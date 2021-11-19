EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

В Мексике найдено около 500 храмов майя, построенных по солнечному календарю

Эврика » Открытия

В ходе археологических исследований на территории Мексики было обнаружено 478 ранее неизвестных церемониальных комплексов, построенных древними индейцами. По мнению учёных, представители мезоамериканской цивилизации проектировали архитектурные объекты в соответствии с ранней версией так называемого календаря майя. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Live Science.

 

Исследования с воздуха

Современные археологи не только ведут раскопки, но и используют новейшие технологии, позволяющие "рассмотреть" объекты, доступ к которым затруднён. Формы ритуальных святилищ им удалось разглядеть сверху, с помощью лидаров. Большинство из этих объектов пока не были изучены путём раскопок.

Любопытным сюрпризом оказалось то, что многие "храмы" расположены таким образом, чтобы "ориентироваться" на восход солнца в определённые дни. По-видимому, в эти дни отмечались какие-то особые даты. При этом в качестве основной единицы измерения индейцы использовали число 20, ставшее основой для их более поздних письменных календарей.

Дни счастливые и несчастливые

По словам исследователей, у майя имелось несколько версий календарей, которые использовались ими в различные периоды. Больше всего известен знаменитый календарь, который якобы сулил нам конец света в 2012 году. Впоследствии выяснилось, что никакого апокалипсиса майя не обещали — просто на этой дате их календарь обрывался. Но были и другие календари, рассчитанные на более длительный период времени.

Так называемый гражданский календарь майя назывался Хааб (Haab). Он соответствовал солнечному циклу, где год длился, как и у нас, 365 дней. Но в этом году было не 12, а целых 19 месяцев. В 18 из них насчитывалось по 20 дней, пронумерованных от 0 до 19, каждый из которых имел своё имя, а в одном — только 5, которые звались "днями без имен", или Вайеб. Эти дополнительные дни считались несчастливыми, и на них обычно не назначали никаких важных дел. Как и у нас 29 февраля в високосный год считается неудачной датой.

Именно по этому календарю текла повседневная жизнь индейцев. По нему, например, планировали сельскохозяйственные работы. Гражданский календарь и другие календари "длительного пользования" впоследствии стали объединять в "календарный круг". По нему одна определённая дата могла повторяться лишь раз в 52 года. В целом система календарного счёта у майя выглядела довольно сложной, и в наше время нелегко было бы в ней разобраться.

"В настоящее время у нас ещё нет письменного календаря, — прокомментировал один из членов исследовательской группы, археолог Такеши Иномата из Университета Аризоны. — Он появился гораздо позже, на несколько столетий позже, чем возраст этих мест. Но это очень заманчивый признак того, что на самом деле у людей уже была календарная система, основанная на числе 20".

Наследие ольмеков

Храм воды майя
Храм воды майя

Также археологи отмечают, что в основном храмы майя строились в тех местах, где ранее обитали племена ольмеков — предшественников майя. Об этом свидетельствуют сохранившиеся развалины, датируемые приблизительно 400-1100 годом до нашей эры. Это как раз эпоха расцвета цивилизации ольмеков.

По своей архитектуре храмовые комплексы майя напоминают ранний ритуальный центр ольмеков, расположенный в Сан-Лоренсо. Сходство с "ольмекскими формами" имеет и знаменитый памятник эпохи майя, Агуада Феникс. Так что преемственность культур налицо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему вымерли индейцы майя
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Лавров назвал вопрос шведского журналиста неприличным
Саакашвили может умереть из-за серьёзного заболевания мозга
Депутаты ЕР предложили раздавать россиянам продукты с истекающим сроком годности
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в 11 регионах превысил 60%
Литовские депутаты призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Ургант пошутил о признании Рашкина в убийстве лося
Мясников развенчал популярные мифы о коронавирусе и вакцинации
СМИ: первого замглавы МЧС по Москве заподозрили в получении взятки
The Spectator: Украина будет воевать с РФ в одиночку
Марина Хлебникова ненадолго пришла в себя в реанимации
Последние материалы
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в 11 регионах превысил 60%
Литовские депутаты призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Ургант пошутил о признании Рашкина в убийстве лося
СМИ: первого замглавы МЧС по Москве заподозрили в получении взятки
Мясников развенчал популярные мифы о коронавирусе и вакцинации
The Spectator: Украина будет воевать с РФ в одиночку
Марина Хлебникова ненадолго пришла в себя в реанимации
Песков ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России
На сцене ЦАТРА состоится премьера спектакля "Свадьба Кречинского"
Эксперт по газу объяснил мандраж Украины из-за "Северного потока-2"
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Ирина Шлионская В Мексике найдено около 500 храмов майя, построенных по солнечному календарю Ирина Шлионская Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников