Астрофизик: до ближайшей обитаемой звезды лететь 50 лет

3:50 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Люди с древних времён хотели знать, есть ли жизнь на других планетах. Сколько цивилизаций может быть в нашей Галактике, почему НЛО на Земле заметят слишком поздно, и как долго лететь до ближайшей обитаемой звезды, рассказал Сергей Замоздра, астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики в Челябинском государственном университете.

— Сергей Николаевич, если верить СМИ, ежегодно на Земле и её орбите наблюдают порядка тысячи НЛО. В конце 1980-х годов Рональд Рейган говорил, что человечеству нужно объединиться для борьбы с пришельцами. Существуют ли пришельцы?

— По теории вероятности в нашей Галактике могут быть тысячи цивилизаций, но официальных сведений о контактах с ними пока нет. Если они до нас и долетают, то они более развиты, чем мы, поэтому они могут себя не афишировать, но следить за нами.

Галактика огромная. Если не преодолеть световой барьер, то путешествие занимает сотни, тысячи лет, даже со скоростью света. Поэтому цивилизации, даже если они есть, очень разобщены.

— Есть ли на Земле структуры, которые занимаются защитой от потенциального вторжения инопланетян?

— В России есть система контроля космического пространства. У многих развитых стран аналогичные системы. Это телескопы в горах: оптические и радиотелескопы. Оптические контролируют небо по ночам, радиотелескопы — могут и днём. Всё вместе это позволяет обнаруживать на высоте до 50 000 км объекты размером с космический корабль. Если поменьше объект, 1 метр, то это уже до 5000 км. Всё зависит от размера объекта, от его отражающей способности (чёрный или светлый), от многих факторов. Такие расстояния преодолеваются со скоростью света за доли секунды. Поэтому если кто-то прилетит, то мы это обнаружим слишком поздно.

— Где может находиться ближайшая к нам планета с разумной цивилизацией?

— В Солнечной системе обсуждаются белковые формы жизни на Марсе, спутниках Юпитера и Сатурна. Скорее всего, это бактерии. За Солнечной системой есть надежды на ближайшие звёзды типа Проксимы Центавра. Но эти звёзды молчат, сигналов оттуда нет.

Может быть, цивилизация там есть, но она не стремится вступать в контакт, она может пойти по пути духовного развития, как монахи Шаолиня, заниматься самосовершенствованием. Вряд ли все цивилизации идут по пути технического развития.

— Когда мы технически сможем до них долететь?

— В начале эпохи космонавтики думали, что через 50 лет мы уже будем лететь к звёздам, но технически это сложно. Проблема:

в двигателях,

в финансах.

Если бы люди перестали воевать друг с другом, то хватило бы денег на строительство звездолёта. Но пока нереально убедить каждого жителя, в том числе моджахеда с автоматом в далёкой пустыне, что "давай, лучше звездолёт строить".

— Сколько нам лететь до ближайшей обитаемой планеты или звезды?

— Оптимистичные прогнозы — до Проксимы Центавра около 50 лет. Это если мы сможем достичь не скорости света, а хотя бы 10-20% от нее. За жизнь одного человека можно долететь. Потом дети вернутся, расскажут, что видели. На таких скоростях релятивистские эффекты незаметны, то есть и на Земле тоже 100 лет пройдёт. Конечно, если мы научимся нырять в какое-нибудь гиперпространство, как в фильме "Интерстеллар", то будет гораздо интересней.

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