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Ирина Шлионская

Японские инженеры научили роботов смеяться

Эврика » Изобретения

Специалисты Киотского университета (Япония) решили научить роботов использовать при коммуникации с человеком смех. Ведь юмор считается человеческой чертой, и если его демонстрируют роботы, значит разработчикам удалось приблизить их "интеллект" к интеллекту человека. Подробности новой разработки были опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.

Японские инженеры научили роботов смеяться

Почти как люди, но не люди

В научно-фантастических произведениях и фильмах роботов, порой, нельзя отличить от настоящих людей: они выглядят и разговаривают точно так же, как и мы. Но в реальности до создания полноценных человекообразных моделей роботов науке пока далеко.

  • Машины бедны мимикой,
  • не улавливают нюансов в разговоре,
  • не всегда адекватно реагируют на слова и действия человека.

Многочисленные исследования показали, что живые люди плохо воспринимают искусственные имитации человека именно потому, что это имитация. Например, люди нормально относятся к роботам-пылесосам, так как те не "стремятся" походить на человека и выглядят просто как "умные" машины.

А устройства, задействованные в разных сферах обслуживания, которым намеренно придаются человеческие характеристики — скажем, у них есть лицо и руки, они пытаются вести диалог с пользователем — нередко вызывают у клиентов негативные эмоции. С психологической точки зрения, у нас вызывает дискомфорт то, что кажется неестественным.

Без юмора никак!

Японцы использовали для экспериментов робота по кличке Эрик. Причём, перед авторами проекта стояла задача не просто научить машину имитировать звуки смеха, а выдавать релевантную реакцию в ответ на шутки собеседника и таким образом делать диалог с человеком более естественным.

"Один из способов, которым робот может сопереживать пользователю, — смех", — считает ведущий автор работы, доктор Кодзи Иноуэ.

Сначала роботу дали ознакомиться с 80 диалогами реальных людей, в ходе которых они в какие-то моменты смеялись. Эрику предлагалось проанализировать сказанное и принять решение, каким образом отреагировать на него.

Модели с характером

В процессе анализа были задействованы три подсистемы искусственного интеллекта:

  1. первая должна была распознавать смех,
  2. вторая — принять решение о том, требуется ли выдавать какую-либо реакцию,
  3. третья — выбрать, какой именно тип смеха сюда подойдёт.

Дело в том, что, по мнению исследователей, в каких-то ситуациях уместен громкий смех "от души", а в каких-то — всего лишь сдержанный смешок.

"Роботы на самом деле должны иметь особый характер, и мы думаем, что они могут показать это своими смехом, взглядом, жестами и стилем речи", — высказался Иноуэ.

Учёный также добавил, что, прежде чем будет создана максимально реалистичная модель поведения роботов, может пройти несколько десятилетий.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
Темы наука ученые япония психология технологии исследование
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