Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства

Очередную сенсацию преподнесла научному миру международная группа исследователей во главе с китайским археологом Дэвидом Чжаном. Им удалось обнаружить на тибетских скалах древнейшие изображения человеческих ладоней. Отпечатки рук были явно оставлены на известняке детьми. По словам специалистов, это уникальный образец так называемого париетального искусства.

Наскальная живопись эпохи неолита

Творения пещерных художников

Речь идёт о различных изображениях на поверхности камней, которые часто находят в пещерах, где когда-то обитали первобытные племена. В основном они были выполнены в эпоху палеолита и называются также пещерной живописью. Она включает в себя так называемую наскальную живопись — обычно рисунки, выполненные охрой или углем, а также рельефные изображения, вырезанные с помощью кремня или других острых инструментов.

Хотя наиболее часто такие объекты находят на территории Европы, где древние люди из-за холодов вынуждены были укрываться в пещерах и гротах, они встречаются и в Азии, скажем, на острове Калимантан в Малайзии.

Культовая символика?

Нередко среди образцов пещерной живописи встречаются различные знаки, например, геометрические символы. Большинство фигурных изображений, найденных в пещерах, представляют животных — львов, медведей, носорогов, бизонов, зубров, мамонтов, лошадей. Небольшое количество образцов представляют людей — вернее, часто это существа, которые являются наполовину животным, наполовину человеком. Наиболее интересные из них — это Человек-птица в пещере Ствол Ласко и Колдун в Труа Фререс.

Поскольку большая часть изображений были обнаружены в необитаемых пещерах, учёные предположили, что эти места использовались в качестве святилищ. В таком случае рисунки и скульптуры могли быть частью того или иного культа. Что же касается отпечатков ладоней, то все обнаруженные до сих пор относились к эпохе неолита и мезолита.

Признак самосознания?

Наскальные рисунки

Однако последняя находка в Тибете была сделана вовсе не внутри пещеры, и датируется гораздо более давними временами.

Известняк, на котором первобытные дети оставили следы своих ладошек, образовался в период от 169 000 до 226 000 лет до нашей эры, то есть ещё до официального появления "человека разумного". Впрочем, точный возраст человечества — вопрос достаточно спорный. В любом случае, предки современных людей жили на планете ещё сотни тысяч лет назад.

Считается, что один из признаков Homo sapiens (человека разумного) — наличие самосознания, идентификации собственной личности. А вот представители более древних видов ощущали себя частью природы и ещё не были способны идентифицировать себя как отдельное, автономное я — вне своего мира или племени. Тем не менее, следы ладоней на камне могут свидетельствовать о том, что это не так, и что в ту далекую эпоху даже дети стремились оставить память о себе, хотя бы таким образом, подобно тому, как современные дети пишут на стенах и заборах: "Здесь был Петя". Кстати, такие надписи сегодня называются красивым словом "граффити". Возможно, наши отдалённые предки куда больше походили на нас, чем мы думаем. Или мы на них…

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