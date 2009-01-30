Корова с кличкой дает больше молока

2:35 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Счастливые коровы дают больше молока — это утверждение давно уже принято на вооружение зоотехниками всего мира. А недавние исследования английского Университета Ньюкастл показали, что увеличение надоев напрямую связано с наличием у коровы собственного имени.

Опрос и сбор статистических данных, проведенных существующей при университете сельскохозяйственной школой, показал, что присвоение корове собственного имени может увеличить удой одной коровы в среднем на 200 литров в год. Чтобы придти к такому выводу, ученые опросили владельцев 512 крупных молочных хозяйств из разных регионов Британии.

Результат удивил как исследователей, так и субъектов опроса — оказалось, что те из фермеров, кто наделяет коров собственными именами, в год реализуют на 54% больше молока, чем те, кто этого делать не стал. Всего среди опрошенных фермеров 46% дают своим коровам имена и прозвища, а 66% знают все отличительные признаки каждой коровы с стаде.

Сама традиция наделять крупный рогатый скот именами уходит корнями в те времена, когда именно от нее зависело выживание семейства. Таким образом, крестьяне отдавали должное скотине, "принимая" ее в члены семьи. На Руси было принято ежегодно давать коровам новые клички, чтобы отогнать нечистую силу. "Корова без клички — мясо", — говорили российские крестьяне.

Полностью разделяют это мнения и английские фермеры XXI века.

"Коровы не просто источник нашего существования, они — как часть семьи, — говорит Дэнис Гибб, владелец крупного молочного хозяйства, принявшего участие в опросе. — Всех вместе мы называем их "наши дамочки", но у каждой из них есть свое имя и свои черты характера, которые мы знаем наизусть".

Руководитель проведенного исследования доктор Кэтрин Дуглас отметила, что фермеры, наделяющие свои питомцев именами, воспринимают их как разумных существ, умеющих выражать широкий диапазон эмоций. "Очень интересно, что наш опрос показал — как добиться дополнительных прибылей без малейших затрат, — резюмирует доктор Дуглас. — Фермеру требуется всего лишь придумать корове кличку, а в результате он получает чистую прибыль в виде повышения удоев".

Как наличие имени отражается на мясных коровах, исследование не сообщает.

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