Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия

По ряду причин учёные долгое время не могли ответить на вопрос о происхождении этрусков. Новые технологии приближают к решению этой загадки. Этруски оказались если не русскими и славянами, о чём ещё совсем недавно не принято было говорить в обществе дипломированных спецов, но всё-таки выходцами из наших степей.

Этруски

Экскурс в "Новую хронологию"

Во-первых, заметим всем недоброжелателям, что оба соавтора хотя и не являются профессиональными историками, однако Анатолий Тимофеевич Фоменко является доктором физико-математических наук, профессором и академиком РАН, а Глеб Владимирович Носовский — кандидат физико-математических наук. Во-вторых, любое сказанное отмеченными внушительными степенями учёных деятелей никогда не следует принимать за истину в последней инстанции. При всех их достоинствах, они всё же остаются людьми со всеми присущими нам всем недостатками, а вовсе не пророками, которые изрекают божественный Глагол. Наконец, худо-бедно, но развитие науки доказывает иногда такие вещи, что вам и не снились. По причине вашего несогласия с авторами "Новой хронологии" вовсе не следует называть их "не математиками". Равно как и считать их во всём абсолютно правыми также не стоит.

Напомним, что одной из первых известных работ этого тандема была вовсе не история, а математическое доказательство авторства "Тихого Дона". Носовский и Фоменко на основе алгоритма ЭВМ (предтеча компьютера) проанализировали текст классического произведения и пришли к заключению, что оно написано не Михаилом Шолоховым. Найденный оригинал подтвердил, что роман был написан советским писателем, а не донским казаком, коему приписывали создание произведения, за которое дали Нобелевскую премию по литературе.

Всё это было бы смешно

В бестселлере "Империя" читатели благоговейно внимали такому откровению: "Ведь если Эт-Руски — Славяне, то мгновенно возникает мысль, что это — Русские?! Так что же? — Неужели это Русские основали итальянскую Этрурию — "Очаг Древнейшей в Италии культуры и Вечную Покровительницу и Хранительницу Религий"? Так что же? — Русские жили в Италии до основания Рима?"

Сами авторы "Новой хронологии" вовсе не стремились к лаврам первооткрывателей, а апеллировали к авторитету учёных XIX века, которые первыми заговорили о славянском происхождении этрусков:

русского историка Александра Дмитриевича Черткова ;

; польского историка Фаддея (Тадеуша) Воланского.

Русские предки этрусков — это сказано чересчур смело. Однако то, что племя, которое повлияло на развитие культуры Древнего Рима, прибыло с территории современной Анатолии или островов Эгейского моря, писал ещё Геродот. Древнегреческий историк I века до н. э. Дионисий Галикарнасский предполагал, что этруски произошли и развивались из древнейшей культуры железного века Виллановы, следовательно, были автохтонным населением.

Фреска этрусков

Ещё одним камнем преткновения для историков был язык этрусков. В отличие от большинства современных европейских языков, язык этрусков не принадлежал к числу индоевропейских. В том числе и по этой причине, несмотря на обилие текстов, этот язык до сих пор не расшифрован.

В соответствии с последним исследованием, проведённым группой учёных из Германии, Италии, США, Дании и Великобритании на основании изучения генома 82 древних людей из центральной и южной Италии, живших в период с 800 года до н. э. по 1000 год н. э., этруски были тесно связаны со своими италийскими соседями. Проведённые до этого исследования свидетельствовали, что для ДНК этрусков характерны гаплогруппы, встречающиеся у народов

Ближнего Востока,

Кавказа,

Малой Азии,

Северной Африки.

Теперь установлено, что приличное количество их предков в бронзовом веке населяли степи Причерноморья и Прикаспия, откуда и прибыли на Апеннины.

"Это лингвистическое постоянство в сочетании с генетическим круговоротом ставит под сомнение простые предположения о том, что гены равнозначны языкам, и предлагает более сложный сценарий, который мог бы включать ассимиляцию ранних носителей италийского наречия этрусской языковой общностью, возможно, в течение длительного периода смешения во втором тысячелетии до нашей эры", — говорится в пресс-релизе автора исследования профессора Флорентийского университета Давида Карамелли (David Caramelli).

Генофонд этрусков оставался стабильным на протяжении восьми веков, несмотря на все пертурбации, начиная с железного века и вплоть до заката Республики. И лишь в эпоху Империи захваченные в плен рабы и ушедшие в отставку легионеры начали смешиваться с местным италийским населением, капитально изменяя генотип римлянина.

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