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Автор Игорь Буккер

Развитие цивилизации способствовало гибели майя

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В ученом мире давно подозревали, что великая цивилизация майя стала жертвой природных катаклизмов: засухи и неурожая. Несмотря на многочисленные водохранилища в их городах, они настолько были загрязнены сульфидами ртути и поросли ядовитыми водорослями, что вода стала непригодной для питья. Оказывается, что гибели способствовало само развитие цивилизации.

Этот факт подтвердили исследования двух центральных водоемов крупнейшего города древних майя Тикаль, который находится на севере нынешней Гватемалы. Ученые Калифорнийского университета выдвинули гипотезу, что не только засуха способствовала сокращению населения, которое массово покидало города в 9-м веке. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Водохранилища — рассадники заразы

Как показал геохимический анализ, оба водохранилища, расположенные рядом с храмом и городским дворцом, содержали токсичные концентрации сульфида ртути. По мнению специалистов, этот ртутный минерал майя использовали в качестве красителя (киноварь) для украшения зданий, росписи глиняной посуды и прочих изделий. Во время ливней ртуть в пигменте выщелачивалась в резервуарах с водой, на протяжении многих лет накапливаясь в отложениях.

В тот период жители этого города, прославившегося своими высокими храмами из камня и изрядной архитектурой, обладали достаточными запасами питьевой воды в артезианских колодцах.

Университетская команда состояла из ученых самых разных специальностей:

  • антропологов;
  • географов;
  • ботаников;
  • биологов;
  • химиков.

Они изучили слои отложений, когда Тикаль еще находился в стадии расцвета. Ранее исследователи выяснили, что в 9 веке почвы вокруг Тикаля были достаточно плодородными.

Ядовитые водоемы в самом центре Тикаля

Для последнего исследования были взяты пробы из десяти резервуаров в городской черте и был сделан анализ древней ДНК, обнаруженной в толще глины одного из слоев. Отложения из водоемов, поблизости от центрального храма, свидетельствуют о наличии ядовитых водорослей (Cyanobacteria). По словам ведущего автора исследования Дэвида Ленца (David Lentz), употребление подобной воды могло приводить к заболеваниям, даже если бы воду предварительно кипятили.

"Мы нашли два типа синезелёных водорослей, которые выделяют токсичные химические вещества. Скверная новость в том, что они устойчивы к кипячению, что делало воду из этих резервуаров ядовитой для питья", — говорит Дэвид Ленц.

Скорее всего, в девятом столетии жители Тикаля использовали воду из более отдаленных водоемов. По версии исследователей, сочетание разных факторов, в том числе политических и социальных, вынудило людей уйти из города. Конечно, климат тоже добавил масла в огонь. В сезон дождей здесь сыро и влажно, в остальное время года почти нет осадков, поэтому у майя возникла проблема с поиском источника воды.

Как отметил соавтор исследования Николас Даннинг (Nicholas Dunning), у правителей майя были особые взаимоотношения с богами дождя, поэтому водохранилища были определенным символом.

Развитие культуры способствует гибели

В ту эпоху в Центральной Америке особой популярностью пользовался алый цвет, который обычно использовали в качестве покраски гипсовых стен и захоронений. Его получали из киновари — минерала, в составе которого был сульфид ртути. Этот ртутный минерал майя добывали из расположенного неподалеку геологического образования, известного нынче как формация Сантос (Formacão Santos).

"В древнем мире майя большое значение придавали цвету. Они использовали его в своих фресках, окрашивали в красный цвет гипс, использовали его в погребениях и в соединении с оксидом железа получали разные оттенки. Мы смогли найти доказательства, что ртуть в воде образовалась из киновари", — утверждает доцент кафедры антропологии в Колледже искусств и наук Калифорнии Кеннет Танкерсли (Kenneth Tankersley).

 

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Темы майя ртуть гватемала цивилизация центральная америка
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