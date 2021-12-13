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Премьер Японии Кисида рассказал о призраках в резиденции

Мир

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида переехал в правительственную резиденцию. Отметим, что до этого в течение 10 лет, главы государства "не рисковали" там жить.

Премьер Японии Кисида рассказал о призраках в резиденции

Правительственная резиденция окутана мифами и тайнами. Долгое время политики отказывались жить в ней якобы из-за обитающих там призраков. Кисида заявил, что провёл ночь хорошо и с духами пока не встречался.

"Я чувствую, что хорошо выспался. Привидений пока не видел", — цитирует заявление премьера "Лайф".

Многие предшественники Кисиды писали и рассказывали, что находиться в здании неуютно. На кого-то нападал озноб, кто-то начинал себя плохо чувствовать, а кому-то казалось, что за ним наблюдают.

К примеру, жена Цутому Хаты, возглавлявшего правительство в 1994 году, писала в своей книге, что чувствовала в доме странную атмосферу, а также видела белую фигуру возле пруда.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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