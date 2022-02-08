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Автор Ирина Шлионская

"Дом с привидениями" помог учёным исследовать страх

Эврика » Открытия

Сара М. Ташджян и её коллеги из Отдела гуманитарных и социальных наук Калифорнийского технологического института решили провести исследование, которое показало бы, как люди реагируют на возможную угрозу, находясь в заведомо безопасной среде. Для создания такой среды была выбрана модель "дома с привидениями". Речь идёт не об объекте, где периодически наблюдаются какие-то непонятные явления, а об имитации различных угроз в условиях довольно большого, но при этом замкнутого пространства.

 

Комнаты ужасов

156 участников эксперимента должны были небольшими группами пройти через некое здание. Весь сеанс занимал 30 минут. Люди были заранее осведомлены об угрозах, с которыми они могли здесь столкнуться, но не знали точно, что и в какой момент произойдёт. Причём для каждой из 17 комнат была придумана своя "легенда".

Ранее уже проводились похожие исследования, в ходе которых участников пугали, демонстрируя им страшные образы, а также используя громкие звуки и слабые удары электрическим током. В этот раз для подопытных были подготовлены "аттракционы", имитирующие удушение, опасность попасть под мчащийся навстречу автомобиль, а также массовый расстрел.

Оцени, насколько сильно ты боишься!

 

На добровольцев надели браслеты, с помощью которых осуществлялся постоянный физиологический мониторинг в режиме реального времени. В частности, отслеживались такие параметры, как электротермическая активность и изменения электрических характеристик кожи.

Перед тем как посетить дом, испытуемых попросили оценить, насколько сильно они будут бояться при столкновении с различными угрозами. Оценки предлагалось давать по шкале от 1 до 10.

После прохождения через "лабиринт с привидениями" участники должны были вновь оценить свой уровень страха. При последующем анализе данных учитывались состав группы, вероятность возникновения угроз и индивидуальная чувствительность к ним, и, наконец, внутриличностные факторы страха.

"Заражение" страхом

 

Оказалось, что чем больше друзей было у участника среди членов группы, тем интенсивнее была его физиологическая реакция на мнимые угрозы.

"Мы обнаружили, что эмоциональное заражение, связанное с друзьями, предсказуемость угрозы и субъективное чувство страха — всё это имеет отношение к тому, как организм реагирует, — прокомментировала Сара М. Ташджян. — Мы интерпретировали это как отражение заражения страхом — если ваши друзья рядом, ваше тело улавливает их сигналы и имеет более высокий уровень возбуждения даже при отсутствии специфических страхов или испугов".

Также было отмечено, что если добровольцы испытывали сильное чувство страха, находясь в первой комнате, далее оно только возрастало.

Эксперты считают, что опыты в "доме с привидениями" дали более объективные результаты, чем похожие исследования, проводившиеся в лабораторных условиях, так как подсознательно участники воспринимали опасности, якобы грозившие им в стенах дома, как более реальные.

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Как страх помогает вам жить? / Психолог Светлана Шарко
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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