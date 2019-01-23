США - России: "Кислорода вам не будет!"

Поглощениями или заказными банкротствами предприятий России иностранными "инвесторами" можно запросто поработить всю нашу страну. Не верите? Читайте, как это делается.

Многие успешные отечественные предприятия могут стать предметом интереса рейдерских структур. Негативные последствия таких заказных поглощений и банкротств, даже в отношении отраслеобразующих предприятий, во властных структурах никого особо не волнуют. В судах бывает очень трудно доказывать преднамеренность рейдерских захватов и выявлять истинных зачинщиков беспредела.

Но если внимательно присмотреться, то бывают прецеденты, когда рейдерские поглощения или заказные банкротства отдельных значимых предприятий возникают в угоду антироссийскому политическому курсу западных структур, направленному на дестабилизацию промышленного и оборонного потенциала государства. А это очень опасный процесс по созданию реальной национальной угрозы.

Разберемся на конкретном примере таких опасных воздействий с отечественным рынком технических газов, так необходимых для нужд всех отраслей в нашей экономике.

В настоящее время технические газы (кислород, азот, аргон, водород) чрезвычайно широко используются во всех областях промышленности. Особенно в оборонном комплексе, космической отрасли, нефте- и газопереработке, атомной энергетике, строительстве, медицине и т. д. Объем получения и использования технических газов определяет уровень развития всей промышленности страны, наряду с производством металла, электроэнергии, сложных углеводородов и других базовых показателей планируемой экономики. Годовой рост производства технических газов в России составляет семь-восемь процентов ежегодно. Редкие газы (неон, криптон, ксенон, гелий) определяют для страны развитие фундаментальных наук и прорывных технологий.

В советское время развитию криогенных технологий уделялось самое пристальное внимание со стороны государственных органов власти. К примеру, по данному отраслевому направлению в этом промышленном секторе был установлен максимальный уровень накладных расходов — до одной тысячи процентов, как и в отрасли производства боевой ракетной и космической техники. Создавались многочисленные отечественные предприятия (НИИ, КБ, заводы) и даже отраслевые ведомства (например, Министерство азотной промышленности СССР), которые в тесной кооперации разрабатывали и изготавливали весь парк необходимого технологического оборудования.

В СССР успешно работал технический комитет ТК137 "Кислород", обеспечивая внедрение отраслевых стандартов (ОСТы) с жесткими требованиями по промышленной и пожарной безопасности опасных объектов. Промышленность всего Союза, а также стран социалистического лагеря была полностью укомплектована современным отечественным оборудованием для получения всей линейки технических газов в промышленных масштабах.

Начиная с 90-х годов Россия постепенно утратила свое законное лидерство в данной высокотехнологической отрасли. Привлекательный российский рынок производства технических газов для нужд всей отечественной промышленности активно заполнили западные проамериканские компании (Praxair, Linde, Air products, Air liquide). Мировые лидеры криогенного машиностроения уже становятся полноправными хозяевами объектов производства технических газов в России. Они сохраняют за собой юридическое право собственности на свои воздухоразделительные установки (ВРУ) по всей территории нашего государства, используя так называемые схемы "он-сайт" проектов.

При организации "он-сайт" проектов иностранные компании за свой счет проводят весь цикл реализации проекта ВРУ, от проектирования установки, изготовления оборудования, строительства и до ввода ее в эксплуатацию. Как правило, все криогенное оборудование для России, как и для стран третьего мира, изготавливается в Китае — дешево и с сомнительным качеством. Правда это дает сразу конкурентное ценовое преимущество и быструю амортизацию. Потом их инженерные структуры сами эксплуатируют эти установки до полного износа по ресурсу (20 лет). Они же сами и торгуют своей продукцией, полученной на этих ВРУ, то есть техническими газами, оптом и в розницу в России.

Свои капитальные затраты по "он-сайт" проектам инофирмы покрывают достаточно быстро за счет реализации криогенных компонентов из воздуха по цене, которая будет соответствовать монопольным интересам американских собственников, с учетом полного отсутствия в России достойной конкуренции. Разумеется, от этого будет повышаться конечная цена продукции наших российских предприятий, потребляющих дорогие технические газы, но за все заплатят с лихвой конечные потребители продукции, то есть мы с вами.

Цена за "он-сайтовые" технические газы напрямую привязана к доллару США, к стоимости энергоресурсов и к политическим амбициям зарубежных партнеров. Остановить необоснованный рост цен на эту продукцию внутри России административным давлением сверху, по аналогии борьбы с ростом цен на ГСМ, уже не получится. Но самое главное, опять же, создаются прямые предпосылки угрозы промышленной и национальной безопасности государства. Например, у иностранных партнеров появляется объективная возможность (по нынешним реалиям политического противостояния) "перекрыть кислород" всем регионам и градообразующим предприятиям (ВПК, металлургическим, химическим, медицины и т. д.), не оглядываясь особо на возможные коммерческие убытки.

Чтобы российским специализированным предприятиям восстановить и запустить новые установки техгазов (ВРУ) в отечественном эквиваленте, потребуются вливание огромных финансовых средств и около трех лет на их реализацию. Проведение актов промышленного саботажа со стороны иностранных владельцев ВРУ будет обосновано необходимостью реализации нового витка экономических и политических санкций в отношении "варварской" России. ВРУ в современном исполнении — это глубоко автоматизированные и агрегатированные комплексы, автоматически управляемые через удаленный доступ систем GPS-каналов. При особо неблагоприятном сценарии (например, введении военного положения) очень реально нажатием компьютерных клавиш создать аварийную ситуацию холодного блока установки, обеспечив акт прямой диверсии на опасных промышленных производствах обозначенного противника. Особенно это опасно, когда рядом с такой ВРУ находится резервная емкость с жидким кислородом массой в две-три тысячи тонн.

Госдеп США и ЦРУ гарантированно проработали разные варианты возможных сценариев "недружественного" развития событий в стане потенциального противника. Очень уместно просматриваются заготовки планируемых "цветных" революций и актов гражданского неповиновения со сменой неугодных политических режимов на фоне профессионально организованных коллапсов в экономике, финансах и промышленности страны-оппонента.

Наверняка, прорабатываются схемы денежных компенсаций возможных финансовых потерь американских корпораций за материальный ущерб при работе последних в "жестком взрывопожароопасном формате". В таких форс-мажорных ситуациях их утраченное оборудование заблаговременно и очень выгодно страхуется за рубежом в самых надежных страховых компаниях.

Все варианты возможных технических безобразий и промышленных диверсий будут артистично подаваться общественному мнению на Западе под проверенным лозунгом "защиты демократических ценностей" и сдерживания "агрессора" в области ограничения использования высоких зарубежных технологий для военных нужд потенциального противника.

Американские корпорации, ловко маскируясь под маской носителей вожделенных инвестиций, ежегодно вкладывают сотни миллионов долларов США, чтобы закрепиться на промышленных площадках России (и других стран тоже) с целью монопольного завладения внутренним рынком на поставку потенциальному противнику стратегически важной и незаменимой продукции. При этом они даже не опасаются узаконенных санкций по этому поводу в свою сторону от влиятельных хозяев в Белом доме.

Из оставшихся "на плаву" малочисленных российских компаний, обеспечивающих поддержку отечественных производителей технических газов, особого внимания заслуживает история организации АО "Кислородмонтаж". Эта структура — правопреемник специализированного треста "Союзкислородмонтаж" (Минмонтажспецстрой СССР) — в течение более 74 лет, начиная с 1945 года, успешно выполняла работы по проектированию, строительству и наладке установок производства технических газов (кислород, азот, аргон, водород и т. д.).

Начиная с послевоенного периода собственными силами организации были построены и успешно введены в эксплуатацию более 500 различных ВРУ (воздухоразделительных установок). В 2014 году решением Росстандарта РФ АО "Кислородмонтаж" было определено базовой организацией и возглавило новый технический комитет по стандартизации — ТК 114 "Кислородное и криогенное оборудование", куда вошли все оставшиеся отечественные предприятия, имеющие прямое отношение к этой теме (всего около 20 организаций). Это решение было связано с острой необходимостью разработки новых отечественных стандартов ГОСТ-Р и технических регламентов по данной отраслевой деятельности (взамен отмененных ОСТов,) как обязательным условием ее возрождения.

В 2015 году руководство АО "Кислородмонтаж", используя свое положение в Росстандарте РФ, неоднократно обращалось в Правительство России, в профильные министерства и ведомства с предложениями своевременно и компетентно отреагировать на указанные возможные угрозы. Правительству и Минпромторгу РФ была предложена программа развития всей отечественной инфраструктуры по возрождению отраслевого направления с учетом сложившихся реалий.

Один из первых пунктов программы — реализация собственных инвестпроектов по строительству в Волгограде сразу двух заводов: по производству технических газов (кислород, азот, аргон) и производству отечественных криогенных установок средней мощности (вместо установок прекратившего существование Одесского завода "Кислородмаш"). Руководство Волгоградской области активно поддержало это своевременное направление развития региона. Проекты вошли в стадию реализации и должны были стать серьезной альтернативой монопольному засилью в юго-восточных регионах России американского концерна Praxair.

В программе также значилась необходимость обеспечить процедуру государственного и законодательного регулирования в "он-сайт" проектах со 100-процентным участием иностранных бенефициаров. Но в ответ на все инициативы АО "Кислородмонтаж" Минпромторг РФ выдал резолюцию — "нецелесообразно".

Зато целесообразными стали другие моменты. Американский концерн Praxair в 2016–2017 годах, не афишируя сделку, поглотил германский транснациональный концерн Linde за 60 миллиардов евро. Linde, в свою очередь, уже распоряжался самой обширной сетью ВРУ (по программе "он-сайт" проектов) в России. В 2017 году вышеупомянутые компании получили одобрение ФАС России на такое слияние с учетом их дальнейшей монопольной "продуктивной" деятельности по производству и продаже технических газов в различных регионах и на любых промышленных объектах нашей страны.

Как стало известно совсем недавно, в 2018 году "другая" американская компания Air products (снова без громких заявлений) приобрела у "ОМЗ групп" в России как убыточный актив последний и единственный в своем роде отечественный завод криогенной техники в подмосковной Балашихе "Криогенмаш" со всей его инфраструктурой и контрактной базой. ФАС России, наверняка, уже одобряет и эту сделку.

Эксперты в области криогенных технологий оценивают поглощение этого "убыточного" российского актива со стороны американской компании не как инвестиционную попытку реанимировать "рухнувший" флагман отечественного криогенного машиностроения, а как завершающий этап устранения последнего российского конкурента в области сохранения и развития отечественных криогенных технологий.

Более того, получается, что под прикрытием заслуженного российского бренда ПАО "Криогенмаш" американцам будет открыта прямая дорога на монопольное обслуживание всех наших отраслей промышленности и оборонного комплекса, включая централизованное обеспечение техническими газами значимых российских предприятий и госкорпораций "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", ОАК, ОСК, строительную отрасль и т. д.

Постоянно растущий российский рынок технических газов — очень приличная "кормушка" для таких глобальных коммерческих инициатив. Годовой оборот рынка в России по техгазам составляет порядка трех миллиардов долларов США. В странах третьего мира, где никогда не было собственной промышленной индустрии по криогенным и абсорбционным технологиям, такие односторонние экспансии (с "он-сайт" проектами) считаются закономерными и взаимовыгодными процессами с активным участием тех же корпораций. Печальные последствия такого коммерческого подхода по концентрации национальной отрасли в руках американских компаний могут возникнуть потом, когда некоторые политические лидеры этих стран вдруг начинают терять уважение к дяде Сэму. А уж если грядет холодная война или гонка вооружений с потенциальным противником, то там никто уже мелочиться не будет.

Некоторые российские чиновники также не стали (или не захотели) обращать внимание на такие "мелочи", не имеющие прямой финансовой перспективы для собственного кармана. Очень высока вероятность того, что они даже посчитали, что настойчивые обращения "за Родину" со стороны АО "Кислородмонтаж" во властные структуры по этой теме создают совсем не нужные препятствия воплощению "добропорядочных" замыслов американских бизнес-партнеров. Похоже на то, что вознаграждения "печеньками" от таких "партнеров" пока никто не отменял.

Ну что ж, даже если и взвешивали реально все "за" и "против", то ведь необходимо объективно признать трудности в конкуренции на равных с инофирмами. Российским предприятиям "Криогенмаш", "Гелиймаш", "Кислородмонатж, "Уралтехгаз" и другим в наших условиях не выстоять против американцев и немцев, с учетом их признанного лидерства в передовых технологических решениях и благодаря поставкам дешевого оборудования китайской сборки.

Но есть же у нас пример совсем другого отношения к подобным вопросам — взять тот же процесс многолетней государственной поддержки отечественного автопрома. И все получилось. Заметим, технические газы, реализуемые в промышленном масштабе, — более весомый сегмент обеспечения развития всей отечественной промышленности, включая тот же автопром.

После умелого создания предпосылок — банкротства АО "Кислородмонтаж" (за 33 миллиона рублей спорного долга перед логистической компанией с зарубежными инвестициями) — в дело "справедливого возмещения долга" активно вмешалась Служба судебных приставов Москвы (УФССП). В апреле 2016 года она, злоупотребив своим правом и самостоятельно увеличив вдвое этот спорный долг одномоментно и несоразмерно, арестовала все расчетные счета и все имущество организации с государственным участием на общую сумму активов порядка одного миллиарда рублей.

Сразу же были парализованы все проекты компании по многочисленным контрактам, включая государственные заказы. Всего на общую сумму более 22 миллиардов рублей. Причем погашение долга в пользу требований "настойчивого кредитора" судебные приставы в рамках исполнительного производства даже не производили. Компании-должнику также не дали никакой возможности самостоятельно рассчитаться по этим долгам. Задача противоправного ареста состояла совсем в другом: удушить и создать непреодолимые барьеры для дальнейшей плодотворной работы предприятия с 1,5-тысячным коллективом и 75-летней производственной историей.

Положение АО "Кислородмонтаж" предсказуемо сложилось критическое. Почти 18 месяцев (с апреля 2016 года по декабрь 2017-го) организация, с заблокированными расчетными счетами и всем арестованным имуществом, сопротивлялась введению процедуры банкротства.

Особую роль в этом уничтожении сыграли некоторые деятели московского ПАО "Сбербанк". При аресте всех счетов и всего имущества организации банк-кредитор сразу приостановил финансовое сопровождение всех проектов своего клиента, лишая компанию (с нормальной кредитной историей) всех кредитных ресурсов.

Впоследствии юристы ПАО "Сбербанк" сами форсировали наступление процедуры банкротства предприятия, не желающего сдаваться на милость "победителей". При этом функционеры того же "Сбербанка" активно продвигали тему возможного перераспределения акций компании в пользу третьих лиц, так как старые акционеры компании являлись для них "не договороспособными".

Ситуация, при которой российская банковская структура с государственным участием банкротит российскую компанию с государственным участием, да еще и в интересах иностранных корпораций, настолько абсурдна, что логически воспринимается только с учетом наличия коррупционной составляющей.

Версия о "неизбежном кризисном банкротстве" отечественного конкурента тоже может иметь право на жизнь с заведомо понятным сценарием масштабных последствий такого разорения. Но факт остается фактом — зачистка банком "проблемного актива" очень эффективно устранила неугодный "очаг сопротивления" патриотически настроенного предприятия, противодействующего захвату американскими корпорациями российского рынка в области производства и реализации технических газов через неоднозначные "он-сайт" проекты.

Ну как тут не задуматься о грандиозном процессе рейдерского захвата американскими структурами целой российской отраслевой ниши в государственном масштабе? А может, речь идет уже о монополизации американцами мирового рынка техгазов в международном масштабе?

Но вернемся в Россию. В том же Волгограде американский концерн Praxair в 2012 году выкупил у российского собственника старый кислородный завод на "Пласткарте". Закрыл его как технологически устаревший и одновременно построил две своих мощных ВРУ. Теперь все технические газы в Волгограде можно считать "made in USA", сразу для четырех российских юго-восточных регионов. И все по отработанной схеме — сначала объекту делают "выгодное" предложение, от которого невозможно отказаться. При этом интересанты "выжимают все соки", снижая цену как "за старье". Ну а если "клиент" отказывается, да еще и активно сопротивляется, как в случае с АО "Кислородмонтаж", то этот объект интереса уничтожается безжалостно и "с особым цинизмом". Причем руками российских государственных силовых и кредитных структур. Все происходит в динамике: одних поглощают, других вышибают. И ничего личного! Пока только бизнес!

Правительством России было приято очень много постановлений и программ, которые призваны были повсеместно развивать отечественную промышленность, создавать конкурентную отечественную продукцию, способствовать процессам ипмортозамещения и технического регулирования в области стандартизации импортной продукции. Проводится очень много правильных форумов, круглых столов, пленарных заседаний, формируются планы расходования государственных бюджетных средств на эти благородные нужды! И что же мы видим в свете обозначенной проблемы? А вот что…

В рамках утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года №328 Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" не понятно, каким образом развивается наше отечественное отраслевое направление по криогенной технике и техническим газам. В программе об этом нет ни одного слова. В действительности же, оно осознанно и бесповоротно уничтожается. Американские корпорации нам свои технологии не передадут и даже не продадут. Этого никогда не будет! Их технологическое оборудование, размещенное в России, принадлежит им на законных юридических основаниях, прописанных через их российские представительства, и находится под защитой западных судебных инстанций. Нас просто вынуждают (у себя дома) приобретать у них готовую продукцию из воздуха на их монопольных условиях и в ущерб своим экономическим показателям.

Читаем Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года №1224 "Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства" — все вроде учтено. В действительности же, уже давно полным ходом идет такое обеспечение техническими газами государственных структур обороны и безопасности со стороны инофирм. И в свете последних событий агрессивной политики по захвату российского рынка (включая заказные поглощения и банкротства) им альтернативы может уже и не быть.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 года №1170 "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности"… Как можно надзирать за импортным опасным промышленным оборудованием американских компаний, которое изготовлено в Китае, а смонтировано в России по их же стандартам?! Наши разрабатываемые ГОСТы и технические регламенты, более строгие в планах промышленной и пожарной безопасности, носят для вышеупомянутых зарубежных игроков нашего рынка чисто рекомендательный характер. Сертифицируются в России не сами импортные установки (ВРУ), а только внутренние сосуды, работающие под давлением. Зато Россия — почетный член ВТО!

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 года №708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности" минпромторг России как уполномоченный орган имеет компетенцию по участию от имени Российской Федерации в разработке и заключении специальных инвестиционных контрактов и осуществлению контроля за их исполнением. Письмо от 16.11.2015 года исх. № НГ- 49483/02 "Об отраслевых планах по импортозамещению" детально объясняет нам всем, как надо все делать, с учетом образования и работы в этом направлении бюрократических межведомственных рабочих групп (МРГ). Отлично! Оказывается, именно это министерство должно стоять на страже наших государственных и промышленных интересов!

"Импортозамещение" — тут ключевое слово, которое перевернуто по смыслу в нашем конкретном случае. Дочерние представительства американских корпораций по техгазам в России — это совсем не российские промышленные предприятия. Хотя там и работают по найму российские специалисты из наших бывших профильных предприятий, которых уже нет. Они получают достойную заработную плату в рублях (американскому работодателю это выгодно), там исправно начисляют и платят рублевые налоги в местные бюджеты. Но кто конечные бенефициары и заказчики в материнских структурах? Почему за границу уходит основная прибыль от этой деятельности в долларовом расчете? У нас на виду работает просто сервисная прослойка, которая дает возможность чужим лучше адаптироваться к нашим условиям и более эффективно и скрытно проводить свою монопольную политику захвата "болевых точек" стратегического развития российской промышленности.

Более того, эти подменные обстоятельства — просто отличная ширма, позволяющая эффективно обходить иностранным компаниям-захватчикам все эти вышеперечисленные правительственные постановления и ограничения, а тем более, с учетом наличия коррупции среди чиновников и явных пробелов в российской законодательной базе.

Суровые реалии настоящего времени бросают России очень жесткий вызов по выживанию. Россия, становясь независимей и сильнее, сама напросилась на бескомпромиссное противостояние с ведущими технологическими державами мира. Пощады в этом противостоянии ни нам, ни нашему будущему поколению не будет.

Нужны кардинальные и решительные перемены в действиях по предотвращению скрытого захвата иностранцами российского рынка по специальным проектам и стратегическим промышленным активам. Многое из этих активов и передовых технологий мы смогли сохранить и упрочить. Это получилось очень даже неплохо, особенно в области отечественного производства: атомных энергоблоков, крылатых ракет и спутников, средств ПВО и РЭБ, боевой авиации, военного флота и т. д.

Основой нашего удержания передовых позиций в ВПК является государственная поддержка сохранившихся еще с советских времен промышленных и оборонных предприятий, со своими трудовыми коллективами, новаторскими традициями, конструкторскими идеями и наработками.

Необходим серьезный государственный подход в возрождении производства в России технических газов. Судьбу такого возрождения должен решать не один чиновник, пусть даже на посту заместителя министра, а компетентная государственная межправительственная комиссия. Проблему эту решать надо только сообща, собрав воедино все оставшиеся ресурсы и как можно скорее.

Необходимо немедленно остановить на государственном уровне все сомнительные сделки поглощения и заказные банкротства специализированных предприятий отрасли. А то завтра мы рискуем услышать приговор от западных "партнеров": "Кислорода вам не будет!"

Ответственный секретарь ТК114 В. А. Власюк

От автора

Все факты, изложенные в это аналитической статье, имеют реальное подтверждение в документах и обзорных материалах СМИ.

Просим считать эту обзорную аналитическую записку материалом, который должен стать доступным для экспертов, аппарата Администрации Президента России, следственных органов ФСБ по промышленности.