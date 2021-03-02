На фреске этрусков обнаружили скрытое изображение подземного мира

На древних фресках этрусков обнаружены ранее неизвестные детали. Дело в том, что не все цвета красок, которыми написаны фрески, выдерживают испытание временем. Красный пигмент оказался самым стойким, его и сегодня можно увидеть невооружённым глазом, однако зелёные цвета с фресок почти исчезли.

С помощью технологии, позволяющей получить с одной картинки несколько десятков изображений в разных цветовых диапазонах, а также метода дополнительной обработки изображений учёным удалось разглядеть ставшие незаметными для человеческого глаза детали.

Так, на одной из фресок обнаружили сцену из подземного мира.

На знаменитой фреске "Гробница обезьяны" нашли главного персонажа композиции. Оказалось, что это не обезьяна, а человек, несущий какой-то предмет. Но со временем его изображение стало невидимым.

Специалисты планируют таким образом обработать и другие картины, на которых тоже могут быть найдены новые герои.