Iltalehti: финны массово подают заявления на частичную досрочную выплату пенсий

Финны массово стали подавать заявления на частичную выплату пенсий

3:53 Your browser does not support the audio element. Эврика

Финны стали подавать заявления на частичную досрочную пенсию по старости почти вдвое чаще, чем в аналогичный период предыдущих лет. Этот факт весьма удивил экспертов, сообщает издание Iltalehti.

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"Рост числа таких заявлений практически в два раза — это очень значительное увеличение. Причины такого роста — важный вопрос", — размышляет Яри Каннисто, менеджер по развитию Агентства пенсионного страхования.

По его словам, заявки на досрочные пенсионные выплаты подают примерно те же группы населения, что и раньше: люди, приближающиеся к пенсионному возрасту и в основном работающие. Он считает, что на этот феномен влияет несколько факторов, включая необходимость в финансовых средствах, вызванная безработицей, увольнениями и инфляцией.

"В прессе также обсуждается версия, что ситуация могла быть вызвана пенсионной реформой. Безусловно, это побудило некоторых граждан на всякий случай подать заявление на получение пенсии прямо сейчас, прежде чем чиновники изменят условия или отменят пенсию вовсе", — уверен Каннисто.

Кроме того, он напомнил, что прошлой осенью пресса активно освещала тему досрочных пенсионных выплат по старости, что повысило информированность финнов о возможности получения досрочной пенсии, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Ранее привлекательность досрочного получения пенсии также возрастала благодаря значительному увеличению пенсионного индекса. В начале 2023 года трудовые пенсии выросли на 6,8%, а в начале 2024 года — на 5,7%.

"По некоторым оценкам, инфляция в этом году составит 2%, а рост зарплат — 2,5%. Таким образом, значительного роста пенсионных выплат не предвидится, так как разница между пенсионным индексом и коэффициентом заработной платы будет небольшой", — пояснил Каннисто.

Ранее финская пресса уже сообщала о росте числа заявлений на частичную пенсию по старости. Количество заявлений с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет увеличилось почти вдвое. За этот период было подано почти десять тысяч заявлений.

Финны имеют возможность получать частичную выплату пенсии по старости с 61 года. Однако минимальный возраст для получения такой пенсии увеличивается до 62 лет для тех, кто родился в 1964 году. И будет постепенно повышаться для людей более молодого возраста. При этом, получая досрочную пенсию, можно продолжать работать в обычном режиме.

Система частичной досрочной пенсии позволяет выбрать снятие 25% или 50% от накопленной за время трудовой деятельности пенсии. Вариант с 50% оказался более популярным. В прошлом году средний объём выплат для тех, кто выбрал получение 50% своей пенсии, составил 822 евро.

При этом пенсии обратившихся за досрочной выплатой уменьшаются. Оставшиеся 25% или 50% пенсии уменьшаются на 0,4% каждый месяц до достижения фактического пенсионного возраста.

В 2022 году почти 35 тысяч граждан Финляндии выбрали частичные выплаты пенсии по старости, что стало рекордом. В 2023 году заявления о частичных пенсионных выплатах подали более 20 тысяч жителей страны.