Сара М. Ташджян и её коллеги из Отдела гуманитарных и социальных наук Калифорнийского технологического института решили провести исследование, которое показало бы, как люди реагируют на возможную угрозу, находясь в заведомо безопасной среде. Для создания такой среды была выбрана модель "дома с привидениями". Речь идёт не об объекте, где периодически наблюдаются какие-то непонятные явления, а об имитации различных угроз в условиях довольно большого, но при этом замкнутого пространства.
156 участников эксперимента должны были небольшими группами пройти через некое здание. Весь сеанс занимал 30 минут. Люди были заранее осведомлены об угрозах, с которыми они могли здесь столкнуться, но не знали точно, что и в какой момент произойдёт. Причём для каждой из 17 комнат была придумана своя "легенда".
Ранее уже проводились похожие исследования, в ходе которых участников пугали, демонстрируя им страшные образы, а также используя громкие звуки и слабые удары электрическим током. В этот раз для подопытных были подготовлены "аттракционы", имитирующие удушение, опасность попасть под мчащийся навстречу автомобиль, а также массовый расстрел.
На добровольцев надели браслеты, с помощью которых осуществлялся постоянный физиологический мониторинг в режиме реального времени. В частности, отслеживались такие параметры, как электротермическая активность и изменения электрических характеристик кожи.
Перед тем как посетить дом, испытуемых попросили оценить, насколько сильно они будут бояться при столкновении с различными угрозами. Оценки предлагалось давать по шкале от 1 до 10.
После прохождения через "лабиринт с привидениями" участники должны были вновь оценить свой уровень страха. При последующем анализе данных учитывались состав группы, вероятность возникновения угроз и индивидуальная чувствительность к ним, и, наконец, внутриличностные факторы страха.
Оказалось, что чем больше друзей было у участника среди членов группы, тем интенсивнее была его физиологическая реакция на мнимые угрозы.
"Мы обнаружили, что эмоциональное заражение, связанное с друзьями, предсказуемость угрозы и субъективное чувство страха — всё это имеет отношение к тому, как организм реагирует, — прокомментировала Сара М. Ташджян. — Мы интерпретировали это как отражение заражения страхом — если ваши друзья рядом, ваше тело улавливает их сигналы и имеет более высокий уровень возбуждения даже при отсутствии специфических страхов или испугов".
Также было отмечено, что если добровольцы испытывали сильное чувство страха, находясь в первой комнате, далее оно только возрастало.
Эксперты считают, что опыты в "доме с привидениями" дали более объективные результаты, чем похожие исследования, проводившиеся в лабораторных условиях, так как подсознательно участники воспринимали опасности, якобы грозившие им в стенах дома, как более реальные.
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