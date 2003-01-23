Тайная наука XX века: Машина, внушающая мысли

Еще в 50-х годах корпорация IТТ начала разрабатывать технологию, которая позволила бы получить изображение того, о чем думает человек. Можно с полным правом утверждать, что машина читала мысли: улавливала электромагнитное излучение человека и переводила их в понятную форму. Она состояла из кресла для испытываемого, вокруг которого устанавливали катушки, служившие датчиками.

Как была устроена система, читающая мысли

В систему входили также три приемника с шестью каналами и компьютер Cray-1, с помощью которого на экране или в цифровом виде получали изображение задуманного человеком образа. Остается тайной, как развивалась эта технология. (Предполагают, что исследованию помогла дружественная внеземная цивилизация, прибывшая из звездной системы Сириуса. Согласно этой теории сирианцы передали некие базовые знания, которые впоследствии использовали исследователи.)

Три группы катушек располагались вокруг кресла так, что каждая группа создавала одну из трех взаимно перпендикулярных составляющих электромагнитного поля. Таким образом, человек оказывался внутри поля, создаваемого системой катушек. Выводы катушек подключались к трем приемникам, детекторы которых обладали точной подстройкой к задаваемой гетеродином частоте. Важнейший вопрос, на который мы не знаем ответа: какая частота использовалась в этих исследованиях?

Детектор позволял выделить эфирный сигнал человека, изменяющий поле катушек, определяя соответствующие всплески на фоне заданной частоты. На этом этапе уже можно изучать соответствие тех или иных мысленных образов тем или иным сигналам, поступающим из описанной установки. То есть она действительно позволяет читать ауру — слово, которым экстрасенсы и метафизики называют собственное электромагнитное поле человека. Как радиоприемники улавливают человеческую речь, переносимую радиоволнами, так и этот прибор улавливает мысли, которые (согласно этой теории) воздействуют на ауру.

Затем цифровой преобразователь переводил сигнал на компьютерный язык и направлял его в Cray-1, расшифровывавший поступившую информацию. Потребовалась огромная кропотливая работа по отладке оборудования и анализу полученных данных, чтобы компьютер напечатал диалог. Мысленный диалог человека.

Еще больше работы требует воссоздание мысленного образа. Усовершенствование технологии позволило получать трехмерное изображение образа на экране или распечатывать картинку на принтере.

Эксперимент с прибором, читающим мысли

Когда группа в Монтауке узнала о приборе, читающем мысли, сообщение было воспринято с восторгом. Они захотели подключить установку IТТ к своему передатчику. Тем самым почти полностью сокращался риск для человека, подвергнутого излучению. Теоретически план состоял в том, чтобы человека в кресле переместить в альтернативную реальность к судовой команде, участвовавшей в Филадельфийском эксперименте, и обеспечить ей синхронизацию с альтернативной реальностью, тем самым сохранив людям рассудок.

Была изготовлена и доставлена копия кресла, которая с той поры стала знаменитым монтаукским креслом. Его оборудовали катушками, специально созданными в IТТ. Компьютер Cray-1, который использовался для расшифровки полей, излучаемых сидящим в кресле человеком, подсоединили к компьютеру IBM-360, который применяли для управления передатчиком Монтаука Помнится, именно в это время ключевую роль играл Эл Билек, один из авторов книги "Филадельфийский эксперимент и другие тайны НЛО". Прежде он участвовал в разработке проекта "Радуга". Теперь его привлекли, надеясь получить от него метафизическое толкование того, что происходит с людьми при воздействии на них излучения. Билек был не только высококвалифицированным инженером, но и обладал высокой психической восприимчивостью, а также замечательными познаниями в эзотерической области.

На данном этапе Эл помогал совместить компьютеры Cray-1 и IBM-360, что представляло собой очень трудоемкую задачу. Главное же состояло в том, что необходим был человек с глубокими эзотерическими познаниями, чтобы образы, накопленные в Cray-1, посредством IBM-360 перевести на язык, понятный для модулятора передатчика. После года напряженной работы Эл создал для IBM-360 соответствующую программу.

В рамках проекта я все это время вел работы с передатчиком и радиочастотами. И хотя трудности соединения компьютеров удалось преодолеть, существовала еще проблема с обратной связью от передатчика к креслу. Решили перевезти кресло на побережье, в центр IТТ в Саутгемптоне, Лонг-Айленд.

Экстрасенсы формируют мысли (в Саутгемптоне); Cray-1 расшифровывает эти образы; данные передаются по радиосвязи в Монтаук; IBM-360 переводит их в команды для передатчика; передатчик через антенну излучает сигналы, вызывающие в мозгу людей мысли, сформированные экстрасенсом (сидящим в кресле в Саутгемптоне). Получился усилитель мыслей.

Однако потребовался еще целый год, чтобы любой сигнал (то есть мысленный образ экстрасенса) после всех преобразований сохранял правильность информации на всем пути от кресла до антенны передатчика. Кроме Дункана в исследованиях были задействованы еще два экстрасенса. В конечном счете именно благодаря их ежедневным многочасовым усилиям удалось отладить все необходимые компьютерные программы.

"Сбой времени" и борьба с ним

Итак, станция в Монтауке впервые заработала с высокой точностью передачи излучаемой мысли. На другой год (то есть в начале 1975 года) обнаружилась еще одна проблема. Когда в потоке времени нашей реальности образовывался сбой, все срывалось. Например, если экстрасенс в кресле мысленно переносился в будущее (относительно нашего времени), которое не содержалось в нашей реальности (то есть находилось вне временного потока нашей реальности), то связь между Саутгемптоном и Монтауком прерывалась. Кроме того, всякий сбой в пространстве-времени между двумя городами прерывал передачу мысленного образа.

Чтобы лучше разобраться с понятием "сбой времени", представьте время в виде потока. Когда основной поток изменяется вследствие взаимодействия с другими потоками или вследствие влияния иных факторов, его направление скорость тоже меняются, образуются завихрения. Этой называют "сбой времени". Теоретически такое то и дело случается, но мы, находясь внутри потока, не можем заметить этого сбоя. То же понятие можно продемонстрировать складками на ткани.

При использовании кресла в Саутгемптоне не всегда удавалось провести эксперимент, и причиной тому были сбои времени. Известно было также, что поступление на передатчик значительной энергии в момент сбоя времени могло вызвать бедственные последствия.

Выявилась настоятельная необходимость перенести рабочее кресло в Монтаук. Прежде всего вокруг кресла установили мощную защиту, чтобы предотвратить влияние электромагнитных полей Монтаука. Защита не помогла, и тогда постарались отыскать "мертвую" (в смысле наличия электромагнитных полей) зону.

Установив кресло в месте с наименьшими внешними возмущениями, успеха все-таки не добились.

Неудачи следовали одна за другой до середины 1975 года, пока экспериментаторам не посоветовали изучить прототип кресла (созданный совместно с сирианцами). Этот прибор отличался от разработанного в IТТ. Различия касались приемников, на которые поступали сигналы с катушек. В исходной системе использовались приемники на кристаллах, а не просто электронные приборы.

После изучения прототипа был сделан новый заказ на изготовление оборудования, который достался RCA (Американская радиопромышленная корпорация). Никола Тесла' в 30-е годы создавал приемники для RCA. В те времена работа Теслы скрывалась под кодовым названием "N. Terbo" (фамилия его матери до замужества). Тесла снабдил эти приемники катушками индуктивности особой конструкции. Обычные катушки были снабжены оригинальными приспособлениями, разработанными самим Теслой.

Кроме того, в приемных устройствах монтаукского кресла применяли еще и катушки Гельмгольца. Они устроены так, что за счет фазовых отношений могут создавать постоянное поле внутри катушки. В Монтауке исследователи решили использовать три катушки Гельмгольца. Когда создаются постоянные потоки энергии (соответственно по трем направляющим X, Y, Z) внутри катушек, снаружи не возникает никаких возмущений.

Катушки, изготовленные Теслой, идеально подошли для приемников, примененных в Монтаукском проекте. Внутри катушек расположили не только кресло, но и сами приемники. Таким образом удалось защитить энергетические поля.

Следует также отметить, что конструкция катушек в приемниках Теслы известна также как катушка "Delta Т" (или "Delta Time" - изменение времени).

Именно защиту энергетического поля вокруг эсминца "Элдридж" не мог обеспечить "электромагнитный пузырь" при проведении Филадельфийского эксперимента. Катушки "Delta Т" по трем осям синхронизировали сигналы времени. Более подходящие проекту, они не производили побочного микроволнового излучения, мешавшего при изменении реальности.

Вне катушки чувствительность отсутствовала. Можно было установить кресло в "мертвой" зоне между передающей антенной, расположенной над зданием передатчика, и магнитной антенной, находившейся под землей, в подвале того же здания. В соседнем помещении разместили оборудование, предназначенное для синхронизации гетеродинов с сигналом системы IТТ.

Теперь передатчик, антенна и кресло оказались в одной плоскости времени. Компьютеры находились в своей собственной плоскости времени, и совершенно неважно, что Cray-1 и IBM-360 располагались в другом здании. Получился режим "мнимого времени". Компьютеры могли быть размещены в любом месте, защищенном от электромагнитного и энергетического воздействия антенны (железобетонные стены обеспечивали достаточную защиту).

Так, наконец, создали "второе поколение" (и последнее) установки. Цель оставалась та же, что и у первого кресла. Использовались те же шесть каналов, передающих сигналы на компьютеры. Но теперь существовала система защиты сигнала от воздействия антенны. Наконец в начале 1976 года работы были завершены; передатчик функционировал просто превосходно. Но то, что произошло потом, превзошло все ожидания.

Творения из эфира

В конце 1977 года, после года работ по совершенствованию компьютерных программ, передатчик стал воспроизводить исходные мысленные формы не только с замечательной точностью, но и без сбоев времени. Пожалуй, теперь все помехи были устранены. Экстрасенсу Дункану Камерону поручили создать мысленный образ твердого предмета. Угадайте, что произошло? Этот предмет реально выделился из эфира!

Он мысленно представлял себе твердый предмет и место на территории базы, где тот должен появиться. Что бы Дункан себе ни представил, передатчик формировал из эфира матрицу задуманного предмета, и ему хватало энергии, чтобы материализовать предмет в заданном месте. Получалось, что изобретен метод создания материальных тел из мысли с использованием передатчика.

Все, что Дункан ни задумывал, действительно появлялось. Зачастую оно было лишь видимым, но неосязаемым, как призрак. Иногда это был реальный твердый предмет, который так и оставался реальным. В иных случаях этот твердый предмет оставался материальным лишь в течение того времени, пока работал передатчик. Считывание компьютера позволяло на промежуточном этапе регистрировать мысленные образы Дункана, классифицировать и отбирать их для транслирования через передатчик. Материализация мысленных форм происходила по большей части поблизости от МонТаукской базы ВВС. Однако проводились опыты и в других местах.

То, что в качестве мыслей Дункана являлось его субъективной реальностью, в результате становилось объективной реальностью (твердой или призрачной, в зависимости от обстоятельств). Например, он мог подумать о целом доме, и этот дом появился бы на базе. Обычно эксперименты так и проводились.

Система работала с хорошей степенью точности. Хотелось изучить разные возможности установки. Первый эксперимент назывался "Всевидящее око". С локоном человеческих волос или другим подходящим предметом в руке Дункан мог сконцентрироваться на их обладателе и мог видеть его глазами, слушать его ушами, чувствовать его телом. Он мог буквально вселяться в других людей повсюду на планете. Последовала большая серия подобных экспериментов, и трудно предположить, как далеко они зашли.

Конечно, подобные действия совершенно недопустимы, и программа выглядела скорее зловещей, чем неправдоподобной. Ученых интересовало, как думают человеческие существа. Далее следовало понять, можно ли извне внедрить в голову человека нужные мысли. Так, Дункану устраивали встречу с каким-нибудь человеком. Затем, без ведома этого человека, Дункан концентрировался на нем. В 95 процентах случаев подопытный действовал соответственно мыслям Дункана. Имея возможность внедрять свои мысли глубоко в разум других людей, Дункан мог управлять ими и заставлять их делать все, что хотел. В данном случае воздействие шло на более глубоком уровне, чем обыкновенный гипноз.

Используя Дункана, оборудование и передатчик Монтаука, ученые могли ввести в разум человека информацию, программы и приказы. Мысли Дункана становились собственными мыслями человека, и можно было заставить его сделать то, что сам он никогда бы не сделал. Именно такой аспект приобрела задача контроля над разумом в Монтаукском проекте.

Это направление исследований продолжалось до 1979 года и включало в себя много различных серий экспериментов, из которых одни были чрезвычайно интересны, а другие приводили к ужасным последствиям. Их мишенью служили как отдельные личности, так и массы людей, животные, конкретные районы и технологии.

Исследователи могли оказывать любое воздействие. Например, навести на экране бытового телевизора помехи, заставить замереть изображение или полностью отключить его. Посредством телекинеза они передвигали предметы, устраивая в помещениях полный разгром.

В одном случае Дункан представил себе разбивающееся окно. Энергии передатчика хватило, чтобы разбить окно в одном из зданий прилегавшего к Монтауку города. Кроме того, удавалось спугнуть животных с горы Монтаук, погнав их в город, и поднять настоящую волну преступности среди населения.

Следует учитывать, что эти эксперименты Дункан проделывал в особом состоянии сознания. С ним проводили специальные тренировки, по-видимому, под надзором ЦРУ. Каким-то образом осознанное мышление Дункана подавляли посредством сексуального возбуждения, и тогда наружу выходило то, что можно назвать примитивными функциями разума. Поскольку Дункан по натуре был человеком легковозбудимым, для исследователей не представляло труда контролировать проявления его примитивного разума.

Проводились работы по созданию программ, вызывающих те или иные физические (примитивные) ощущения. Дункан концентрировался на примитивных функциях организма, и соответствующие сигналы записывали на компьютере. При сравнении с прежними записями программ можно было что-то изъять или добавить, улучшая нужный эффект. В итоге получился целый "переводчик", который позволял внушить любой "букет" примитивных ощущений с помощью устной речи, письма, движений, музыки и т. д.

Таким образом были отработаны технические приемы выделения чистой мысленной формы, позволявшей внушить человеку какую-то мысль или создать что либо из эфира.

В 1978 году технику управления разумом уже прекрасно отладили, подготовили соответствующие записи и представили их в различные агентства для проверки в практических условиях.