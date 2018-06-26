Трампосанкции: бей своих ради себя

Непредсказуемый Дональд Трамп неожиданно решил повернуться в сторону России и даже предложил вернуть ее в G8. А вот отношения США с Европой и другими традиционными заклятыми подчиненными союзниками ухудшаются на глазах. Ведь прямодушный штатовский президент совершенно не скрывает, что хочет принести их в жертву возрождению американской мощи. Об этом и других недавних мировых событиях в видеостудии беседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политический консультант Анатолий Вассерман.

Фото: flickr. com/G7Charlevoix

— Анатолий Александрович, Трамп куда ни поедет, что-нибудь обязательно продаст, втюхает любым образом, чтобы создать дополнительные рабочие места в Америке. Но такая откровенная позиция уже вызывает серьезное раздражение подчиненных — Европы и даже Канады, ближайшего соседа, раньше вообще всегда на все согласного.

— В Соединенных государствах Америки сейчас занято общественно полезным трудом менее половины трудоспособного населения. Там это замаскировано тем, что большую часть трудоспособного населения не учитывают в статистике по трудовой деятельности. Соответственно, они не считаются безработными.

Поэтому, по официальной статистике, безработица рекордно низкая на протяжении последних нескольких десятилетий. Но это достигнуто не созданием новых рабочих мест, а вычеркиванием целых категорий трудоспособных из числа безработных. Плюс еще многие только частично заняты.

Конечно, все-таки на практике, в реальной жизни, это проявляется. Примерно с той же скоростью, с которой падает число занятых общественно полезным трудом, растет число массовых расстрелов. Это взаимосвязанные вещи. Когда человек решает, что жить ему незачем, но в одиночку уходить из жизни скучно, надо с собой побольше народу прихватить.

Ведь Трампа признали и выбрали президентом именно за обещание вернуть в Америку рабочие места. И хотя ему всячески ставят палки в колеса, он, в конце концов, нашел способ этого добиться.

Он уже ввел кучу экономических санкций и запретительных пошлин. И таким образом ограничил импорт в Соединенные государства Америки очень многих жизненно необходимых товаров, заставляя тем самым местных деловых людей восстановить их производство.

Причем он делает это в рамках президентских полномочий. Так что его оппоненты, понимая, что он выполняет свои предвыборные обещания, не могут ему всерьез воспрепятствовать.

— Но сейчас и с Европой то же самое происходит. А тут их еще и Трамп прессует. Поэтому уже многие высокопоставленные чиновники заявляют, что уже нет возможности скрывать разногласия между европейскими странами и Америкой. Это тоже результат его деятельности.

— Это не конечный результат. Это часть его цели.

— А вся цель — разрушить преданность Европы США?

— Его задача — восстановить внутриамериканское производство в полном объеме, добиться такой же промышленной самостоятельности Соединенных государств, какая позволила им в двух мировых войнах оказаться главной экономически выигравшей стороной.

После войны у них начали покупать практически все, и вскоре доллар стал мировой валютой просто потому, что всем нужно было что-нибудь покупать в США. Кстати, насколько нуждались в американских товарах все, видно из одной занимательной истории, когда французы заказали там большую партию зерна ("корн", по-английски).

Но дело в том, что в Европе "корн" воспринимают как любые зерновые культуры, в Америке термином "корн" обозначают только кукурузу. В результате всей Франции пришлось пару лет подряд есть хлеб из кукурузной муки. Но они не могли отказаться от этих поставок, потому что снабжать Францию собственным продовольствием ее сельское хозяйство не могло.

Так вот, Трамп хочет сейчас добиться, чтобы Соединенные государства так же мало зависели от остального мира, как тогда. И чтобы так же покрывали большую часть своих потребностей собственным производством, зарабатывали большую часть своих денег на внутреннем рынке, а на экспорт шли бы только незначительные излишки.

— Тем не менее, он ведь давит на все страны, в том числе европейские, вынуждая их покупать их сжиженный природный газ. Только "Сосьете Женераль" 1,3 миллиарда Америке сейчас заплатит. Они просто всем выкручивают руки. Очевидно, что в конце концов будет какая-то ответная реакция.

— Да, но это, опять же, не политическая, а экономическая драка. Трамп действительно хочет перевести Европу на американский сжиженный газ. Потому что перевозка газа в сжиженном виде при тех технологиях, которые есть сейчас и могут появиться в обозримом будущем, в несколько раз дороже перекачки того же газа по трубам.

Поэтому перевод Европы на сжиженный газ резко повысит себестоимость европейской продукции и тем самым, опять же, позволит американским производителям заместить эту продукцию на своем рынке. Причем в рамках стратегии Трампа совершенно не важно, даже если американское производство будет обходиться дороже.

Он исходит из того, что, соответственно, поднимутся доходы граждан Соединенных государств и их реальное благосостояние, исчисленное не в деньгах, а в объеме товаров и услуг, только улучшится от всех этих маневров. То есть он сейчас давит на Европейский союз в рамках той же своей цели восстановления внутриамериканского производства.

А какая будет на это реакция, ему все равно. Трамп исходит из того, что, возродив американское промышленное могущество, он получит внутри страны практически самодостаточное хозяйство. Вместо того чтобы экспортировать американские товары в ту же Европу, он хочет создать для них внутренний рынок.

Трамп принципиально отказывается от всего, связанного с глобальной экономикой, и пользуется глобальной политикой только в той мере, в какой это нужно, чтобы возродить внутреннюю экономику. Тогда он сможет вообще игнорировать позицию всех остальных стран.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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