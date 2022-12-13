Учёные полагают, что мумия Нефертити лежит в одной усыпальнице с Тутанхамоном

Имя египетской царицы Нефертити известно во всём мире, ведь она считается эталоном женской красоты. Но учёные до сих пор не знают, где именно похоронена древняя красавица. Хотя, в последнее время появилась надежда, наконец, это выяснить. Совсем недавно британский археолог Николас Ривз обнаружил информацию, которая, по его мнению, указывает на местонахождение останков.

"Красота Атона"

О Нефертити известно, что она жила около 1370-1330 годов до нашей эры и приходилась супругой фараону 18-й династии Нового царства Эхнатону (Аменхотепу IV), с которым вступила в брак ещё подростком. Последний прославился тем, что впервые в истории провозгласил на территории своего государства культ единого божества — Атона.

Мир узнал о Нефертити благодаря обнаружению в 1912 году археологической экспедицией немецкого исследователя Людвига Борхардта в развалинах Ахетатона (современная Тель эль-Амарна) реалистичного окрашенного известнякового бюста с изображением царицы, выполненного предположительно знаменитым скульптором Тутмосом. Сейчас он хранится в Новом музее Берлина.

Судя по сохранившимся изображениям и текстам на клинописных табличках, Нефертити действительно была очень красива, но при этом скончалась в возрасте около 40 лет. Хотя, по тем временам это не являлось чем-то из ряда вон выходящим, ведь многие болезни тогда ещё не умели лечить. Эхнатон, который был старше жены всего на несколько лет, скончался гораздо раньше.

Настоящее имя царицы было Нефер-Неферу-Атон Нефертити, что в переводе означало: "Прекрасная красота Атона, красавица пришла".

Происхождение её остается загадкой: ряд исследователей полагает, что она была иноземной принцессой, но есть и те, кто уверен, что она была коренной египтянкой. Одни склонны считать, что она правила вместе с мужем, другие — что она стала владычицей Египта после смерти Эхнатона или была регентшей при Тутанхамоне, являвшемся либо сыном Эхнатона от другой жены, либо его родным племянником.

У супругов было шесть дочерей — Меритатон, Макетатон, Анхесенпаатон (позже сменившая имя на Анхесенамон, одна из жён Тутанхамона), Нефернефруатон, Нефернефрура и Сетепенра. В именах всех принцесс так или иначе фигурируют имена богов Атона и Ра (Амона, бога Солнца).

Неизвестные останки

Археологам за годы исследований удалось идентифицировать останки многих древнеегипетских фараонов и вельмож, но Нефертити среди них не было. И это притом, что обычно тела знатных людей подвергали мумификации и оставляли в гробницах таблички с информацией о том, кем они были при жизни!

В декабре прошлого года археологическая миссия во главе с известным египтологом и бывшим министром Египта по делам древностей Захи Хавассом возобновила поиски усыпальницы Нефертити на западном берегу Луксора, где захоронены и другие представители древних царских династий.

"У нас уже есть ДНК мумий XVIII династии, от Эхнатона до Аменхотепа II или III, а также двух безымянных мумий, обозначенных как KV21a и b, — прокомментировал тогда Хавасс. — В гробнице KV35 также находится мумия 10-летнего мальчика. Если этот ребёнок — брат Тутанхамона и сын Эхнатона, то проблема, связанная с Нефертити, будет решена".

Замурованная царица?

Тем не менее, идентифицировать останки Нефертити до сих пор так и не удалось. Но недавно появились другие новости. Николас Ривз объявил, что мумия Нефертити может лежать в потайном помещении гробницы фараона Тутанхамона!

Ещё в 2015 году Ривз исследовал снимки усыпальницы, сделанные с высоким разрешением, и смог разглядеть на её стенах линии, которые могли обозначать замурованные дверные проемы. А теперь были выявлены ещё и иероглифы, якобы указывающие на то, что в одной из замурованных комнат находится мумия Нефертити, говорит эксперт.

"Найденные иероглифы подтверждают версию учёных, считающих, что гробница Тутанхамона является лишь внешней частью гораздо большей погребальной камеры царицы Нефертити", — констатирует он.

Эту информацию Ривз включил в свою новую книгу, опубликованную в октябре издательством Thames & Hudson.

Однако, сколько бы ни нашлось доказательств того, что мумию Нефертити следует искать именно в гробнице Тутанхамона, точку в этих поисках можно будет поставить лишь, когда её там обнаружат. А до этого, судя по всему, пока далеко.