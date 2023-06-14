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Олег Логинов

Nature: Ученые смогли оживить свиней

3:01
Эврика

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что ученые из Йельской школы медицины успешно восстановили кровообращение в сердцах и мозге свиней через час после смерти. Это новаторское исследование, проведенное с использованием технологии под названием OrganEx, поднимает интригующие вопросы о возможностях методов поддержания жизни. Однако исследователи подчеркивают, что до применения этой технологии на людях еще далеко.

Nature: Ученые смогли оживить свиней
Фото: архив

Ход исследования

Исследователи из Йельского университета использовали OrganEx для введения заменителя крови, содержащего кровь и 13 химических соединений, включая антикоагулянтные препараты, свиньям, пока они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это вмешательство было проведено после того, как животные были обезболены и подвергнуты эвтаназии.

Хотя свиньи не приходили в сознание полностью, процедура продемонстрировала снижение клеточной гибели и сохранение целостности тканей. Более того, молекулярные и клеточные процессы в жизненно важных органах, таких как сердце, печень и почки, были восстановлены, что свидетельствует о потенциале OrganEx.

Сравнительный анализ показал, что OrganEx превосходит экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), альтернативный подход, который в настоящее время используется в клинических условиях для обеспечения жизнедеятельности путем насыщения крови кислородом вне организма и удаления углекислого газа.

Перспективы

Во время пресс-конференции старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Лэтэм предупредил, что использование этой технологии на людях все еще является отдаленной перспективой, в первую очередь из-за ее неспособности восстановить функции всех органов.

Последнее исследование основывается на результатах предыдущего исследования, проведенного в Йельском университете в 2019 году, в котором с помощью технологии BrainEx была восстановлена мозговая деятельность у умерших свиней. Результаты, полученные в ходе исследования OrganEx, были признаны шагом в правильном направлении. Следовательно, это может побудить больницы пересмотреть свой подход к методам жизнеобеспечения, таким как ЭКМО, которые, по мнению исследователей, имеют ограниченные возможности для полного восстановления человеческого организма. Более того, этот прорыв может потенциально увеличить количество жизнеспособных органов, доступных для трансплантации.

Интересно, что исследователи наблюдали сердечную активность у свиней, хотя сердце не было полностью восстановлено. Невролог Йельского университета Дэвид Андриевич выразил неуверенность относительно точной природы этой активности, подчеркнув необходимость дальнейших исследований.

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Ученые частично оживили мозг свиньи: как это поможет людям
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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