичных опытных образцов, которые впоследствии были спешно разрушены.

Имя английского инженера-электротехника Гарри Гринделла Мэтьюза (1880-1941) неразрывно связано со знаменитым словосочетанием "Лучи смерти". Англичанин шел к своему "великому" (как он сам с гордостью произносил) открытию долго. Еше перед Первой Мировой он был одержим идеей беспроволочной связи. В 1911 году ему удалось осуществить радиоконтакт с находившимся в воздухе военным пилотом Хаксом на удалении 3-х километров. Следующее изобретение Мэтьюза — беспроволочный телефон, аналог современных "мобильников" — даже привлек внимание высшего света Великобритании. Существуют фотографии, на которых Гарри любезно беседует с будущим премьером Ллойдом Джорджем.

В те же годы им была высказана концепция "Лучей смерти". Что интересно, он незамедлительно получил от военного ведомства кредит на разработку прибора в размере 25 000 фунтов стерлингов. Но первые результаты появились лишь в 1923 году. На испытаниях прототипа в присутствии журналистов Гринделл Мэтьюз умертвил своими лучами крысу и остановил работающий двигатель автомобиля (как тут не вспомнить эффекты — отказ электроники, остановка механических устройств, кратковременный паралич живых существ — возникающие при близком появлении неопознанных летающих объектов). Несмотря на то, что это была только первая, пробная демонстрация, военные посчитали результат неудовлетворительным. Разразился скандал, стороны не гнушались никакими недозволенными приемами, дабы ошельмовать противника. В разгар скандала Мэтьюз неожиданно предложил свои услуги Франции. Английское правительство не желало терять приоритет в данной области и официально включилось в компанию по дискредитации электротехника. В огне "конфликта" потерялась и сгинула сама идея смертоносного прибора, и теперь уже невозможно установить ни принцип действия установки, ни вообще "был ли мальчик".

Справедливости ради следует заметить, что Мэтьюз был отнюдь не первым, кто осуществил передачу энергетического заряда на дальнее расстояние. Гениальный ученый и изобретатель Никола Тесла (1856-1943, американец с сербохорватскими корнями) осуществил в 1908 году эксперимент, о котором имеются записи в недавно обнаруженных рукописях, принадлежащих ученому:

"…мне в голову пришла мысль, что если я смогу создать резонансную систему между Луной и Землей, то мощность передатчика может быть незначительной, а энергию из такой системы возможно извлекать колоссальную. Произведя расчеты, какую энергию можно извлечь, я удивился. Из расчета следовало, что энергии, извлеченной из этой системы, достаточно, чтобы разрушить большой город… И только потом, прочитав в газетах о необычных явлениях, я понял, какое страшное оружие создал. Я, конечно, ожидал, что будет сильный взрыв, но это был даже не взрыв — это была катастрофа".

"Необычные явления", о которых узнал из газет Тесла представляли собой эффекты, проявившиеся при падении так называемого "Тунгусского метеорита". Дело в том, что в ходе эксперимента, проведенного Тесла 30 июня 1908 года, он направил мощный пучок электромагнитной энергии в сибирскую тайгу и… сотворил "тунгусское диво". Осведомленные о нравственных принципах ученого, исследователи его творческого наследия с уверенностью утверждают, что "…экспериментальная резонансная установка и документация к ней была собственноручно уничтожена самим изобретателем".

Примерно в то же время сделал свое таинственное открытие и русский ученый М. М. Филиппов. Как писал сам изобретатель:

"…Я могу воспроизвести пучком коротких (радио)волн всю силу взрыва. Взрывная волна полностью передается вдоль несущей злектромагнитной волны, и таким образом заряд динамита, взорванный в Москве, может передать свое воздействие в Константинополь…"

Судьба Филиппова, не в пример Никола Тесле, трагична. В расцвете сил 45-летний ученый был убит в собственной лаборатории. Рукописи, результаты экспериментов, препараты и устройства Филиппова исчезли.

Таинственные "Лучи смерти" всегда будоражили воображение: ведь с их помощью так просто решить все свои проблемы — будь то некая сверхдержава, амбициозный режим, террористическая организация или революционное подполье. Однако секреты создания простых, но, в то же время, черезвычайно эффективных (читай: крайне смертоносных) беспроволочных устройств для передачи энергии на расстояние еще ждут своего часа "Х".