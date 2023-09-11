«Он имеет биологическое происхождение»: первый анализ странного золотого шара со дна океана поставил учёных в тупик

3:06 Your browser does not support the audio element. Эврика

Во время экспедиции NOAA в заливе Аляски был обнаружен таинственный объект куполообразной формы, окрашенный в золотистые тона. После извлечения этого объекта на поверхность моря ученые столкнулись с загадкой, так как до сих пор не могут определить его природу.

Фото: NOAA Ocean Exploration, Морской пейзаж Аляски

Загадочный золотой "шар", найденный на дне океана во время этой исследовательской экспедиции, обладает "биологическим происхождением", но ученые пока не имеют никаких представлений о том, что именно это такое.

Сэм Кандио, координатор экспедиции по изучению океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), выразил свое удивление, сказав:

"Хотя нам удалось извлечь этот 'золотой шар' и доставить его на корабль, мы до сих пор не можем его идентифицировать, кроме того, что у него биологическое происхождение."

Он также подчеркнул, что, несмотря на некоторое разочарование в том, что объект остается загадкой, это напоминает нам, насколько мало мы знаем о нашей планете и о том, какой огромный потенциал еще предстоит раскрыть и изучить в нашем океане.

На глубине приблизительно 3300 метров под поверхностью залива Аляски был обнаружен странный объект в форме купола. Его диаметр составляет около 10 сантиметров. Изначально, у подножия объекта замечено небольшое отверстие, и ученые первоначально подумали, что это может быть чем-то вроде футляра для яиц или деталями мертвой губки. Однако после поднятия золотого объекта на поверхность, исследователи остались в недоумении.

На данный момент команда ученых пытается определить, связан ли этот шар с известным видом, представляет собой новый вид или является ранее неизвестной стадией жизни. Как сказал Сэм Кандио, координатор экспедиции по изучению океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА):

"Вероятно, мы не сможем получить больше информации, пока не перенесем объект в лабораторные условия, где сможем провести более глубокое исследование с использованием сложных инструментов, недоступных на корабле."

Экспедиция NOAA Seascape Alaska, во время которой был обнаружен этот шар, направлена на изучение малоизвестных объектов на глубоководных участках у побережья Аляски. Команда планирует составить карту этого региона и получить больше информации о существах, населяющих эти воды, будь то уже известные виды или те, которые до сих пор не были описаны.

Сэм Кандио также подчеркнул, что новые виды могут привести к открытию новых источников медицинских методов лечения, вакцин, продуктов питания, источников энергии и других социальных благ и знаний. Все данные и информация, собранные во время этой экспедиции, помогут заполнить пробелы в нашем понимании этой части планеты, что позволит лучше управлять ею и защищать ее.

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