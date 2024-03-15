Российские ученые провели сенсационные исследования плотности эфира

Российские ученые доказали существование эфира

13:40 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Теория эфира — одна из самых интересных на планете. Она показывает, из чего состоит окружающий мир, объясняет возможность распространения света в вакууме и даже позволяет найти общее между духовными писаниями и научными доктринами. Но любая теория должна быть подтверждена экспериментально. Подобные исследования были проведены летом 2020-2023 годов группой учёных под руководством Тимура Тимербулатова в рамках проекта "Мон Тирэй".

Фото: Фото из личного архива Тимура Тимербулатова

Эфирный ветер

О существовании эфира люди догадывались ещё в античные времена. Позднее, в эпоху Средневековья, философы и алхимики, представляющие науку тех лет, утверждали, что мироздание состоит из некой всепроникающей и невидимой воды. Предполагалось, что эта таинственная субстанция находится везде, но ощутить ее невозможно.

Первым подвести научную основу под понятие "эфир" попытался математик Рене Декарт в XVII веке. Ученый, как и затем многие его последователи, считал, что свет должен распространяться в некой среде, имеющей плотность. Вот только обнаружить ее при помощи физических опытов тогда не представлялось возможным.

В сложившейся ситуации исследователи обратили внимание на околоземное пространство. По их мнению, Земля, движущаяся в космосе с громадной скоростью, — 30 км/сек, должна была создавать в эфирной среде определенные завихрения. Это явление решили назвать эфирным ветром, предприняв попытки доказать его существование на практике.

Этим изысканиям посвятили немало времени многие ученые с мировым именем. В 1801 году астроном из Франции Франсуа Араго после изучения преломления лучей света, исходящего от звезды в специальной призме, сделал вывод, что он не увлекаем. Но с ученым были согласны не все исследователи. В частности, англичанин Томас Юнг заявил научному сообществу, что движение Земли в космическом пространстве обеспечивается как раз за счет силы эфирного ветра. Наибольших успехов в этом вопросе добился Джордж Максвелл. В 1864 году известный физик предпринял попытку вывести точную формулу расчета движения нашей планеты относительно эфира. Однако до ее публикации дело не дошло. Джордж Максвелл подошел к своей работе критически, посчитав, что она не отражает всех свойств эфира.

Первый элемент

В нашей стране темой эфира плотно занимался создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. В понимании выдающегося химика эфир — это легчайший из всех газов с очень высокой степенью проницаемости. Для него Дмитрий Иванович выделил отдельную нулевую колонку в Периодической таблице элементов. Но после смерти химика она почему-то сразу была удалена из его таблицы. Появилась даже версия о теории заговора.

Дело в том, что предложенный Эйнштейном принцип относительности и постоянства скорости света в космосе не подразумевал наличие эфира. Для его теории он был не нужен. Но поскольку на тот момент времени измерить характеристики, определить свойства и сформулировать физическую сущность эфира достоверно никто не мог, ученые приняли теорию относительности А. Эйнштейна. В свою очередь, реабилитировать теорию эфира могли только практические эксперименты, позволяющие решить эти вопросы.

Эфир и свет

Уже через год после появления теории относительности А. Эйнштейна американский физик Дейтон Миллер создал прибор — интерферометр. Он был предназначен для измерения длины волны света и определения преломления среды. Первый же его эксперимент на Евклидовых высотах в Кливленде на высоте около 265 м над уровнем моря позволил практически зафиксировать присутствие эфирного ветра. Повторные исследования в 1921 году Дейтона Миллера и Эдварда Морли дали возможность установить скорость эфирного ветра, равную 10 км/сек. Но научное сообщество сделало вывод, что данные эксперименты не содержат доказательств существования эфира.

В наши дни изучением свойств эфира плотно занимался учёный Владимир Ацюковский, автор эфиродинамики. В период с 1993-го по 2010 год на базе НИИ радиофизики и электроники в Харькове он провёл эксперименты по поиску эфирного ветра, используя радиотехнический и оптический методы. В результате ученый смог определить скорость эфирного ветра. Но самые сенсационные результаты, подтверждающие существование эфира, были проведены в рамках проекта "Мон Тирэй" в 2020–2023 годах в Сочи и в Подмосковье.

"И все-таки он существует!"

Если бы Галилео Галилей узнал о результатах эксперимента, он должен был воскликнуть: "И все-таки он существует!". Для этого были все основания.

Но главной задачей исследований было не обнаружить эфирный ветер, а определить плотность эфира в вакууме в зависимости от высоты измерений над уровнем моря. В соответствии с проектом "Мон Тирэй" по изучению свойств эфира под руководством Сергея Забавина специалисты Физического института РАН им. П. Н. Лебедева доктора физико-математических наук О. Далькаров и А. Соболев вместе с инженерами А. Тимошиным и С. Мовчуном провели исследования распространения света в вакууме на разных высотах.

Предполагалось подтвердить научную гипотезу, что плотность эфира в вакууме на разных высотах будет различаться. Суть экспериментов заключалась в том, чтобы доказать, что эфир существует, воздух находится в эфирной среде, а плотность этой среды увеличивается по мере удаления от поверхности планеты.

Ранее подобные эксперименты в истории человечества никогда не проводились. В отличие от исследователей, занимающихся поиском эфира и эфирного ветра с помощью интерферометра в горизонтальной плоскости, группа проекта "Мон Тирэй" проводила эксперименты в вертикальной плоскости, которые показали сенсационные результаты.

Согласно теории Эйнштейна, скорость света, равная 299792 км/сек. в вакууме, независимо от высоты, должна являться постоянной константой. Но проведенные эксперименты доказали обратное.

Исследователями была создана переносная установка для высокоточных интерференционных измерений, разработанная коллективом Института общей физики РАН. В качестве источника света применялась газоразрядная лампа ДРТ 240. Во время эксперимента значения вакуума в установки соответствовали значениям 10-5-10-6 мм. рт. ст. Предполагалось, что чем выше плотность эфира, тем ниже будет скорость распространения света в нем и шире интерференционные кольца. Первый эксперимент состоялся 7 сентября 2020 года в 7 часов утра. Измерения проводились на высоте 8 метров и 1092 метра над уровнем моря. Полученные данные наглядно показали зависимость скорости распространения света в вакууме от высоты нахождения установки над уровнем моря. Внутри установки был создан глубокий вакуум, и в ней было достигнуто состояние "пустоты", что указывало на наличие некой среды, в которой распространялись волны света.

Чем выше, тем плотнее

Следующие исследования были проведены 15 июля 2023 года, которые подтвердили данные исследований 2020 года. Шаг измерений составил 200 метров при максимальном потолке 2000 метров. Для эксперимента был использован аэростат и компактная установка размером 700Х450мм.

Исследования проводила та же команда физиков и инженеров, что и в 2020 году. Обработка полученных снимков интерференционных колец ясно показала, что при удалении от Земли их диаметр возрастает. Это говорило об увеличении плотности эфирной среды и уменьшении скорости света по мере удаления от поверхности планеты.

Оказалось, что скорость света у Земли и на высоте 1000 метров различается в 1,259 раз! При этом на практике удалось зафиксировать, что эфирная среда обладает способностью проникать сквозь металлический корпус установки. Таким образом, можно определенно сказать, что эфир повсюду, а окружающий нас мир — это образования из эфира разной плотности.

В рамках третьего эксперимента проводились исследования влияния гироскопа со скоростью вращения 30 000 оборотов в минуту на торсинд, помещенный в стеклянный цилиндрический стакан на разных этажах высотного здания от 1 до 46. Причем воздействие на 46 этаже было в четыре раза сильнее, чем на первом. Сенсационные эксперименты доказали, что эфир существует, а его плотность меняется в зависимости от высоты и других физических условий!

Это открывает ученым дорогу к получению новых видов неограниченного количества энергии, власти над гравитацией, создания летательных аппаратов на новых физических принципах. Но главное, при помощи теории эфира можно объяснить создание Земли и человека подобно тому, как это было изложено в духовных и эзотерических трудах древних мыслителей.

Поскольку эксперименты были проведены в России, то именно наша страна должна первой воспользоваться всеми выгодами от этого открытия. Но исследования не стоят на месте. В планах у организаторов летом 2024 года провести новые эксперименты, а в будущем расширить свои исследования на космическое пространство.

В преддверии будущих исследований на наши вопросы согласился ответить руководитель проекта Тимур Тимербулатов.

— Тимур Рафкатович, в теорию существования эфира верили многие авторитетные ученые конца XIX — начала XX века. Но в определенный момент времени они неожиданно кардинально пересмотрели свои взгляды. При этом ученые — люди консервативные и без веских причин своего мнения не меняют. Так в чем же дело?

— Меня всё время интересовал вопрос: "Что же такого должно было произойти, чтобы лучшие люди научного сообщества — цвет и гордость нашей цивилизации, верившие в эфир и его основополагающую роль в построении мира, вдруг изменили своё мнение и не встали на защиту своих взглядов?". Полагаю, что главная причина охлаждения учёных к исследованию эфира состояла в том, что они так и не смогли раскрыть физическую сущность эфира, определить его свойства, а также разработать убедительную теорию. Размышляя об эфире на протяжении многих веков, мыслители смогли описать лишь такие умозрительные его свойства как: невидимость, неосязаемость, высокую проникающую способность, светоносность, легковесность и т. д.

— Возможно ли, вообще определить свойства эфира, если его нельзя увидеть, почувствовать или заключить в определённый объём? Как построить теорию эфира, не определив его свойств?

— Конечно же, нет. Без раскрытия физического смысла и свойств эфира разработать его теорию просто невозможно. Поэтому у авторитетных учёных и не было никаких весомых аргументов для положительного ответа на вопрос: "Существует ли эфир в природе?". Следовательно, учёные мужи не могли защитить эфир. Они были вынуждены согласиться, что его просто не существует.

— Современные технические возможности не позволяют нам увидеть или почувствовать эфир. Неизвестно, сколько пройдёт времени до того, как мы сможем создать устройства, позволяющие точно определять свойства эфира. И что же, это — тупик?

— Полагаю, что выход есть. Для того чтобы разобраться в физической сущности эфира и его свойствах мы, вероятно, попробовали оценить его свойства через способность их проявления в процессе тех или иных природных явлениях и экспериментах. Мы видели не сам эфир, а его проявление в природе или некий физический эффект от его воздействия. Представьте, что Вы стоите у окна и не можете понять, дует ли на улице ветер и если да, то в каком направлении. Но если под окном разжечь костёр, то, не видя ветра, мы сможем по дыму определить и направление, и скорость ветра, и сам факт его существования.

— Скажите, пожалуйста, чем отличаются эксперименты, которые проводили Майкельсон, Морли или Миллер, от ваших экспериментов?

— В отличие от методик прошлого, при которых измерения проводились, как правило, с использованием одного интерферометра и на одной высоте над уровнем моря в горизонтальной плоскости, новая методика предусматривала проведение измерений на одном и том же интерферометре практически в одно и то же время года и суток, на разной высоте, в условиях высокого вакуума, в герметичном стальном корпусе в вертикальной плоскости.

— Какова была цель ваших экспериментов?

— Главной задачей являлся не поиск эфирного ветра, а определение плотности среды в вакууме в зависимости от высоты измерений над уровнем моря. При этом мы исходили из того, что изменение плотности среды в высоком вакууме позволяет предположить, что эта среда может быть эфирной. Мы это успешно доказали.