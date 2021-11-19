В Мексике найдено около 500 храмов майя, построенных по солнечному календарю

В ходе археологических исследований на территории Мексики было обнаружено 478 ранее неизвестных церемониальных комплексов, построенных древними индейцами. По мнению учёных, представители мезоамериканской цивилизации проектировали архитектурные объекты в соответствии с ранней версией так называемого календаря майя. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Live Science.

Исследования с воздуха

Современные археологи не только ведут раскопки, но и используют новейшие технологии, позволяющие "рассмотреть" объекты, доступ к которым затруднён. Формы ритуальных святилищ им удалось разглядеть сверху, с помощью лидаров. Большинство из этих объектов пока не были изучены путём раскопок.

Любопытным сюрпризом оказалось то, что многие "храмы" расположены таким образом, чтобы "ориентироваться" на восход солнца в определённые дни. По-видимому, в эти дни отмечались какие-то особые даты. При этом в качестве основной единицы измерения индейцы использовали число 20, ставшее основой для их более поздних письменных календарей.

Дни счастливые и несчастливые

По словам исследователей, у майя имелось несколько версий календарей, которые использовались ими в различные периоды. Больше всего известен знаменитый календарь, который якобы сулил нам конец света в 2012 году. Впоследствии выяснилось, что никакого апокалипсиса майя не обещали — просто на этой дате их календарь обрывался. Но были и другие календари, рассчитанные на более длительный период времени.

Так называемый гражданский календарь майя назывался Хааб (Haab). Он соответствовал солнечному циклу, где год длился, как и у нас, 365 дней. Но в этом году было не 12, а целых 19 месяцев. В 18 из них насчитывалось по 20 дней, пронумерованных от 0 до 19, каждый из которых имел своё имя, а в одном — только 5, которые звались "днями без имен", или Вайеб. Эти дополнительные дни считались несчастливыми, и на них обычно не назначали никаких важных дел. Как и у нас 29 февраля в високосный год считается неудачной датой.

Именно по этому календарю текла повседневная жизнь индейцев. По нему, например, планировали сельскохозяйственные работы. Гражданский календарь и другие календари "длительного пользования" впоследствии стали объединять в "календарный круг". По нему одна определённая дата могла повторяться лишь раз в 52 года. В целом система календарного счёта у майя выглядела довольно сложной, и в наше время нелегко было бы в ней разобраться.

"В настоящее время у нас ещё нет письменного календаря, — прокомментировал один из членов исследовательской группы, археолог Такеши Иномата из Университета Аризоны. — Он появился гораздо позже, на несколько столетий позже, чем возраст этих мест. Но это очень заманчивый признак того, что на самом деле у людей уже была календарная система, основанная на числе 20".

Наследие ольмеков

Храм воды майя

Также археологи отмечают, что в основном храмы майя строились в тех местах, где ранее обитали племена ольмеков — предшественников майя. Об этом свидетельствуют сохранившиеся развалины, датируемые приблизительно 400-1100 годом до нашей эры. Это как раз эпоха расцвета цивилизации ольмеков.

По своей архитектуре храмовые комплексы майя напоминают ранний ритуальный центр ольмеков, расположенный в Сан-Лоренсо. Сходство с "ольмекскими формами" имеет и знаменитый памятник эпохи майя, Агуада Феникс. Так что преемственность культур налицо.

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