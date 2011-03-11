Кидани погубили культуру бохайцев

Российские ученые полагают, что древнее городище государства Бохай (698-926 годы), расположенное на территории приморского села Чугуевка, существовало и после завоевания этого первого раннегосударственного образования на территории российского Дальнего Востока. Предположения о том, что бохайцы Приморья не попали в полную зависимость от завоевателей киданей, находит материальное подтверждение.

По словам главы отдела первобытной археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН Николая Клюева, раннефеодальный Бохай существовал с 698-го по 926 год нашей эры на территории современного Приморья, Корейского полуострова и Маньчжурии.

На официальном сайте Приморского края сообщается, что на севере Бохай соседствовал с племенным объединением хэйшуй мохэ ("хэйшуй" — Черная река, древнекитайское общее название Амура и его притоков), на северо-западе — с древними монголами (шивэй), на юго-западе — с киданями, а на юге — с корейским государством Силла.

Более 20 лет бохайцы воевали с государством кочевников киданей — империей Ляо. В 926 году на землях Бохая кидани стали создавать марионеточное государство Дундань (с китайского — Восточное Кидань). На трон был посажен старший сын киданьского императора, но бохайцы восстали в том же 926 году. Киданьский император издал указ о переселении непокорных бохайцев на территорию киданьской империи. В результате было насильственно переселено около двух третей всего бохайского населения, а около пятой части бохайцев бежали в Корею. Бохайцы Приморья, скорее всего, не попали в полную зависимость от завоевателей, посылая время от времени дань в империю Ляо.

"В настоящее время мы заканчиваем исследования предметов, найденных на раскопках в окрестностях поселка Чугуевка на территории древнего бохайского городища. Радиоуглеродный анализ находок определил дату их создания — IX-X века. При этом, многие из них датируются второй половиной X века, когда государство Бохай уже не существовало", — передает РИА Новости слова Николая Клюева.

По словам собеседника агентства, из собранных на раскопках осколков археологи собрали пять керамических подставок. Судя по их форме, они были изготовлены в Китае в X веке, это также подтверждает то, что бохайское городище существовало и после падения государства.

"Вероятно, после того, как городище в 926 году захватили кочевые племена киданей, в течение некоторого времени поселение оставалось их княжеством. Их привлекло это место тем, что здесь располагался административный центр с крупным дворцовым комплексом и развитой культурой", — отметил историк.

Издревле Бохай считали "державой просвещения и ученых". В летописях сообщается, что в государстве существовал закон, по которому совершеннолетним юношам знатного происхождения не разрешалось жениться до тех пор, пока они не овладели грамотой и стрельбой из лука. В японских источниках говорится, что в 882 году в Японию прибыло очередное бохайское посольство во главе с крупным ученым Пэй Тином. Для составления официальных документов бохайцы, как этобылопринято во многих странах Восточной Азии того времени, пользовались китайской иероглифической письменностью. В некоторых целях использовалась древнетюркская руническая, то есть буквенная, письменность.

Кстати, до сих пор не совсем понятно, на каком языке говорили жители Бохая. Основной этнической группой, проживавшей на его территории был племенной союз сумо-мохэ. Представители входящих в него племен говорили на языках тунгусо-манчьжурской группы, возможно, близких к таклвым современных эвенков, нанайцев и ульчей. Однако известно, что там же обитал и народ фусан, представители которого использовали для общения язык из тюркской группы, а также встречались и монголоязычные племена. Так что, судя по всему, в Бохае царил "полный Вавилон", а официальным государственным языком, видимо, был китайский (в те времена в Восточной Азии это было модно, даже при дворе правителей Японии и Вьетнама он часто звучал во время официальных мероприятий).

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что до киданьского завоевания в Бохае существовали величественные дворцы и храмы, украшенные изящними скульптурами и утонченной настенной живописью. Жители этой страны были известны как мастера декоративной обработки камня и металлов. Их изделия пользовались спросом не только в Поднебесной, но и в Японии, которая, кстати, с давних пор была торговым партнером и политическим союзником Бохая. Известно, что правители этой страны неоднократно просили японцев помочь им в борьбе против киданией и в конце IX века японские императоры даже планировали направить войска на континент, однако почему-то так и не сделали этого. Возможно, потому, что к тому моменту, когда они уже были собраны (в Японии в то время не существовало прфессиональных воинов-самураев и любая армия формировалась на основе рекрутских наборов), кидани уже захватили все крупные бохайские города и помогать стало просто некому.

Однако, по словам Клюева, после того как городище подпало под власть киданей, уровень его развития сильно упал. О том, что происходило на его территории в последующие несколько сот лет, ученые пока не знают. Однако известно, что в XII-XIII веках на это место пришли чжурчжени — племена тунгусского происхождения, населявшие восточную часть современного северо-восточного Китая (Маньчжурия) и Приморья.

"С помощью специальных устройств во время раскопок мы установили, что помимо основного дворцового комплекса эпохи Бохай на территории городища также есть дворец. Пока трудно сказать, к каким временам относится его появление, но весьма вероятно, что его здесь построили чжурчжени", — добавил собеседник.

Бохайское государство сыграло большую роль в истории народов Дальнего Востока. Это было первое государство на территории российского Приморья. Его создание способствовало социально-экономическому и культурному прогрессу в регионе, были заложены предпосылки для возникновения впоследствии чжурчжэньской и маньчжурской государственности. Маньчжуры же, как мы помним, объединившись и создав сильное государство, впоследствии даже захватили Поднебесную империю и управляли ей несколько веков. И этим успехом они обязаны древнему государству Бохай…