Динозавры вымирали от ОРВИ

Трудно представить себе, что ящеры, населявшие Землю много миллионов лет назад, могли пережить нечто вроде нынешней пандемии COVID-19. Недавно команда американских палеонтологов обнаружила в останках динозавра, найденных на юго-западе штата Монтана, следы респираторной инфекции, которая, очевидно, и стала причиной смерти животного. Выводы учёных были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Позвонки с аномалиями

Окаменелые кости принадлежат крупному травоядному динозавру-зауроподу, который ещё не успел достичь половой зрелости. Представители этой разновидности ящеров обитали на нашей планете около 150 миллионов лет назад, когда на ней ещё не было даже отдалённых предков человека.

Зауроподы обладают достаточно длинной шеей, состоящей из нескольких десятков полых позвонков. Анализ трёх шейных позвонков указал на наличие аномальных костных выступов. Учёные предположили, что те могли сформироваться в ответ на попадание в организм инфекции.

Болезнь птиц

Дальнейшая экспертиза останков показала, что динозавр страдал аспергиллёзом. Обычно от этой болезни погибают птицы, и это ещё одно доказательство популярной теории о том, что пернатые являлись потомками ящеров или же их близкими родственниками.

Симптомы аспергиллёза аналогичны тем, которые проявляются при гриппе или пневмонии, и они достаточно серьёзны: лихорадка, кашель, проблемы с дыханием, потеря веса…

Понятно, что лечить динозавров было некому, а сам по себе недуг вряд ли бы прошёл. Так что смерть в этом случае являлась наиболее вероятным исходом.

Пандемии были и до людей

Кстати, в октябре прошлого года палеонтологи из Великобритании, Египта и США выявили факт массового вымирания древних млекопитающих в Африке и на Аравийском полуострове. Как утверждают эксперты, тогда скончалось около 63% населявших континент животных. Но они так и не смогли определить причину гибели.

Новое открытие, возможно, прольёт свет на эту древнюю трагедию. Динозавры и другие представители древней фауны могли вымереть из-за респираторного вируса — возможно, того самого, который был найден в костях упомянутого выше зауропода.

"Открытие инфекции у этого ящера помогает нам проследить эволюционную историю респираторных болезней в прошлом, а также даёт нам представления о типичных болезнях динозавров", — прокомментировал находку сотрудник Музея динозавров Великих равнин в США Кэри Вудрафф.

А нам с вами важно знать, что история с пандемией коронавируса вовсе не уникальна, и похожие вирусы могли появляться на земном шаре ранее и неоднократно, только вот рассказать об этих событиях было некому, так как они происходили ещё до зарождения человечества, и жертвами их становились тогдашние обитатели планеты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен