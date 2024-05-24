Новая программа, которая удвоит ваши пенсионные накопления: совет эксперта

Эксперт рассказал, как значительно увеличить будущие пенсионные накопления

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Участие в новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместе с корпоративной пенсионной программой способно значительно увеличить будущие пенсионные накопления россиян.

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Генеральный директор МНПФ "БОЛЬШОЙ" Олег Мошляк в интервью для "Известий" отметил, что совмещение этих двух финансовых инструментов с участием государства и работодателя позволит гражданам накопить внушительный капитал к моменту выхода на пенсию.

Эксперт представил расчеты. Если 45-летний гражданин с ежемесячным доходом до 80 тыс. руб. подключится к ПДС и будет ежемесячно откладывать по 3 тыс. руб. в течение 15 лет, дополнительно перечислит около 200 тыс. руб. из своих пенсионных накоплений и будет ежегодно получать налоговый вычет порядка 4,7 тыс. руб., реинвестируя его в накопления, то при 8% годовой доходности от НПФ к 60 годам он сможет накопить около 2,4 млн руб. Ежемесячная выплата в течение 10 лет составит 20 тыс. руб.

Однако, если дополнительно подключить корпоративную пенсионную программу с софинансированием со стороны работодателя, накопленная сумма значительно увеличится. По словам Мошляка, если компания будет доплачивать сотруднику 3% от ежемесячной зарплаты, то вместо 2,4 млн руб. гражданин сможет накопить уже 3,2 млн руб.