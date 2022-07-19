Учёные: люди не принимают оптимальных решений, потому что привыкли мыслить относительно

Когда необходимо решить какую-то экономическую проблему или задачу, люди часто принимают решения, которые более-менее адекватны, но не оптимальны. Почему же так происходит?

Объяснение предложила Мина Махмуди, преподаватель экономического факультета Политехнического института Ренсселера (США). Её выводы были опубликованы в издании Review of Behavioral Economics.

Пятидолларовая дилемма

В своём исследовании доктор Махмуди анализирует аспект так называемого относительного мышления. Она разработала теорию отношения-разности, позволяющую оперативно определить, какая альтернатива лучше.

Например, в ходе предыдущих исследований выяснилось, что когда участникам предлагали сэкономить 5 долларов при покупке предметов за 25 или 500 долларов, большинство предпочитали заплатить меньше за более дешёвый товар, чем за дорогой.

Им казалось, что так выгоднее, поскольку 5 долларов составляли одну пятую стоимости дешёвого предмета и только одну сотую стоимости дорогого. Между тем, речь шла об одной и той же сумме, которую предлагалось сэкономить.

Кредит есть кредит

Или, предположим, вы купили в кредит компьютер за 120 тысяч рублей. И теперь вам каждый месяц в течение года надо выплачивать 10 тысяч рублей, а то и больше, если кредит с процентами.

На фоне суммы в 120 тысяч вам кажется, что это не так уж и много. Но ваша зарплата составляет, скажем, 50 тысяч рублей в месяц, и получается, что для вашего бюджета это совсем не мало. 10 тысяч есть 10 тысяч, неважно, на что вы их тратите.

В принципе, более оптимальными решениями здесь могли быть покупка более дешёвого девайса, который вам по карману и за который не пришлось бы так много отдавать ежемесячно, или взятие в долг без процентов у кого-то из близких на условиях "когда сможешь, тогда и отдашь". Согласитесь, что лучше иметь дело с вашей мамой или братом, чем с коллекторами из банка!

Учиться максимизировать

Всё дело в том, что люди привыкли мыслить пропорциями, тогда как надо мыслить абсолютными различиями, считает Махмуди.

"Эффективное решение одних экономических проблем требует мышления в терминах различий, в то время как другие требуют мышления в терминах соотношений, — говорит она. — Поскольку оба типа мышления необходимы, разумно полагать, что люди развивают и применяют оба типа. Однако, так же разумно ожидать, что люди неправильно применяют два типа мышления, особенно когда они менее опытны в контексте".

"Понимание того, как когнитивные и мотивационные характеристики людей и операционные процедуры организаций влияют на работу экономических систем, имеет решающее значение", — резюмирует доктор Махмуди.

По мнению эксперта, баланс в экономике нередко нарушается именно потому, что участники рынка не способны "максимизировать" и мыслят относительно, но при этом сами не осознают своей ошибки. Однако, если специально научить их этому, они начнут принимать более выгодные решения.

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