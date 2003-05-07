Америку не открыли, а закрыли

Споры о том, кто первым открыл Америку, начались едва ли не сразу после плавания Христофора Колумба — в XVII веке они, по крайней мере, уже велись. На самом деле Америку в свое время просто-напросто "закрыли”.

Кто "наследил" в Америке до Колумба

В 1640 г. немецкий иезуит Кирхер издал труд "Эдип египтянин”, в котором излагал идею колонизации египтянами Америки, а заодно и Индии с Китаем (действительно, чего там мелочиться). Но это были цветочки, игры ума, не более. Ягодки пошли двумя веками позже, когда в 1872 г. в Бразилии был найден Параибский камень с загадочными письменами. Вроде бы семитскими. А поскольку единственным специалистом по халдейским языкам во всей стране был лишь тамошний император Педро II, то ему соответствующую бумагу из местного института истории и переслали. Долго бился над ней император, да так ничего и не добился.

Потому стали искать пророка в другом отечестве. Остановили свой выбор на французе Эрнесте Ренане (у нас он широко известен по жизнеописанию бытия Иисуса Христа). Тот быстренько объявил надпись подделкой, да и нашедший Параибский камень помещик таинственно исчез, будто и не было его в природе. И началась долгая череда скандальных историй, продолжающаяся по сей день.

Позже, кстати, выяснилось, что Ренан ошибся, он просто не знал того шрифта, которым была высечена надпись. Выяснилось это уже в 1967 г., когда текст наконец расшифровали (а речь там шла о корабле хананеян-финикийцев, разбившемся у берегов Бразилии примерно в 550 г. до нашей эры), но… поезд уже ушел. Не нужны были высоким академическим кругам подобные подрывы устоев, а тем более их устоявшихся трудов. И тему о бедолагах-финикийцах было приказано считать закрытой.

Аналогичным образом поступили и с кладами финикийских и римских монет, периодически находимыми в Новом Свете (их, дескать, первоколонисты туда завезли), и со странными обработанными камнями на дне Багамской банки (корабельный балласт, сброшенный в XVI веке), с очередными камнями с резными надписями (фальсификации, и только) — в общем, коли чего с теориями ученых мужей расходится, то, значит, этого и нет. Потому как быть не может.

Не хватает научного авторитета — помогут политики. И тут впору помянуть о совсем уж похабной истории, разразившейся аккурат перед празднованием пятисотлетия открытия Бразилии португальцами. Незадолго до этого и явно не вовремя у берегов страны были обнаружены вначале обросшие ракушками средиземноморские амфоры (радиоуглеродный анализ показал, что в воде они пролежали минимум полторы тысячи лет). А потом сонары выявили на дне и два объекта, больше всего напоминавших разбившиеся суда времен поздней Римской империи. Тут-то и началось… Аж до демонстраций протеста против всяких там римлян-первооткрывателей дело дошло. А рупором общественной совести страны при этом выступил не кто иной, как лично министр образования страны. "В Бразилии на каждой площади стоит памятник Кабралу, настоящему первооткрывателю Бразилии, и мы вовсе не собираемся заменять их статуями какого-то безымянного итальянца — продавца пиццы потому только, что вы выдумали кораблекрушение римского судна, которого на самом деле никогда не существовало!” Дальнейшие же исследования в Гуанабарском заливе (именно там были найдены амфоры и останки кораблей) попросту запретили. Вот так, коротко и ясно — это вам не академики какие-нибудь, чтобы антимонии с объяснениями разводить!

Единственно, кому с правами первооткрывателей Нового Света повезло, так это викингам. Уж больно они в Северной Америке наследили — тут и железные мечи в преогромном количестве, и развалины замков, и куча всякого добра явно скандинавского происхождения. В общем, скрепя сердце с викингами "акадэмикам” пришлось согласиться — но чтоб больше ни-ни! А плавание Тура Хейердала на "Ра” — так что с того, Ален Бомбар вон вообще в одиночку на лодке Атлантику переплыл, что, это тоже доказательством трансатлантических контактов считать прикажете?

И все бы хорошо, да только сколь ни говори "халва”, а во рту слаще не станет. Еще в 1862 г. один мексиканский путешественник обнаружил в мексиканском штате Табаско изваяния гигантских каменных голов, высеченных из цельных глыб базальта (причем с удивительным мастерством) весом под двадцать тонн и диаметром до шести метров каждая. Сейчас насчитывается двенадцать таких скульптур — это уж никакому фальсификатору не по силам. А для "акадэмиков” вся неприятность в том, что головы носят типично негроидные черты: пухлые щеки, приплюснутые носы, полные губы, на некоторые головы надеты подобия шлемов, у других явственно курчавые волосы… Созданы же они были на заре древней цивилизации ольмеков, предшественников майя, 1200 лет до н. э. И как же, спрашивается, негры в Америке оказались?

Исследования польского ученого А. Вейрьчинского на близлежащем от тех голов древнем кладбище показали, что в наиболее старых захоронениях насчитывается до 14 % черепов явно негроидного типа, в более поздних — всего 4,5, то есть афроамериканцы древности были постепенно ассимилированы местными жителями.

Так что, как и в нынешние времена, 3000 лет тому назад негры были повсюду.

Теперь угадайте, какие еще народности столь же широко распространены? Правильно, "лица семито-кавказской национальности”. Вот эти-то самые лица, бородатые, с орлиными носами и совсем не похожие на безбородых индейцев, были в преогромном количестве обнаружены на ольмекских барельефах и статуэтках, причем того же периода, что и негроидные головы. Более того, один из сюжетов изображает торжественное общение европейца с негром — и выполнен он с большим уважением к представителям обеих рас. Наиболее известное изображение получило имя "дядюшка Сэм” — и действительно, надень на него цилиндр, точь-в-точь Авраам Линкольн получится. Так кто же были эти бородатые европейцы, часто изображенные рядом со змеями (уж не в те ли времена сформировалась легенда о мудром божестве Кетцалькоатле, Пернатом змее, приплывшем с Востока)?

И все же первыми были финикийцы?

Американская писательница (опять-таки не "акадэмик”) Констанция Ирвин первой обратила внимание на обувь "лиц восточносредиземноморской национальности” — носки этой обуви были весьма непривычно перевернуты. Для ольмеков это было вообще совершенно чуждо, а у европейцев того времени она была принята лишь у трех народов — этрусков, финикийцев и хеттов. Хетты отпали сразу — корабелами они были никудышными, этруски, по мнению писательницы, тоже отпадали (утверждение, на наш взгляд, весьма спорное). Оставались финикийцы. И вот с этим тезисом поспорить уже трудно. Мореплавателями финикийцы были отменными, и Африку огибали (об этом пишет Геродот), и на Азорских островах побывали — это аккурат на полпути до Америки. Кстати, непреложным свидетельством пребывания финикийцев на Азорах считается найденный там еще в 1749 г. клад карфагенских монет. А вот два аналогичных клада, найденных в Массачусетсе и Коннектикуте, такими доказательствами высокоученые мужи считать отказываются. Ей-ей, странные они люди, профессиональные археологи!

Вообще, финикийцы были народ торговый, непоседливый и свободолюбивый. Никаких империй им создавать и в голову не приходило, зато города и базы они раскинули от Тира и Сидона на территории нынешнего Ливана до Иберийского полуострова (Тартессос и Гадес) и островов Зеленого Мыса (Церн). Вот с этого-то плацдарма и открывался удобнейший путь в Карибское море — под попутными ветрами-пассатами. Здесь же можно было пополнить припасы перед долгим сорокадневным плаванием в Америку, здесь же на борт могли быть взяты и чернокожие матросы и рабочие…

А еще финикийских купцов характеризовала крайняя скрытность. Конкуренты в торговле им были не нужны, и как-то раз дело дошло до того, что капитан карфагенского (напомним, что Карфаген был основан финикийцами) судна предпочел выброситься на рифы, нежели вывести следивший за ним римский корабль к богатым оловом островам близ Британии. Однако, после падения Карфагена, финикийскими секретами могли овладеть и римляне, оседлавшие их трансатлантические пути — отсюда и амфоры у берегов Бразилии.

Возникает вопрос — может, это были лишь единичные случаи? Штормы относили финикийские и римские корабли в открытый океан, попутные ветры гнали их к берегам Нового Света — и на этом все дело и заканчивалось? Обратного пути не было?

Как табак и гашиш испортили все карты

И вот тут мы из области археологии перемещаемся в область криминалистики. В сентябре 1976 г. мумию Рамзеса II, на которой обнаружились следы порчи, повезли из Каира в Париж — так сказать, на обследование и "лечение”. Среди занявшихся этим делом была и доктор М. Леско. Под электронным микроскопом она обследовала покровы мумии и обнаружила… частицы табака! Это за три тысячи лет до плавания Колумба! Начал назревать очередной скандал, но "акадэмики” нашлись очень быстро. Мол, нашедшие мумию археологи курили очень много. Ну, просто трубки с сигарами изо рта не выпускали. Курили, курили — вот частицами табака мумию и опоганили. В ответ на это Мишель Леско добилась разрешения взять пробы ткани самой мумии (чего ей этого стоило, остается только гадать). Табак оказался и там. Более того, его мелко нарезанные листья были обнаружены в составе бальзама в сосудах, где хранились внутренности усопшего в 1224 г до н. э. фараона.

В античном мире табак был неизвестен — так что, сенсация в научном мире? Не дождетесь! Сообщение доктора Леско не пошло дальше нескольких заметок в малопопулярных изданиях. А ученые круги продолжали заниматься своими учеными делами, следуя все тому же принципу: "раз не должно быть, так, значит, и нет ничего”.

Самое забавное заключается в том, что никому из высокоученых мужей тогда даже не пришло в голову проверить, а не растет ли где и в Старом Свете табак. Так вот — растет, в Западном Судане, к примеру. Только дикий, и как он туда попал — неизвестно. Знали его в Черной Африке, знали арабы и использовали прежде всего в медицинских целях и для ввода в транс (были и такие методики). Тут-то вроде бы и сказочке конец, но вот что любопытно — у туземцев Карибского моря в доколумбову эпоху название акта курения звучало как "тобакко”, оттуда термин и перекочевал в европейские языки. А вот в Судане с незапамятных времен, опять-таки задолго до Колумба, процесс табакокурения именовался "туббак”. У других племен — "таба” и "табгха”. Что, уважаемые кандидаты в доктора, опять простое совпадение?

В итоге получается, что табак был занесен либо из Нового Света в Старый, либо наоборот. Поскольку самые старые из обнаруженных ныне в Центральной Америке трубок относятся к 1500 г. до н. э., и примерно тогда же он уже использовался в Египте, то получается, что трансатлантические контакты осуществлялись по крайней мере уже в те времена.

Кстати, о трубках. В 1930 г. были опубликованы результаты раскопок в Сирии экспедицией археолога Пржеворски. В статье упоминались и странные сосудики с пустотелыми ответвлениями, а заодно были найдены и изображения жрецов с этими самыми сосудами во рту, причем из сосудов поднимались клубы дыма. Думаете, профессионалы сразу догадались, что речь идет о курении (неважно чего — табака или опиума)? Черта с два! Чего только ни придумывали — и то, что это сосуды для возлияния, и то, что курильницы для ладана (то есть дым из трубок якобы не вдыхался, а, наоборот, выдыхался), а вот на то, что сосудики эти, как и трубки у индейцев, часто имеют форму головы зверей или резьбу в виде руки и одинаковы по размерам, так никто поначалу и не обратил внимания.

Но вернемся к криминалистике. Табак курить, как известно, никому не запрещается, а вот наркотрафик… Это уже прямая уголовщина! И не случайно следующий эпизод нашей истории начинается в Институте судебной медицины в Ульме, когда там в 1992 г. специалист по токсикологии Светлана Балабанова (ну, никак не могу не подчеркнуть ее типично немецкое имя и фамилию) взялась за исследование образцов тканей девяти хранившихся в Мюнхенском музее мумий и их фрагментов. Покойнички, естественно, были знатного происхождения — простых египтян мумифицировать никому бы и в голову не пришло. Все они датировались примерно XI — X вв. до н. э., пробы были взяты из костей и брюшных мышц. И что бы вы думали? В Египте царила поголовная наркомания!

Во всех девяти случаях обнаружилось присутствие гашиша. Это бы куда ни шло, с коноплей в Древнем Египте проблем никогда не было. В восьми случаях — никотин, это уже ближе к нашей теме. Но вот то, что опять же во всех девяти образцах был выявлен кокаин, не лезло ни в какие ворота. С точки зрения традиционной науки, естественно (для людей, далеких от проблем наркомании, напомним, что кокаин производится из листьев растения коки, которое и по сей день растет только в южноамериканских Андах и нигде более в мире).

Анализы проверили в трех других лабораториях — результат тот же. Просто отмахнуться от этого было уже нельзя, пришлось прибегнуть к другому методу — обвинению в некомпетентности. Увы, тоже не получилось. Не вдаваясь в подробности, скажем, что был использован еще один тест на присутствие наркотиков — по стеблю волоса. И снова — кокаин с никотином!

На свет родилась еще одна версия: мол, жадные арабы продали простодушным европейцам не египетские мумии, а мумифицированные останки соотечественников. Но — снова осечка.

Египтолог Рози Дэвид из Манчестерского музея принадлежит к традиционной школе, но изначальный скепсис не помешал ей подойти к исследованию мюнхенских мумий со всей тщательностью. Она провела анализ методов бальзамирования, надписей на амулетах, сохранившихся на мумиях восковых масок богов. И была вынуждена однозначно ответить: не подделка! Более того, и у трех мумий, хранившихся в ее родном Манчестере, были обнаружены следы никотина.

С тех пор было взято еще около трех тысяч проб из мумифицированных останков, причем не только египетского происхождения, но, к примеру, и из Китая. И во множестве случаев было найдено присутствие никотина и кокаина. Самая древняя из этих проб относится к V тысячелетию до нашей эры, но это уже тема для особого разговора.

В итоге получается, что начиная по крайней мере с 1500 — 1200 гг. до н. э. и по III н. э. между Новым и Старым Светом существовали контакты, в том числе торговые. Не исключено, что впоследствии их продолжили и арабские корабелы. Плавания эти были для древних, конечно, непростыми, но достаточно привычными, хотя широко и не афишировались (впрочем, кто знает, что вскрылось бы, дойди до нас сокровища Александрийской библиотеки и другие первоисточники).

Только ли финикийцы?..

Но только ли финикийцы были обладателями тайных знаний о путях в Америку? Теоретически можно допустить и другие версии. Представители крито-минойской культуры были моряками не хуже финикийцев, так что 40-дневное плавание к Америке было им вполне по плечу. Да и сами египтяне были не лыком шиты. При раскопках у мест захоронения фараонов были обнаружены ритуальные ладьи. Впрочем, ладьями их назвать язык не поворачивается — это были настоящие корабли. Самую большую из них нашли около пирамиды Хеопса. Длина выполненного из ливанского кедра корпуса составляла 43 м, водоизмещение — более 45 т, что вполне сравнимо с каравеллами Колумба, куда больше драккаров викингов и уж ни в какое сравнение не идет с хлипким папирусовым плотиком "Ра-2” Тура Хейердала (во времена его экспериментов об этих ладьях еще ничего не было известно). В соответствии с требованиями плавания в открытом море нос у судна загнут вверх, весла прочны — в общем, вся конструкция корабля свидетельствует о том, что он появился не на пустом месте, что за его плечами стоит древний и богатый опыт мореплавателей. Самые старые из найденных древнеегипетских погребальных судов относятся примерно к 3100 г. до н. э. — значит, у них были и более ранние предшественники?

Вернемся в Мексику. В ее музеях хранится ряд барельефов и статуэток, носящих уже и монголоидные черты лица, и опять-таки никак не похожих на индейцев. Наиболее известная из них — фигурка, получившая название "Борец из Укспанапы”, выполненная опять-таки с потрясающим, сравнимым разве что с античностью мастерством. Представляет она из себя сидящего в позе лотоса человека с явно китайскими или японскими чертами лица, датировка — примерно 1200 в. до н. э. Помимо подобного рода изображений существует еще ряд доказательств влияния Китая эпохи Шань (с 1750 г. до н. э.) на ольмеков: схожесть иероглифики и элементов архитектуры, резьба по нефриту, параллели в изготовлении бумаги и одежды из лыка. А в Эквадоре, например, была найдена керамика пятитысячелетней давности, фактически идентичная японской посуде того времени.

Существует еще масса свидетельств о контактах древних и через Атлантический, и через Тихий океаны. Недаром Тур Хейердал говорил о том, что они не разъединяли, а объединяли народы и цивилизации. К примеру, недавние исследования генетиков показали прямую наследственную связь между народами Юго-Восточной Азии и Африки с ныне здравствующими индейцами мексиканских племен. Стало быть, не просто плавали, не только торговали, но и влюблялись, женились, рожали детей — и не смотрели при этом ни на цвет кожи, ни на форму глаз и носа… Ей-Богу, древние были мудрее нас.

Так что, похоже, Америку никто и не открывал. Вот закрывать — закрывали. Закрыла средневековая Европа, кичащаяся своими рыцарскими доспехами и не видевшая ничего, кроме границ своих удельных владений. Закрыла ушедшая в собственное величие Поднебесная. В общем, энергии "закрывателей” хватило на долгие столетия. Пока не появился Колумб и не пробил брешь в их нескончаемой цепи. Вот в этом и отдадим ему должное.