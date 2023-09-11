«Он имеет биологическое происхождение»: первый анализ странного золотого шара со дна океана поставил учёных в тупик

Во время экспедиции NOAA в заливе Аляски был обнаружен таинственный объект куполообразной формы, окрашенный в золотистые тона. После извлечения этого объекта на поверхность моря ученые столкнулись с загадкой, так как до сих пор не могут определить его природу.
Загадочный золотой "шар", найденный на дне океана во время этой исследовательской экспедиции, обладает "биологическим происхождением", но ученые пока не имеют никаких представлений о том, что именно это такое.
Сэм Кандио, координатор экспедиции по изучению океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), выразил свое удивление, сказав:
"Хотя нам удалось извлечь этот 'золотой шар' и доставить его на корабль, мы до сих пор не можем его идентифицировать, кроме того, что у него биологическое происхождение."
Он также подчеркнул, что, несмотря на некоторое разочарование в том, что объект остается загадкой, это напоминает нам, насколько мало мы знаем о нашей планете и о том, какой огромный потенциал еще предстоит раскрыть и изучить в нашем океане.
На глубине приблизительно 3300 метров под поверхностью залива Аляски был обнаружен странный объект в форме купола. Его диаметр составляет около 10 сантиметров. Изначально, у подножия объекта замечено небольшое отверстие, и ученые первоначально подумали, что это может быть чем-то вроде футляра для яиц или деталями мертвой губки. Однако после поднятия золотого объекта на поверхность, исследователи остались в недоумении.
На данный момент команда ученых пытается определить, связан ли этот шар с известным видом, представляет собой новый вид или является ранее неизвестной стадией жизни. Как сказал Сэм Кандио, координатор экспедиции по изучению океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА):
"Вероятно, мы не сможем получить больше информации, пока не перенесем объект в лабораторные условия, где сможем провести более глубокое исследование с использованием сложных инструментов, недоступных на корабле."
Экспедиция NOAA Seascape Alaska, во время которой был обнаружен этот шар, направлена на изучение малоизвестных объектов на глубоководных участках у побережья Аляски. Команда планирует составить карту этого региона и получить больше информации о существах, населяющих эти воды, будь то уже известные виды или те, которые до сих пор не были описаны.
Сэм Кандио также подчеркнул, что новые виды могут привести к открытию новых источников медицинских методов лечения, вакцин, продуктов питания, источников энергии и других социальных благ и знаний. Все данные и информация, собранные во время этой экспедиции, помогут заполнить пробелы в нашем понимании этой части планеты, что позволит лучше управлять ею и защищать ее.
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