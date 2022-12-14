Специалисты Киотского университета (Япония) решили научить роботов использовать при коммуникации с человеком смех. Ведь юмор считается человеческой чертой, и если его демонстрируют роботы, значит разработчикам удалось приблизить их "интеллект" к интеллекту человека. Подробности новой разработки были опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.
В научно-фантастических произведениях и фильмах роботов, порой, нельзя отличить от настоящих людей: они выглядят и разговаривают точно так же, как и мы. Но в реальности до создания полноценных человекообразных моделей роботов науке пока далеко.
Многочисленные исследования показали, что живые люди плохо воспринимают искусственные имитации человека именно потому, что это имитация. Например, люди нормально относятся к роботам-пылесосам, так как те не "стремятся" походить на человека и выглядят просто как "умные" машины.
А устройства, задействованные в разных сферах обслуживания, которым намеренно придаются человеческие характеристики — скажем, у них есть лицо и руки, они пытаются вести диалог с пользователем — нередко вызывают у клиентов негативные эмоции. С психологической точки зрения, у нас вызывает дискомфорт то, что кажется неестественным.
Японцы использовали для экспериментов робота по кличке Эрик. Причём, перед авторами проекта стояла задача не просто научить машину имитировать звуки смеха, а выдавать релевантную реакцию в ответ на шутки собеседника и таким образом делать диалог с человеком более естественным.
"Один из способов, которым робот может сопереживать пользователю, — смех", — считает ведущий автор работы, доктор Кодзи Иноуэ.
Сначала роботу дали ознакомиться с 80 диалогами реальных людей, в ходе которых они в какие-то моменты смеялись. Эрику предлагалось проанализировать сказанное и принять решение, каким образом отреагировать на него.
В процессе анализа были задействованы три подсистемы искусственного интеллекта:
Дело в том, что, по мнению исследователей, в каких-то ситуациях уместен громкий смех "от души", а в каких-то — всего лишь сдержанный смешок.
"Роботы на самом деле должны иметь особый характер, и мы думаем, что они могут показать это своими смехом, взглядом, жестами и стилем речи", — высказался Иноуэ.
Учёный также добавил, что, прежде чем будет создана максимально реалистичная модель поведения роботов, может пройти несколько десятилетий.
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