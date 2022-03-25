Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры?

В начале 1990-х годов в мировой прокат вышел популярный блокбастер "Парк Юрского периода", в котором говорилось о том, что может произойти в случае клонирования динозавров. В то время подобный сюжет выглядел фантастикой, но в наши дни он вполне может стать реальностью. Причём первыми в российских зоопарках, очевидно, появятся… мамонты.

Родить мамонта: процесс запущен!

В последнее время тема клонирования, популярная в 2000-е годы, практически исчезла из публикаций в СМИ, однако активные работы в данном направлении продолжаются. Причём сегодня речь идёт уже не о клонировании безобидной овечки Долли, а о попытках воссоздания гигантских мамонтов, вымерших несколько тысячелетий назад.

Недавно учёные из Швеции сумели воссоздать ДНК сибирского мамонта, что может предоставить исследователям возможность получить "из пробирки" детёныша этого большого и красивого существа. В этом случае человечество своими глазами увидит, как выглядели мамонты, жившие в Сибири более миллиона лет назад.

Необходимые материалы ДНК были получены из зубов животных, замороженных в вечной мерзлоте от 0,87 до 1,65 миллиона лет назад. Причём если раньше предполагалось, что в Сибири жил один вид мамонтов — степной, то в ходе последних исследований были обнаружены останки мамонта, распространённого в Северной Америке и ещё одного, ранее неизвестного вида мамонтов. На основе данных биологических материалов в ближайшее время планируется попытка "воскрешения" мамонтов.

Дорогие эксперименты

Сложно сказать, откуда у учёных столь сильная любовь к мамонтам, но попытки их клонирования продолжаются на протяжении достаточно длительного времени. В частности, японцы в период с 2016 по 2022 год четыре раза пытались искусственным образом осеменить самку слона биоматериалом, в который были добавлены элементы ДНК мамонта. К сожалению, на первых неделях беременности происходило отторжение плода.

Тем не менее, клонирование мамонта в наши дни технически возможно.

Мало того: в 2010 году группа американских учёных заявляла, что к 2020 году в зоопарках планеты уже можно будет увидеть несколько маленьких мамонтят. Однако после назначенного срока прошло уже два года, а клонированные мамонты, несмотря на затраченные почти полтора десятка миллиардов долларов, пока так и не появились.

Но если американские учёные расписались в своей полной несостоятельности, то группа российских и китайских исследователей считает, что клонирование мамонта — задача вполне выполнимая.

Для этого, кроме ДНК, необходимо иметь кровь и сперматозоиды этого вымершего животного. Учитывая, что природная катастрофа, погубившая мамонтов, произошла внезапно и достаточно быстро, исследователям удалось добыть в вечной мерзлоте жидкую кровь мамонта и его сперму. Поскольку эксперименты по оплодотворению самки слона для вынашивания детёныша мамонта потерпели неудачу, сейчас активно идут эксперименты по созданию искусственной яйцеклетки на основе генома мамонта.

По мнению большинства исследователей, успешное клонирование мамонта — вопрос самого ближайшего времени. Наиболее активно над решением данной проблемы работают якутские и корейские учёные из Фонда поддержки и сохранения природного и культурного наследия "Эффект мамонта", Сибирского отделения РАН, Академии наук Республики Саха (Якутия) и компания Artembryogen Engineering.

Появятся ли в зоопарках динозавры?

Согласно исследованиям учёных, проблемы с чтением ДНК живого организма начинаются спустя 521 год после его гибели. Соответственно, даже при изучении костного материала динозавров, вымерших миллионы лет назад, сохранившиеся цепочки ДНК настолько коротки, что прочесть их практически невозможно.

Впрочем, с развитием технологий всегда остаётся шанс, что учёные смогут даже по имеющимся обрывочным ДНК-цепочкам "воскресить" монстров из далёкого прошлого Земли. В пользу данной версии можно привести то обстоятельство, что в 2007 году учёные сумели получить достаточно крупные фрагменты ДНК из костей тираннозавра, а несколькими годами ранее из костной материи брахилофозавра, скончавшихся около восьмидесяти миллионов лет назад.

Но самое громкое открытие произошло в 2010 году, когда в Китае палеонтологи обнаружили кладку яиц динозавров юрского периода.

Находка оказалась столь впечатляющей, что футурологи всерьёз заговорили о том, что начинает сбываться сценарий фильма "Парк Юрского периода", а Стивен Спилберг поспешил подтвердить авторские права на своё кинопроизведение. Но чуда не произошло: учёные заявили, что они действительно получили великолепный биоматериал, но его явно недостаточно для начала опытов по возможному клонированию ископаемых ящеров.

Одновременно палеонтологами были обнаружены около двадцати эмбрионов динозавров, возраст которых составлял от 190 до 197 миллионов лет! Мало того, вместе с эмбрионами были найдены "органические останки", что открывало прямую дорогу к началу работ по возможному клонированию динозавров. Мир замер в ожидании чуда, а владельцы зоопарков стали лихорадочно подсчитывать свои сбережения для покупки тираннозавров, птеродактилей или динозавров из пробирки.

Однако, по словам учёных, для практического решения данного вопроса требуется определённый "скачок" в генетике. Но унывать не стоит: учитывая практические работы по клонированию мамонтов, можно быть уверенным, что придёт очередь и динозавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен